4 024 81

Харківська ОВА замовила реконструкцію лікарні в Ізюмі за 30 км від фронту вартістю 1 млрд грн, - "Наші гроші". ФОТО

відбудова лікарні в Ізюмі

У період із 14 по 20 вересня в системі "Прозорро" було оприлюднено 70 тисяч повідомлень про закупівлі на загальну суму 17,93 млрд грн. Найбільшим тендером тижня стала реконструкція лікарні Піщанської Богоматері в місті Ізюм на Харківщині вартістю 1 млрд грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".

Видання нагадує, що це місто вже було окуповане на початку вторгнення, а потім звільнено. Під час боїв лікарня була зруйнована авіабомбами. Тендер на її відновлення провели якраз зараз, коли російські війська ведуть новий прорив в напрямку міста.

Від Ізюму до лінії боєвого зіткнення лишилось всього 30 кілометрів. Саме місто регулярно обстрілюється. Однак це не завадило Харківській обладміністрації Олега Синєгубова запланувати реконструкцію лікарні до кінця 2026 року коштом обласного бюджету.

На цей рік заплановано витратити 200 тисяч гривень на розчистку зелених насаджень для будівельного майданчика. Основні роботи плануються на наступний рік.

"Аналізувати кошторисні ціни немає ніякого сенсу, оскільки ніхто не знає чи буде Ізюм окупований, чи ні, та який стан економіки і інфляції буде наступного року. Відповідно прогнозувати сам факт будівництва зараз неможливо.

Однак договором між ОДА і консорціумом "Білдінг груп" передбачена можливість 20% попередньої оплати на майбутні роботи (див скрін). Тож не можна виключати, що обладміністрація заплатить 200 млн грн, а роботи через війну так і не почнуться", - пишуть "Наші гроші".

За даними аналітичної системи "YouControl", консорціум "Білдінг Груп" пов’язаний з інвестиційно-будівельною корпорацією "Авантаж", ключовою особою якої є колишній нардеп від "Партії регіонів" Анатолій Денисенко. Цього тижня фірма "Промтекс" зі складу цього консорціуму отримала ще один підряд обладміністрації на ремонт ураженого обстрілом будинку на Салтовці в Харкові за 138 млн грн.

Топ коментарі
+28
Цю країну не врятувати.
21.09.2025 14:17 Відповісти
+23
Ну, якщо до влади постійно обирати то овочів та блазнів, то хто вам винуватий?
21.09.2025 14:36 Відповісти
+18
Тоді ще треба й шлях до кордону кідарського відремонтувати.
21.09.2025 14:16 Відповісти
Тоді ще треба й шлях до кордону кідарського відремонтувати.
21.09.2025 14:16 Відповісти
І троянди вздовж дороги висадити. Як у Покровську. І стеллу, Добро пожаловать, Мілості просім.
21.09.2025 16:08 Відповісти
З дописом, у пекло.
21.09.2025 16:35 Відповісти
Та вже ж було велике будівництво!
21.09.2025 16:52 Відповісти
👍👍👍
21.09.2025 14:17 Відповісти
Цю країну не врятувати.
21.09.2025 14:17 Відповісти
Ну, якщо до влади постійно обирати то овочів та блазнів, то хто вам винуватий?
21.09.2025 14:36 Відповісти
Порошенко винуватий.І всьо
21.09.2025 14:38 Відповісти
Ні, ще й Кличко))
21.09.2025 14:45 Відповісти
І Світова закуляса
21.09.2025 16:10 Відповісти
нажаль ні
21.09.2025 14:45 Відповісти
Нам пи**ць. Плануйте життя без України. Дивіться спокійно в очі неминучому і будуйте стратегію.
21.09.2025 15:59 Відповісти
какое отношение до страны имеет власть выбранная тобой?
21.09.2025 16:18 Відповісти
Приклад від «діяльності у ТУРБОРЕЖИМІ», призначенців стефанчуків+зеленського з сидоренко, на місцях !!!
Умеров з РНБОУ, може купувати чергову нерухомість у Флориді!!??
21.09.2025 14:18 Відповісти
Шоб будо де лікувати "шахтьорів Бамбаса, повставших ізза гньота біндєровцев".
21.09.2025 14:19 Відповісти
Це вже схоже на диверсію. Чому немає закону воєнного часу?
21.09.2025 14:20 Відповісти
Хочете дати вбивцям та злодіям при владі ще право розстрілів неугодних на місці без суду та слідства ? То першими кого розстріляють будуть журналісти -розслідувачі та всі ,хто викриває брехню.
21.09.2025 14:26 Відповісти
так це ж такі самі «злодії» та «вбивці» цю «владу» вибрали..
навіщо ви це зробили?
хотіли хла, а щось не так пішло..
21.09.2025 15:04 Відповісти
Взагалі - то вибори - це ще не ознака демократії. Одна з ознак демократії - це РЕАЛЬНИЙ механізм відкликати ,обраного кандидата . То що в Україні - просто був простий развод лохов обман елєхтората олігархами, які просунули Блазня...

