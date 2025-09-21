Харківська ОВА замовила реконструкцію лікарні в Ізюмі за 30 км від фронту вартістю 1 млрд грн, - "Наші гроші". ФОТО

У період із 14 по 20 вересня в системі "Прозорро" було оприлюднено 70 тисяч повідомлень про закупівлі на загальну суму 17,93 млрд грн. Найбільшим тендером тижня стала реконструкція лікарні Піщанської Богоматері в місті Ізюм на Харківщині вартістю 1 млрд грн.

Видання нагадує, що це місто вже було окуповане на початку вторгнення, а потім звільнено. Під час боїв лікарня була зруйнована авіабомбами. Тендер на її відновлення провели якраз зараз, коли російські війська ведуть новий прорив в напрямку міста.

Від Ізюму до лінії боєвого зіткнення лишилось всього 30 кілометрів. Саме місто регулярно обстрілюється. Однак це не завадило Харківській обладміністрації Олега Синєгубова запланувати реконструкцію лікарні до кінця 2026 року коштом обласного бюджету.







На цей рік заплановано витратити 200 тисяч гривень на розчистку зелених насаджень для будівельного майданчика. Основні роботи плануються на наступний рік.

"Аналізувати кошторисні ціни немає ніякого сенсу, оскільки ніхто не знає чи буде Ізюм окупований, чи ні, та який стан економіки і інфляції буде наступного року. Відповідно прогнозувати сам факт будівництва зараз неможливо.

Однак договором між ОДА і консорціумом "Білдінг груп" передбачена можливість 20% попередньої оплати на майбутні роботи (див скрін). Тож не можна виключати, що обладміністрація заплатить 200 млн грн, а роботи через війну так і не почнуться", - пишуть "Наші гроші".

За даними аналітичної системи "YouControl", консорціум "Білдінг Груп" пов’язаний з інвестиційно-будівельною корпорацією "Авантаж", ключовою особою якої є колишній нардеп від "Партії регіонів" Анатолій Денисенко. Цього тижня фірма "Промтекс" зі складу цього консорціуму отримала ще один підряд обладміністрації на ремонт ураженого обстрілом будинку на Салтовці в Харкові за 138 млн грн.