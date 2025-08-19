"Велике будівництво" повертається: Харківська ОДА витратить 43 мільйони на осучаснення проєкту онкоцентру
Департамент капітального будівництва Харківської ОДА 12 серпня без торгів уклав угоду з ТОВ "Науково-виробниче проектне підприємство "Академія" на коригування проєкту будівництва онкоцентру вартістю 43,22 млн грн.
Про це пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.
За умовами угоди, до кінця року генеральний проєктувальник має виконати коригування проєктної документації будівництва комплексу КНП "Обласний центр онкології" по вул. Лісопарківська, 4 у Харкові. Йдеться про стадії "Проєкт" і "Робоча документація" першої черги будівництва.
Закупівлю провели без торгів "у зв’язку з необхідністю захисту прав інтелектуальної власності".
У грудні 2024 року Департамент Харківської ОДА через відкриті торги замовив фірмі "НВПП "Академія" коригування проєкту в об’ємі попередньої стадії "Ескізний проєкт" за 5,39 млн грн. Вона виконала його, тому володіє майновими авторськими правами на нього.
У липні 2025 року ескізний проєкт отримав позитивний експертний звіт від ТОВ "Проексп", а 11 серпня 2025 року голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розпорядженням №706В схвалив проєкт.
Створеним у 2019 році харківським "Науково-виробничим проектним підприємством "Академія" володіють Артем і Сергій Єфіменки. Сергій Єфіменко є засновником ТОВ "Глобус-777" (припиняється з 2014 року) із Володимиром Курасовим і ГО "Комітет регіонального розвитку". Цю ГО очолює депутат Харківської райради Михайло Третяк.
Усього з 2023 року фірма отримала підрядів на 75,24 млн грн, з яких цей – найбільший.
Що відомо про будівництво онкоцентру у Харкові?
Нагадаємо, цей онкоцентр почали будувати ще в 2019 році за проєктом від ТОВ "Інститут Харківпроект". Тоді підряди на будівництво виграло ПрАТ "Трест Житлобуд – 1". У 2020-2021 роках договори з ним розірвали через необхідність коригування проєкту, виплативши 57,25 млн грн.
У 2020 році підрядником стало ПП "Ромб+". У 2021 році об’єкт включили у програму Володимира Зеленського "Велике будівництво". Того ж року новий тендер виграв Консорціум "Ромб Інк".
Після повномасштабного вторгнення росії, у 2022 році договори з обома підрядниками розірвали: з "Ромб +" – через невиконання підрядником зобов’язань за договором з оплатою 157,82 млн грн, а з "Ромб Інк" – за згодою сторін з нульовою оплатою.
При цьому вже за ці роки вартість будівництва першої черги онкоцентру зростала: за угодою 2019 року вона становила 651 млн грн, у 2020 році угода з "Ромб +" передбачала вартість будівництва у сумі 737,75 млн грн, а у 2021 році з консорціумом "Ромб Інк" підписали угоду ще на 168 млн грн.
Перша черга будівництва онкоцентру передбачає добудову першої частини лікувально-діагностичного корпусу (хірургічне, приймальне і діагностичне відділення, відділення клінічних| досліджень), енергетичного блоку (газова котельня, чилерна, центральний тепловий пункт), станції лікувальних газів і двох трансформаторних підстанцій, а також укриття на 1 100 осіб.
Друга черга передбачає будівництво другої частини лікувально-діагностичного корпусу, корпусу відділення променевої терапії та радіоізотопної діагностики, корпусу патологоанатомічного відділення, переходу між лікувальним корпусом та радіологічним відділення, харчоблоком та поліклінікою, двох трансформаторних підстанцій, а також реконструкцію хірургічного корпусу під поліклініку та харчоблок.
Третя черга передбачає будівництво другої частини газової котельні, влаштування автостоянки, а також благоустрій території садово-паркової зони.
Загалом обласний онкоцентр буде розраховано на 410 ліжок, а також 100 ліжок денного стаціонару. Пропускна спроможність поліклініки становитиме 200 відвідувань на зміну, а відділення променевої терапії та радіоізотопної діагностики – 210 відвідувань на зміну.
Будинок плитка вивод мільярдів а в середині ніщєта і відсутність медичного обладнання.
Чому б не взяти готовий будинок райадміністрації переробити внутрощі та обладнати найновішими методами лікування раків УЗД наноніж та ін. Діагностика ПСМА ПЕТ і тп.
Очєвидно що мета оборудки аж ніяк не лікування це і не ховають.
Сучі діти - розікрали Україну! Ми ВСІ! Разом! Одні крали - інші мріяли накрасти і готувались
"Голова Мінфіну оцінив потреби України у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік у $45 мільярдів.
Джерело: https://censor.net/n3569222 "
Как это умещается в головах чиновников ? Или они новости не читают ?