Британия предлагает использовать замороженные активы РФ для займов Украине, - Politico

Великобритания о замороженных активах РФ

Правительство Великобритании рассматривает возможность финансирования новой волны займов Украине за счет замороженных в стране российских государственных активов на миллиарды фунтов стерлингов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico.

Отмечается, что министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз представила этот план, который может быть аналогичным плану, предложенному Европейским Союзом, министрам финансов ЕС на встрече в Копенгагене в субботу.

В то же время она не сообщила конкретных деталей относительно того, как будет работать этот план, но отметила, что займы будут соответствовать международному праву и не будут предусматривать постоянной конфискации российских государственных активов.

Отмечается, что хотя львиная доля российских активов - 185 миллиардов евро - заморожена в ЕС в бельгийском депозитарии Euroclear, около 25 миллиардов фунтов стерлингов хранится в Великобритании.

Также читайте: "Репарационные кредиты": Еврокомиссия готовит механизм помощи Украине на 170 миллиардов евро, - FT

Эти средства профинансируют схему "репарационных займов" в Великобритании, которая, по мнению министерства финансов страны, "будет работать в унисон" с программой ЕС. В министерстве добавили, что рассматриваемые предложения могут разблокировать финансирование займов до полной стоимости активов РФ, находящихся в Великобритании.

Так, согласно схеме ЕС, Брюссель будет предоставлять Украине займы на сумму до 172 миллиардов евро путем обмена российских денег, связанных с замороженными российскими активами, на облигации с нулевой ставкой.

В ЕС надеются, что такое предложение позволит избежать обвинений в полной конфискации денег.

Согласно схеме ЕС, Украина должна вернуть заем лишь после того, как Москва оплатит военные репарации, что считается маловероятным.

Также читайте: Украина может получить $300 млрд без конфискации российских средств, - Reuters

Ранее двухпартийная группа сенаторов США представила законопроект, которым предлагается передавать Украине каждые 90 дней замороженные российские активы, которые хранятся в США.

Великобритания (5137) россия (97281) заем (6) замороженные активы (332)
И побыстрее....
21.09.2025 14:53 Ответить
Але не через руки злиднів зеленського з Урядового кварталу та Нацбанку!! Умеров з міндічем, гончаруком та служками, можуть на своєму прикладі пояснити Західним Партнерам(але вони про це, теж знають)!!
21.09.2025 15:10 Ответить
От британці молодці. Навіщо ці напівзаходи з відсотками? На жаль, в Британії всього £25B кцпських грошей. Але це вже щось.
21.09.2025 14:55 Ответить
Тільки сінєгубовим не роздавайте...Якось напряму з виробниками дронів працюйте .Бо пройдисвіти при владі розкрадуть всі гроші
21.09.2025 14:56 Ответить
на відсотки або на позики ціх грошей, потрібно виробляти зброю для України
21.09.2025 14:58 Ответить
Есть более действенный способ
Выдворить из Британии всех кацапов
Простых кацапов в Британии нет
Там есть ***** и ****** Пескова
Там есть ***** Собчак
Там много сук путина
Им могли бы дать под зад после отравления Литвиненко
Не дали
Так дайте сейчас!!!!!!!!!
Противно,когда говорят про ценности
А при этом легко их продают
Когда слышат шелест купюр
21.09.2025 15:15 Ответить
умєрову з міндічєм пох, що за гроші. Просто дайте
21.09.2025 15:18 Ответить
 
 