РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10020 посетителей онлайн
Новости Использование замороженных активов РФ Репарации из России
1 276 4

Украина может получить $300 млрд без конфискации российских средств, - Reuters

активы, замороженные

Кредит на оборону и покрытие дефицита бюджета будет погашен только в случае выплат России за нанесенный ущерб. Если Москва откажется - заем списывают.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

После начала войны страны G7 заморозили около 300 млрд долларов активов Центробанка РФ, преимущественно в Бельгии. Идея полной конфискации встретила сопротивление Германии, Франции и Бельгии, поэтому репарационный заем рассматривается как легальная альтернатива.

Как отмечает обозреватель Reuters Хьюго Диксон, с начала вторжения России в Украину в 2022 году Запад ищет способы использования замороженных активов РФ. Еврокомиссия поддержала концепцию так называемого репарационного займа: Украина будет возвращать заем только в случае выплаты Москвой репараций. Если РФ откажется - кредит будет списан.

Механизмы выплаты средств

Один из вариантов предусматривает передачу российских активов в специальную структуру SPV, которая будет выдавать заем Украине. Юридически активы остаются в собственности России, что не считается конфискацией.

Еще один механизм - покупка российских активов через долгосрочные облигации ЕС с нулевой ставкой, из которых можно предоставить заем Украине. Этот вариант более сложный и может создать финансовую нагрузку на страны ЕС, если Москва не выплатит компенсации.

"Украина может столкнуться с дефицитом финансирования уже в начале следующего года. США почти прекратили помощь, поэтому Киев нуждается в быстрых решениях. Эксперты отмечают, что чем быстрее заработает механизм репарационного займа, тем сильнее будут позиции Украины в переговорах с Россией", - отмечает издание

Участие союзников

В ЕС заморожено около 210 млрд евро активов РФ, еще 75 млрд долларов - вне блока. К инициативе могут присоединиться Великобритания, Канада и Япония. Канада, как председатель G7, готова поднять вопрос на обсуждение с партнерами, а поддержка США добавит политического веса.

ЕС стремится укрепить свои позиции в переговорах о завершении войны. Репарационный заем может стать инструментом для этого и обеспечить Киеву финансовую стабильность. Если решение будет реализовано в ближайшее время, Евросоюз получит ключевую роль в урегулировании конфликта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Репарационные кредиты": Еврокомиссия готовит механизм помощи Украине на 170 миллиардов евро, - FT

Автор: 

Украина (45122) замороженные активы (327)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та ви шо? Негайно повернути до України бізнес-партнерів Боневтіка Потужно-Брехливого: міндічів, шифірів, гезніковак та інших, тут для них буде роботи непочатий край.
показать весь комментарий
19.09.2025 10:11 Ответить
Вони і так діють тут в Україні ! Ніхто їм не забороняє отримувати за кордоном дивіденди !
показать весь комментарий
19.09.2025 10:14 Ответить
Все це добре, але тільки з новим президентом !
показать весь комментарий
19.09.2025 10:12 Ответить
Тут згадано про виплату компенсацій кремлем. Це якийсь невдалий жарт? Кому та за що мусить виплачувати якісь компенсації "страна-пабідітєль"?
Єврорішаки вчергове рішають "надскладну" задачу з одним невідомим, але шоб у результаті обов'язково була відповідь " і рибку с'єсть, і ... піва випіть".
показать весь комментарий
19.09.2025 10:48 Ответить
 
 