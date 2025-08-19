"Велике будівництво" повертається: Харківська ОДА витратить 43 мільйони на осучаснення проєкту онкоцентру

Департамент капітального будівництва Харківської ОДА 12 серпня без торгів уклав угоду з ТОВ "Науково-виробниче проектне підприємство "Академія" на коригування проєкту будівництва онкоцентру вартістю 43,22 млн грн.

Про це пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, до кінця року генеральний проєктувальник має виконати коригування проєктної документації будівництва комплексу КНП "Обласний центр онкології" по вул. Лісопарківська, 4 у Харкові. Йдеться про стадії "Проєкт" і "Робоча документація" першої черги будівництва.

Закупівлю провели без торгів "у зв’язку з необхідністю захисту прав інтелектуальної власності".

У грудні 2024 року Департамент Харківської ОДА через відкриті торги замовив фірмі "НВПП "Академія" коригування проєкту в об’ємі попередньої стадії "Ескізний проєкт" за 5,39 млн грн. Вона виконала його, тому володіє майновими авторськими правами на нього.

У липні 2025 року ескізний проєкт отримав позитивний експертний звіт від ТОВ "Проексп", а 11 серпня 2025 року голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розпорядженням №706В схвалив проєкт.

Читайте також: Відкритий Зеленським "Шевченко хаб" у Каневі досі стоїть пустим: У "Слузі народу" закликали перевірити ефективність "Великого будівництва"

Створеним у 2019 році харківським "Науково-виробничим проектним підприємством "Академія" володіють Артем і Сергій Єфіменки. Сергій Єфіменко є засновником ТОВ "Глобус-777" (припиняється з 2014 року) із Володимиром Курасовим і ГО "Комітет регіонального розвитку". Цю ГО очолює депутат Харківської райради Михайло Третяк.

Усього з 2023 року фірма отримала підрядів на 75,24 млн грн, з яких цей – найбільший.

Що відомо про будівництво онкоцентру у Харкові?

Нагадаємо, цей онкоцентр почали будувати ще в 2019 році за проєктом від ТОВ "Інститут Харківпроект". Тоді підряди на будівництво виграло ПрАТ "Трест Житлобуд – 1". У 2020-2021 роках договори з ним розірвали через необхідність коригування проєкту, виплативши 57,25 млн грн.

У 2020 році підрядником стало ПП "Ромб+". У 2021 році об’єкт включили у програму Володимира Зеленського "Велике будівництво". Того ж року новий тендер виграв Консорціум "Ромб Інк".

Після повномасштабного вторгнення росії, у 2022 році договори з обома підрядниками розірвали: з "Ромб +" – через невиконання підрядником зобов’язань за договором з оплатою 157,82 млн грн, а з "Ромб Інк" – за згодою сторін з нульовою оплатою.

При цьому вже за ці роки вартість будівництва першої черги онкоцентру зростала: за угодою 2019 року вона становила 651 млн грн, у 2020 році угода з "Ромб +" передбачала вартість будівництва у сумі 737,75 млн грн, а у 2021 році з консорціумом "Ромб Інк" підписали угоду ще на 168 млн грн.

Перша черга будівництва онкоцентру передбачає добудову першої частини лікувально-діагностичного корпусу (хірургічне, приймальне і діагностичне відділення, відділення клінічних| досліджень), енергетичного блоку (газова котельня, чилерна, центральний тепловий пункт), станції лікувальних газів і двох трансформаторних підстанцій, а також укриття на 1 100 осіб.

Друга черга передбачає будівництво другої частини лікувально-діагностичного корпусу, корпусу відділення променевої терапії та радіоізотопної діагностики, корпусу патологоанатомічного відділення, переходу між лікувальним корпусом та радіологічним відділення, харчоблоком та поліклінікою, двох трансформаторних підстанцій, а також реконструкцію хірургічного корпусу під поліклініку та харчоблок.

Третя черга передбачає будівництво другої частини газової котельні, влаштування автостоянки, а також благоустрій території садово-паркової зони.

Загалом обласний онкоцентр буде розраховано на 410 ліжок, а також 100 ліжок денного стаціонару. Пропускна спроможність поліклініки становитиме 200 відвідувань на зміну, а відділення променевої терапії та радіоізотопної діагностики – 210 відвідувань на зміну.