Україна може отримати $300 млрд без конфіскації російських коштів, - Reuters

Кредит на оборону та покриття дефіциту бюджету буде погашений лише у разі виплат Росії за завдані збитки. Якщо Москва відмовиться - позику списують.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Після початку війни країни G7 заморозили близько 300 млрд доларів активів Центробанку РФ, переважно у Бельгії. Ідея повної конфіскації зустріла опір Німеччини, Франції та Бельгії, тому репараційна позика розглядається як легальна альтернатива.

Як зазначає оглядач Reuters Г’юго Діксон, із початку вторгнення Росії в Україну у 2022 році Захід шукає способи використання заморожених активів РФ. Єврокомісія підтримала концепцію так званої репараційної позики: Україна повертатиме позику лише у разі виплати Москвою репарацій. Якщо РФ відмовиться - кредит буде списано.

Механізми виплати коштів

Один із варіантів передбачає передачу російських активів у спеціальну структуру SPV, яка видаватиме позику Україні. Юридично активи залишаються у власності Росії, що не вважається конфіскацією.

Ще один механізм - купівля російських активів через довгострокові облігації ЄС із нульовою ставкою, з яких можна надати позику Україні. Цей варіант складніший і може створити фінансове навантаження на країни ЄС, якщо Москва не виплатить компенсації.

"Україна може зіткнутися з дефіцитом фінансування вже на початку наступного року. США майже припинили допомогу, тож Київ потребує швидких рішень. Експерти зазначають, що чим швидше запрацює механізм репараційної позики, тим сильнішими будуть позиції України у переговорах із Росією", - зазначає видання

Участь союзників

У ЄС заморожено близько 210 млрд євро активів РФ, ще 75 млрд доларів — поза блоком. До ініціативи можуть приєднатися Велика Британія, Канада та Японія. Канада, як голова G7, готова підняти питання на обговорення з партнерами, а підтримка США додасть політичної ваги.

ЄС прагне зміцнити свої позиції у переговорах про завершення війни. Репараційна позика може стати інструментом для цього та забезпечити Києву фінансову стабільність. Якщо рішення буде реалізоване найближчим часом, Євросоюз отримає ключову роль у врегулюванні конфлікту.