Але взагалі - загальна демократія - це гнила системи - яка ніколи не приведе до хороших результатів . Тому ,що більшість завжди незріла ,несвідома та голосує емоціями. Загальні демократії завжди закінчуються диктатурами на тривалому відрізку часу.
Сподівання ,що діти в садочку проголосують за манну кашу і уроки ,замість цукерок та розваг - наївні .

Україну чекає так чи інакше - диктатура . Питання ,лише в тому в якій формі - і хто буде диктатор...
21.09.2025 15:14 Відповісти
виборці вибирають собі подібних..
обман завжди буде, як і корупіія, чи економіка в тіні..
все залежить від рівня,
і рівня терпимості..
21.09.2025 15:22 Відповісти
Чекає? Вона вже є, диктатура.
показати весь коментар
21.09.2025 15:42 Відповісти
Тепер не диктатура,тепер бардак.Коли кожен тягне в свою нору все що погано лежить,пише в пабліки все що в голову взбреде,лупить в морду тецекашників і копів - і все то абсолютно безнаказано.А диктатура то насамперед порядок,часто кривавий,коли всі ходять строєм,одночасно повертають направо чи наліво,одночасно співають і одночасно затуляють писки.І такий образ життя притаманний всім стадним тваринам,до яких належить гомо сапіенс.На жаль - про всяк випадок скажу...
21.09.2025 16:50 Відповісти
Закони виключно для лохів-ухилянтів.Генпрокурор людина ішака.Залишити ішака при владі попри зраду це справжня диверсія.А це вже наслідки
21.09.2025 14:32 Відповісти
А не казали,до Гера та Допа казнокради та корупціонери...Чиновники на цій війні Вже стали мільонерами доларовими...їм війна,як мати рідна!! Крадуть,як перед кінцем Світу...однаково з москалями
21.09.2025 14:24 Відповісти
Гепа...
21.09.2025 16:27 Відповісти
Звичайно це не правильно, але і маніпулювати не треба. Бо це сьогодні 30км, а коли планували відновити, кацапи були за 50км.
21.09.2025 14:28 Відповісти
Тендер не скасований. Прочитайте статтю до кінця. Дуже цікаво.
21.09.2025 14:32 Відповісти
Який сенс відновлювати, якщо дрон може прилетіти. І не тільки мопед як над більшістю території України. В Сумах і мопеди, херані, італмаси, ланцети літають. Відновлювати щось біля фронту, за такі гроші, це корупція.
21.09.2025 15:19 Відповісти
https://www.facebook.com/amatviychuk?__cft__[0]=AZVszzlbM-gt7hnW85oVxuF3xf75ft_Zv2B5acqa11yAI22bJQgoaI-02u10hJjz8dZ2JjXfkHLrPFq47MXxXSGjjI5SyMyp2JwbGxhW8EyhUG74kqCc1mp9ZIWhqjBXrz7i6dh2jTmrAiXgHEuVJBDnxToxdMvvCQQYtWkX_hYrdA&__tn__=-]C%2CP-R Анатолій Матвійчук почувається замисленим.

https://www.facebook.com/amatviychuk/posts/pfbid0uyw7Bj3yWJuXfd3WT2swVSxTR1VSoPsSNSpTm4dmsvMoHoZYNQvAZ9AGFCXQLJi8l?__cft__[0]=AZVszzlbM-gt7hnW85oVxuF3xf75ft_Zv2B5acqa11yAI22bJQgoaI-02u10hJjz8dZ2JjXfkHLrPFq47MXxXSGjjI5SyMyp2JwbGxhW8EyhUG74kqCc1mp9ZIWhqjBXrz7i6dh2jTmrAiXgHEuVJBDnxToxdMvvCQQYtWkX_hYrdA&__tn__=%2CO%2CP-R 12 год ·

https://www.facebook.com/amatviychuk/posts/pfbid0uyw7Bj3yWJuXfd3WT2swVSxTR1VSoPsSNSpTm4dmsvMoHoZYNQvAZ9AGFCXQLJi8l БРЕХНЯ

Одна з нестерпних проблем української держави - це щоденна, безкарна і руйнівна брехня.

