Британия предлагает использовать замороженные активы РФ для займов Украине, - Politico

Правительство Великобритании рассматривает возможность финансирования новой волны займов Украине за счет замороженных в стране российских государственных активов на миллиарды фунтов стерлингов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico.

Отмечается, что министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз представила этот план, который может быть аналогичным плану, предложенному Европейским Союзом, министрам финансов ЕС на встрече в Копенгагене в субботу.

В то же время она не сообщила конкретных деталей относительно того, как будет работать этот план, но отметила, что займы будут соответствовать международному праву и не будут предусматривать постоянной конфискации российских государственных активов.

Отмечается, что хотя львиная доля российских активов - 185 миллиардов евро - заморожена в ЕС в бельгийском депозитарии Euroclear, около 25 миллиардов фунтов стерлингов хранится в Великобритании.

Эти средства профинансируют схему "репарационных займов" в Великобритании, которая, по мнению министерства финансов страны, "будет работать в унисон" с программой ЕС. В министерстве добавили, что рассматриваемые предложения могут разблокировать финансирование займов до полной стоимости активов РФ, находящихся в Великобритании.

Так, согласно схеме ЕС, Брюссель будет предоставлять Украине займы на сумму до 172 миллиардов евро путем обмена российских денег, связанных с замороженными российскими активами, на облигации с нулевой ставкой.

В ЕС надеются, что такое предложение позволит избежать обвинений в полной конфискации денег.

Согласно схеме ЕС, Украина должна вернуть заем лишь после того, как Москва оплатит военные репарации, что считается маловероятным.

Ранее двухпартийная группа сенаторов США представила законопроект, которым предлагается передавать Украине каждые 90 дней замороженные российские активы, которые хранятся в США.