УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10465 відвідувачів онлайн
Новини Використання заморожених активів РФ Репарації з Росії
1 853 4

Україна може отримати $300 млрд без конфіскації російських коштів, - Reuters

активи,заморожені

Кредит на оборону та покриття дефіциту бюджету буде погашений лише у разі виплат Росії за завдані збитки. Якщо Москва відмовиться - позику списують.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Після початку війни країни G7 заморозили близько 300 млрд доларів активів Центробанку РФ, переважно у Бельгії. Ідея повної конфіскації зустріла опір Німеччини, Франції та Бельгії, тому репараційна позика розглядається як легальна альтернатива.

Як зазначає оглядач Reuters Г’юго Діксон, із початку вторгнення Росії в Україну у 2022 році Захід шукає способи використання заморожених активів РФ. Єврокомісія підтримала концепцію так званої репараційної позики: Україна повертатиме позику лише у разі виплати Москвою репарацій. Якщо РФ відмовиться - кредит буде списано.

Механізми виплати коштів

Один із варіантів передбачає передачу російських активів у спеціальну структуру SPV, яка видаватиме позику Україні. Юридично активи залишаються у власності Росії, що не вважається конфіскацією.

Ще один механізм - купівля російських активів через довгострокові облігації ЄС із нульовою ставкою, з яких можна надати позику Україні. Цей варіант складніший і може створити фінансове навантаження на країни ЄС, якщо Москва не виплатить компенсації.

"Україна може зіткнутися з дефіцитом фінансування вже на початку наступного року. США майже припинили допомогу, тож Київ потребує швидких рішень. Експерти зазначають, що чим швидше запрацює механізм репараційної позики, тим сильнішими будуть позиції України у переговорах із Росією", - зазначає видання 

Участь союзників

У ЄС заморожено близько 210 млрд євро активів РФ, ще 75 млрд доларів — поза блоком. До ініціативи можуть приєднатися Велика Британія, Канада та Японія. Канада, як голова G7, готова підняти питання на обговорення з партнерами, а підтримка США додасть політичної ваги.

ЄС прагне зміцнити свої позиції у переговорах про завершення війни. Репараційна позика може стати інструментом для цього та забезпечити Києву фінансову стабільність. Якщо рішення буде реалізоване найближчим часом, Євросоюз отримає ключову роль у врегулюванні конфлікту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Репараційні кредити": Єврокомісія готує механізм допомоги Україні на 170 мільярдів євро, – FT

Автор: 

Україна (6166) заморожені активи (627)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та ви шо? Негайно повернути до України бізнес-партнерів Боневтіка Потужно-Брехливого: міндічів, шифірів, гезніковак та інших, тут для них буде роботи непочатий край.
показати весь коментар
19.09.2025 10:11 Відповісти
Вони і так діють тут в Україні ! Ніхто їм не забороняє отримувати за кордоном дивіденди !
показати весь коментар
19.09.2025 10:14 Відповісти
Все це добре, але тільки з новим президентом !
показати весь коментар
19.09.2025 10:12 Відповісти
Тут згадано про виплату компенсацій кремлем. Це якийсь невдалий жарт? Кому та за що мусить виплачувати якісь компенсації "страна-пабідітєль"?
Єврорішаки вчергове рішають "надскладну" задачу з одним невідомим, але шоб у результаті обов'язково була відповідь " і рибку с'єсть, і ... піва випіть".
показати весь коментар
19.09.2025 10:48 Відповісти
 
 