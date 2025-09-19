Украина может получить $300 млрд без конфискации российских средств, - Reuters

Кредит на оборону и покрытие дефицита бюджета будет погашен только в случае выплат России за нанесенный ущерб. Если Москва откажется - заем списывают.

После начала войны страны G7 заморозили около 300 млрд долларов активов Центробанка РФ, преимущественно в Бельгии. Идея полной конфискации встретила сопротивление Германии, Франции и Бельгии, поэтому репарационный заем рассматривается как легальная альтернатива.

Как отмечает обозреватель Reuters Хьюго Диксон, с начала вторжения России в Украину в 2022 году Запад ищет способы использования замороженных активов РФ. Еврокомиссия поддержала концепцию так называемого репарационного займа: Украина будет возвращать заем только в случае выплаты Москвой репараций. Если РФ откажется - кредит будет списан.

Механизмы выплаты средств

Один из вариантов предусматривает передачу российских активов в специальную структуру SPV, которая будет выдавать заем Украине. Юридически активы остаются в собственности России, что не считается конфискацией.

Еще один механизм - покупка российских активов через долгосрочные облигации ЕС с нулевой ставкой, из которых можно предоставить заем Украине. Этот вариант более сложный и может создать финансовую нагрузку на страны ЕС, если Москва не выплатит компенсации.

"Украина может столкнуться с дефицитом финансирования уже в начале следующего года. США почти прекратили помощь, поэтому Киев нуждается в быстрых решениях. Эксперты отмечают, что чем быстрее заработает механизм репарационного займа, тем сильнее будут позиции Украины в переговорах с Россией", - отмечает издание

Участие союзников

В ЕС заморожено около 210 млрд евро активов РФ, еще 75 млрд долларов - вне блока. К инициативе могут присоединиться Великобритания, Канада и Япония. Канада, как председатель G7, готова поднять вопрос на обсуждение с партнерами, а поддержка США добавит политического веса.

ЕС стремится укрепить свои позиции в переговорах о завершении войны. Репарационный заем может стать инструментом для этого и обеспечить Киеву финансовую стабильность. Если решение будет реализовано в ближайшее время, Евросоюз получит ключевую роль в урегулировании конфликта.

