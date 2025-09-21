Харківська ОВА замовила реконструкцію лікарні в Ізюмі за 30 км від фронту вартістю 1 млрд грн, - "Наші гроші". ФОТО
У період із 14 по 20 вересня в системі "Прозорро" було оприлюднено 70 тисяч повідомлень про закупівлі на загальну суму 17,93 млрд грн. Найбільшим тендером тижня стала реконструкція лікарні Піщанської Богоматері в місті Ізюм на Харківщині вартістю 1 млрд грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".
Видання нагадує, що це місто вже було окуповане на початку вторгнення, а потім звільнено. Під час боїв лікарня була зруйнована авіабомбами. Тендер на її відновлення провели якраз зараз, коли російські війська ведуть новий прорив в напрямку міста.
Від Ізюму до лінії боєвого зіткнення лишилось всього 30 кілометрів. Саме місто регулярно обстрілюється. Однак це не завадило Харківській обладміністрації Олега Синєгубова запланувати реконструкцію лікарні до кінця 2026 року коштом обласного бюджету.
На цей рік заплановано витратити 200 тисяч гривень на розчистку зелених насаджень для будівельного майданчика. Основні роботи плануються на наступний рік.
"Аналізувати кошторисні ціни немає ніякого сенсу, оскільки ніхто не знає чи буде Ізюм окупований, чи ні, та який стан економіки і інфляції буде наступного року. Відповідно прогнозувати сам факт будівництва зараз неможливо.
Однак договором між ОДА і консорціумом "Білдінг груп" передбачена можливість 20% попередньої оплати на майбутні роботи (див скрін). Тож не можна виключати, що обладміністрація заплатить 200 млн грн, а роботи через війну так і не почнуться", - пишуть "Наші гроші".
За даними аналітичної системи "YouControl", консорціум "Білдінг Груп" пов’язаний з інвестиційно-будівельною корпорацією "Авантаж", ключовою особою якої є колишній нардеп від "Партії регіонів" Анатолій Денисенко. Цього тижня фірма "Промтекс" зі складу цього консорціуму отримала ще один підряд обладміністрації на ремонт ураженого обстрілом будинку на Салтовці в Харкові за 138 млн грн.
Умеров з РНБОУ, може купувати чергову нерухомість у Флориді!!??
навіщо ви це зробили?
хотіли хла, а щось не так пішло..
развод лоховобман елєхтората олігархами, які просунули Блазня...
Але взагалі - загальна демократія - це гнила системи - яка ніколи не приведе до хороших результатів . Тому ,що більшість завжди незріла ,несвідома та голосує емоціями. Загальні демократії завжди закінчуються диктатурами на тривалому відрізку часу.
Сподівання ,що діти в садочку проголосують за манну кашу і уроки ,замість цукерок та розваг - наївні .
Україну чекає так чи інакше - диктатура . Питання ,лише в тому в якій формі - і хто буде диктатор...
обман завжди буде, як і корупіія, чи економіка в тіні..
все залежить від рівня,
і рівня терпимості..
https://www.facebook.com/amatviychuk/posts/pfbid0uyw7Bj3yWJuXfd3WT2swVSxTR1VSoPsSNSpTm4dmsvMoHoZYNQvAZ9AGFCXQLJi8l?__cft__[0]=AZVszzlbM-gt7hnW85oVxuF3xf75ft_Zv2B5acqa11yAI22bJQgoaI-02u10hJjz8dZ2JjXfkHLrPFq47MXxXSGjjI5SyMyp2JwbGxhW8EyhUG74kqCc1mp9ZIWhqjBXrz7i6dh2jTmrAiXgHEuVJBDnxToxdMvvCQQYtWkX_hYrdA&__tn__=%2CO%2CP-R 12 год ·
https://www.facebook.com/amatviychuk/posts/pfbid0uyw7Bj3yWJuXfd3WT2swVSxTR1VSoPsSNSpTm4dmsvMoHoZYNQvAZ9AGFCXQLJi8l БРЕХНЯ
Одна з нестерпних проблем української держави - це щоденна, безкарна і руйнівна брехня.
Брехня пропагандистів у Марафоні та інших телеканалах, що ведуть війну в ефірі. Люди з передової кажуть, що особливо нестерпно чути про розробки (поставки) нових потужних систем зброі, які є хіба що у випусках новин.
Брехня блогерів у Ютубі взагалі стала неймовірною - особливо кричущі заголовки, після яких неможливо не глянути на цю «сенсацію» і потім не вилаятися на цих міфотворців, які таким чином заробляють на мільйонних переглядах своіх інсинуацій.
Брехня чи замовчування у вітчизняній статистиці, яка не називає жодних реальних показників і не дає жодних цифр - ні кількості загиблих у тилу, ні на фронті, ні по цифрах міграції чи еміграції.
Брехня, або відсутність інформації про те, хто з публічних осіб, як і куди приписаний і де «служить» на папері, і хто потім найбільше буде бити себе в груди, увішані орденами, і кричатиме про героїзм.
...я розумію, що правда може виявитися дуже страшною - у своїй підлості, цинічності чи некомпетентності, але ховаючи її, ми прирікаємо Україну на катастрофу - моральну, етичну, організаційну і загальнодержавну....
...А ще є ті, хто казатиме: ви наївний? яка правда під час війни, ви хочете нашої поразки? Гадаю, ми зазнали поразки, коли перестали відрізняти, де правда, де брехня. І якщо вже про війну, то на глибинному рівні, правда додає сили, тоді як брехня тільки віднімає...
От що з цього приводу сказано в Святому Письмі: «Гнів Божий зʼявляється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою».
брешуть люди..
Скільки можна купити дронів на мільярд грн. ? 🤨
Он на миллионы не разменивается
Он все любит в миллиардах
Я жду - когда Владимир Александрович перейдет на ТРИЛЛИОНЫ!!
Гулять - так гулять!!!!
Триллионы в мирной жизни не *****.....ь
А война дала такие возможности ВЛАДИМИРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ
И он так поднялся ....
Респект !!!!!!!!!!
И людям дает заработать
На виллы в Майями
Восхищаюсь
Так круто ни при одном президенте еще не было!!!!
ТОТ-адміністрації створено а кожному районі!!! Навіть на перейменування вулиць є статті витрат )))) і різні фуршети-презентації
Протягом року міндіч скирдував кошти на офшорах..
П.с. хто, підніміть руку, що 300 млрд заморожених активів дістануться Україні і будуть працювати їй на користь ???
Он на днях предложил
Чтобы Трамп колумбийцев ,которые приезжают в США
Отправлял воевать за Украину
То есть украинские парни 18- 22 лет - пусть не воюют
А колумбийцы 18- 22 лет - которые могут и не знать
Где УКРАИНА на карте
Пусть приедут за нее воевать
Мне интересно - а украинцы поехали бы воевать за КОЛУМБИЮ?
Мав нерадість схухати їхний брЄд по радіо на ТОТ.... Це трешш просто а не люди..
дайте дєнєх..
дайте зброї..
вмирайте за нас..
В перші дні пропонував ДБР перевірити дороги"великого будівництва зє" на якість і кількість материалів. Рашисти наробили зрізів достатньо.
Юридична особа зареєстрована на території: можливих бойових дій.
У компанії нещодавно змінився керівник, 3 місяці тому.
Вихід????.. хіба хтось положить край цій шоблі