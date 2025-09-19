Німеччина готова шукати рішення щодо використання заморожених активів РФ, - міністр фінансів Клінґбайль

Віцеканцлер, міністр фінансів Німеччини Ларс Клінґбайль заявив, що Берлін хоче продуктивно працювати над ідеями щодо використання російських активів, заморожених в Європейському Союзі та допомогти Україні.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Все має бути ретельно вивчено. Німеччина хоче відігравати роль країни, яка допомагає знаходити рішення, а не блокує їх", - наголосив Клінґбайль.

Якщо до повної конфіскації коштів у Брюсселі ставляться обережно, то наразі обговорюють інтенсивніше використання цих ресурсів, зокрема для фінансування допомоги Україні на тлі невизначеності щодо підтримки з боку США за президентства Дональда Трампа.

Зазначається, що поки ЄС брав лише відсотки, отримані від активів, які були заморожені після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Проте міністр фінансів Німеччини зауважив, що його коаліційний уряд підтримує ідею активнішого використання заморожених активів РФ, попри юридичні труднощі.

"Існує фінансова потреба. Ми хочемо бути відповідальними перед Україною", - додав Клінґбайль.