Брехня пропагандистів у Марафоні та інших телеканалах, що ведуть війну в ефірі. Люди з передової кажуть, що особливо нестерпно чути про розробки (поставки) нових потужних систем зброі, які є хіба що у випусках новин.

Брехня блогерів у Ютубі взагалі стала неймовірною - особливо кричущі заголовки, після яких неможливо не глянути на цю «сенсацію» і потім не вилаятися на цих міфотворців, які таким чином заробляють на мільйонних переглядах своіх інсинуацій.

Брехня чи замовчування у вітчизняній статистиці, яка не називає жодних реальних показників і не дає жодних цифр - ні кількості загиблих у тилу, ні на фронті, ні по цифрах міграції чи еміграції.

Брехня, або відсутність інформації про те, хто з публічних осіб, як і куди приписаний і де «служить» на папері, і хто потім найбільше буде бити себе в груди, увішані орденами, і кричатиме про героїзм.

...я розумію, що правда може виявитися дуже страшною - у своїй підлості, цинічності чи некомпетентності, але ховаючи її, ми прирікаємо Україну на катастрофу - моральну, етичну, організаційну і загальнодержавну....

...А ще є ті, хто казатиме: ви наївний? яка правда під час війни, ви хочете нашої поразки? Гадаю, ми зазнали поразки, коли перестали відрізняти, де правда, де брехня. І якщо вже про війну, то на глибинному рівні, правда додає сили, тоді як брехня тільки віднімає...

От що з цього приводу сказано в Святому Письмі: «Гнів Божий зʼявляється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою».
21.09.2025 14:29 Відповісти
держава, сама по собі, не бреше..
брешуть люди..
21.09.2025 15:08 Відповісти
Дякую за круте доповнення )
21.09.2025 15:16 Відповісти
Перелік брехунів блогерів, будь ласка. Без прізвищ це ні про що. І чому Ви вважаєте, що вони брешуть?
21.09.2025 15:58 Відповісти
Таваріщу Сінєгубову, призначенцю таваріща Зеленського, потрібна гарна хатинка десь в Європі, бажано із золотим унітазом, як у їхнього таваріша Міндіча, а не якісь там дрони чи перехоплювачі дронів для оборони Харківщини.

Скільки можна купити дронів на мільярд грн. ? 🤨
21.09.2025 14:29 Відповісти
Яка гарна хатинка? Я маю на увазі, яка за рахунком? І чому ви принижуєте таку визначну людину, натякаючи на хатинку в Європі, коли усі поважаючі себе люди прикупляють собі хатинки в Еміратах?
21.09.2025 14:51 Відповісти
Тобто ви стверджуєте, що Умєров себе не поважає?
21.09.2025 15:00 Відповісти
Чому ж так ви вирішили. Я впевнений, що такий палкий патріот України, як Умєров, ще й у Еміратах щось таки прикупив. Просто у штатах накопали стільки його власності, що журналісти просто вирішили не соромитися, згадуючи про таку дрібничку. Щоб не звинуватили їх у дешевій сенсації.
21.09.2025 16:56 Відповісти
21.09.2025 15:02 Відповісти
Президент Зеленский - лучший пример для подражания
Он на миллионы не разменивается
Он все любит в миллиардах
Я жду - когда Владимир Александрович перейдет на ТРИЛЛИОНЫ!!
Гулять - так гулять!!!!
Триллионы в мирной жизни не *****.....ь
А война дала такие возможности ВЛАДИМИРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ
И он так поднялся ....
Респект !!!!!!!!!!
21.09.2025 14:34 Відповісти
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ и сам поднялся
И людям дает заработать
На виллы в Майями
Восхищаюсь
Так круто ни при одном президенте еще не было!!!!
21.09.2025 14:37 Відповісти
Та яник з азіровим собі вже нігті на ногах навіть згризли..
21.09.2025 14:47 Відповісти
"А ваш Парашенка!" "Свінарчукі!" "Роттердам!" "У 85 разів!"
21.09.2025 14:48 Відповісти
Це піздєц...
21.09.2025 14:37 Відповісти
Прихожу до висновку---вороги України ждутть путіна Тільки їх знищення в середині України дасть можливість захиститись від московії.
21.09.2025 14:37 Відповісти
Про це ми тут ще в 22-му писали, але на що це впливає? Ці вороги при владі, а контори типу ДБР, СБУ, МВС як ті кучери та повії, готові прислуговувати будь-якій владі. Прикладів більш ніж достатньо.
21.09.2025 15:07 Відповісти
Завдання зЕвлади, це чимшвидше вимивання грошей з бюджету на на оборону, а деінде. І головне: 1. Під виглядом неймовірної та незламної турботи про громадян. 2. Туди, де вкрасти дуже легко (бо хто ж порахує витрати фактично в районі бойових дій або постійних обстрілів). Ізюм для цього - золоте дно.
21.09.2025 14:42 Відповісти
може ці хо.Х..и вже в кацапів почнуть будувати за рахунок Українських платників податків ?
21.09.2025 14:44 Відповісти
А хіба ні???
ТОТ-адміністрації створено а кожному районі!!! Навіть на перейменування вулиць є статті витрат )))) і різні фуршети-презентації
21.09.2025 15:21 Відповісти
Там буде схема напрацьована. Свої зі своїми (кагал з кацапами) домовляться, щоб кацапи поки що не били по об'єкту (Ізюм підори розбивають), доки гроші через нього не пропустять, потім буде атака (зараз до лінії фронту 30 км, на той момент може бути 10, а то й менше, ближче обстрілювати), і кінці в воду, гроші куди треба, ми не при чому, то "та сторона", а партнери не дають засоби ППО, міндич квартальний усе розповість по тексту, написаному півником Дімою, лохторат поплескає в долоні. Нічого нового. А якщо там комусь щось не подобається, ті агенти кремля, ІПСО, розхитують, авашпорошенко, неначасі, ну і так далі.
21.09.2025 14:46 Відповісти
Так КАБи і зараз можуть долетіти.Десяток прилетить,і все.А потім знову мульярд на освоєння
21.09.2025 14:51 Відповісти
Зараз не можна, усе поки що на папері, в процесі. А як вже щось у реконструкцію вкинуть, якийсь мізер, тоді можна буде. Завезений матеріал бачили? Бачили! Робітники були? Були! Якась метушня була? А як же! Буде те, що й з бідівлею райдержадміністрації. Гроші вгатили, а підори одним ударом знову розвалили. Але то не важливо. Головне, бабло прокручене та піар. А там, до речі, справи творяться дуже дивні. То піймають посадовців на схемах по Євідновленню, то у колишнього мера орден таки відняли (начебто), який "президент" йому дав за те, що той вивіз у першу чергу свій бізнес, а людям нормальну евакуацію не організував. І це в дійсно героїчному місті, з героїчними мешканцями, яке довго не могли захопити цілком підори, бо їх стримував невеликий підрозділ десантників з двадцятьп'ятки. І зайшли кацапи у південну частину тільки з допомогою зрадника, місцевого депутата - рига, любителя "росії", який провів їх потайними шляхами, які знали тільки місцеві. Але то вже друга історія.
21.09.2025 16:52 Відповісти
"Трипільська теплова електростанція під час останньої атаки зазнала 19 влучань шахедами. Це звело нанівець відновлювальні роботи, які тривали протягом року. Про це у неділю, 14 вересня, заявив народний депутат із фракції Слуги народу, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк".
21.09.2025 15:13 Відповісти
Ясно
Протягом року міндіч скирдував кошти на офшорах..

П.с. хто, підніміть руку, що 300 млрд заморожених активів дістануться Україні і будуть працювати їй на користь ???
21.09.2025 15:20 Відповісти
У зеленої мерзоти рученята загребущі аж тремтять, так їм хочеться отриматі ті гроші.
21.09.2025 15:38 Відповісти
Идеальная схема. Оно будет разрушено и концы в воду.
21.09.2025 14:49 Відповісти
Як з укріпленнями. Начебто, вони були побудовані, але перевірити не можна, там вже кацапи.
21.09.2025 15:16 Відповісти
Трохи не розумію кіпіша. Реконструювати лікарню треба? Треба. Те що фронт за 30 км, не вина мешканців Ізюму та навколишніх сіл, які завжди потребують медичної допомоги. І чого б "шановним експертам" не запропонувати свої послуги ЗСУ, і можливо їх аналітичні здібності допоможуть зупинити ворога на тому напрямку, а згодом і відкинути його на більш безпечну відстань.
21.09.2025 14:50 Відповісти
На 1 Млрд можно вирити купу підвальних безпечних приміщень і ще й на дрони залишиться
21.09.2025 15:17 Відповісти
Всього 30 км. до фронту, але вони не втекли! Провели тендер
21.09.2025 14:51 Відповісти
Так. Ще й по ордену. За невтікацтво. Хтось проти? Ану зізнавайтеся, порохоботи - розхитувачі.
21.09.2025 16:35 Відповісти
В чому так далеко від ЛБЗ? Хіба не можна безпосередньо на ЛБЗ, чисто на папері.
21.09.2025 14:54 Відповісти
Есть такой Сергей Фурса, инвестиционный банкир
Он на днях предложил
Чтобы Трамп колумбийцев ,которые приезжают в США
Отправлял воевать за Украину
То есть украинские парни 18- 22 лет - пусть не воюют
А колумбийцы 18- 22 лет - которые могут и не знать
Где УКРАИНА на карте
Пусть приедут за нее воевать
Мне интересно - а украинцы поехали бы воевать за КОЛУМБИЮ?
21.09.2025 15:10 Відповісти
То зовсім дибануті балаболи...
Мав нерадість схухати їхний брЄд по радіо на ТОТ.... Це трешш просто а не люди..
21.09.2025 15:16 Відповісти
а по світі ходять з протянутою рукою..:
дайте дєнєх..
дайте зброї..
вмирайте за нас..
21.09.2025 15:06 Відповісти
Це щоб зє&к° вкрали 900 мільйонів гривень,а рашисти перед прийомом робіт,роздовбали цю "реконструкцію". І всі " кінці" в щебенці!
В перші дні пропонував ДБР перевірити дороги"великого будівництва зє" на якість і кількість материалів. Рашисти наробили зрізів достатньо.
21.09.2025 15:07 Відповісти
21.09.2025 15:14 Відповісти
КОНСОРЦІУМ «БІЛДІНГ ГРУП» ...
Юридична особа зареєстрована на території: можливих бойових дій.
У компанії нещодавно змінився керівник, 3 місяці тому.
21.09.2025 15:22 Відповісти
Це серіал може йти безкінечно....
Вихід????.. хіба хтось положить край цій шоблі
21.09.2025 15:14 Відповісти
Синєгубоа с лідором ще ненаджерся на фортифікаціях
21.09.2025 15:14 Відповісти
Ці уйобки в Старому Салтові Харківської області за 20 км від фронту школу відремонтували, вбухали туди повно бабла. Туди прилетів шахед і все розвалив. Зараз знов хочуть її відбудовувати, навіть плаката на весь фасад вчепили "ми все одно будемо вчитися", який сам тягне на тисяч 50. В селі дітей практично немає, це майже фронт, навіть оптоволокно долітає, молнії всякі.
21.09.2025 15:16 Відповісти
патужна. а сбу у нас чем занимается? а точно... 300+ тел копают на набу компромат... клоуны бл
21.09.2025 15:33 Відповісти
Зєлє треба гроші на вибори. Не заважайте йому красти
21.09.2025 15:49 Відповісти
это ужас, одних бусифицируют и в окопы- практически на смерть, другие наживаются и никому до этого дела нет
21.09.2025 15:51 Відповісти
Ішак, вчергове, "захищає" країну, не кажучи вже про перемогу. З цим мудаком перспектив жодних. Гнати лопуха і чим скоріше.
21.09.2025 16:08 Відповісти
Зєлю геть. Вибори. Чи нехай краде і зраджує?
21.09.2025 16:17 Відповісти
Закажите ремонт в лугандоне и деньги переведите авансом и не 20%, а... 50
21.09.2025 16:30 Відповісти
Ну тут все залежить від того з якого ракусру подивитися на ситуацію...Витрачати кошти на лікарню це не таке вже й зло, особливо якщо лікарні в подібних районах (30-40 км) ну як би й потрібні (хто в темі, той зрозуміє!).
21.09.2025 16:31 Відповісти
Зелена срань гуляє і тирить гроші українців, списуючи їх на захоплення ворогом.
21.09.2025 16:33 Відповісти
 
 