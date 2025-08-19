БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
885 15

"Велике будівництво" повертається: Харківська ОДА витратить 43 мільйони на осучаснення проєкту онкоцентру

Візуалізація проєкту онкоцентру у Харкові

Департамент капітального будівництва Харківської ОДА 12 серпня без торгів уклав угоду з ТОВ "Науково-виробниче проектне підприємство "Академія" на коригування проєкту будівництва онкоцентру вартістю 43,22 млн грн.

Про це пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, до кінця року генеральний проєктувальник має виконати коригування проєктної документації будівництва комплексу КНП "Обласний центр онкології" по вул. Лісопарківська, 4 у Харкові. Йдеться про стадії "Проєкт" і "Робоча документація" першої черги будівництва.

Закупівлю провели без торгів "у зв’язку з необхідністю захисту прав інтелектуальної власності".

У грудні 2024 року Департамент Харківської ОДА через відкриті торги замовив фірмі "НВПП "Академія" коригування проєкту в об’ємі попередньої стадії "Ескізний проєкт" за 5,39 млн грн. Вона виконала його, тому володіє майновими авторськими правами на нього.

У липні 2025 року ескізний проєкт отримав позитивний експертний звіт від ТОВ "Проексп", а 11 серпня 2025 року голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розпорядженням №706В схвалив проєкт.

Читайте також: Відкритий Зеленським "Шевченко хаб" у Каневі досі стоїть пустим: У "Слузі народу" закликали перевірити ефективність "Великого будівництва"

Створеним у 2019 році харківським "Науково-виробничим проектним підприємством "Академія" володіють Артем і Сергій Єфіменки. Сергій Єфіменко є засновником ТОВ "Глобус-777" (припиняється з 2014 року) із Володимиром Курасовим і ГО "Комітет регіонального розвитку". Цю ГО очолює депутат Харківської райради Михайло Третяк.

Усього з 2023 року фірма отримала підрядів на 75,24 млн грн, з яких цей – найбільший.

Що відомо про будівництво онкоцентру у Харкові?

Нагадаємо, цей онкоцентр почали будувати ще в 2019 році за проєктом від ТОВ "Інститут Харківпроект". Тоді підряди на будівництво виграло ПрАТ "Трест Житлобуд – 1". У 2020-2021 роках договори з ним розірвали через необхідність коригування проєкту, виплативши 57,25 млн грн.

У 2020 році підрядником стало ПП "Ромб+". У 2021 році об’єкт включили у програму Володимира Зеленського "Велике будівництво". Того ж року новий тендер виграв Консорціум "Ромб Інк".

Після повномасштабного вторгнення росії, у 2022 році договори з обома підрядниками розірвали: з "Ромб +" – через невиконання підрядником зобов’язань за договором з оплатою 157,82 млн грн, а з "Ромб Інк" – за згодою сторін з нульовою оплатою.

При цьому вже за ці роки вартість будівництва першої черги онкоцентру зростала: за угодою 2019 року вона становила 651 млн грн, у 2020 році угода з "Ромб +" передбачала вартість будівництва у сумі 737,75 млн грн, а у 2021 році з консорціумом "Ромб Інк" підписали угоду ще на 168 млн грн.

Перша черга будівництва онкоцентру передбачає добудову першої частини лікувально-діагностичного корпусу (хірургічне, приймальне і діагностичне відділення, відділення клінічних| досліджень), енергетичного блоку (газова котельня, чилерна, центральний тепловий пункт), станції лікувальних газів і двох трансформаторних підстанцій, а також укриття на 1 100 осіб.

Друга черга передбачає будівництво другої частини лікувально-діагностичного корпусу, корпусу відділення променевої терапії та радіоізотопної діагностики, корпусу патологоанатомічного відділення, переходу між лікувальним корпусом та радіологічним відділення, харчоблоком та поліклінікою, двох трансформаторних підстанцій, а також реконструкцію хірургічного корпусу під поліклініку та харчоблок.

Третя черга передбачає будівництво другої частини газової котельні, влаштування автостоянки, а також благоустрій території садово-паркової зони.

Загалом обласний онкоцентр буде розраховано на 410 ліжок, а також 100 ліжок денного стаціонару. Пропускна спроможність поліклініки становитиме 200 відвідувань на зміну, а відділення променевої терапії та радіоізотопної діагностики – 210 відвідувань на зміну.

Автор: 

тендер (2223) Prozorro (1806) закупівлі (2719) Синєгубов Олег (13) Велике будівництво (25) Харківська область (20)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
От, в москальня якраз 100000 шахідів випустила, напевно домовились - ми, тіпа, на бюджетні гроші "відбудовуємо", в москальня на другий день все бомбить. Хто там перевірить, а гроші в Європу до сім'ї, до дітей....
показати весь коментар
19.08.2025 10:29 Відповісти
+3
"Велике крадівництво" було весь час, починаючи з 2019 року., просто про нього менше говорили, пиляли бюджетні гроші, як і раніше, а на дрони скидаються пенсіонери і діти.
показати весь коментар
19.08.2025 10:39 Відповісти
+1
А відбудовувати розруху не треба?
показати весь коментар
19.08.2025 10:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А відбудовувати розруху не треба?
показати весь коментар
19.08.2025 10:25 Відповісти
Та яка там відбудова? Ідеться про "планафф ґрамадьйо". Мільйон баксів - то за "***********" проєкту (властиво - за *********** дати).
показати весь коментар
19.08.2025 10:37 Відповісти
Знову наженуть блогерів-політруків, які знову будуть розповідати, які погані цивільні: сало того, що не схотіли самотужки побудувати оборонно-промисловий комплекс та складати балістичні ракети на кухнях та гаражах, так ще й за свій рахунок власними силами не хочуть відбудовувати "розруху"
показати весь коментар
19.08.2025 11:12 Відповісти
Відбудовувати під шахедами і ракетами? До вечора відбудував, в вночі знову все зруйновано? От тому і хочуть то НАБУ кончить...
показати весь коментар
19.08.2025 11:40 Відповісти
От, в москальня якраз 100000 шахідів випустила, напевно домовились - ми, тіпа, на бюджетні гроші "відбудовуємо", в москальня на другий день все бомбить. Хто там перевірить, а гроші в Європу до сім'ї, до дітей....
показати весь коментар
19.08.2025 10:29 Відповісти
Вони " Охмадит" відновити не можуть,а замахнулися вже на онко...яка ганьба..
показати весь коментар
19.08.2025 10:30 Відповісти
Гроші бюджетні під ногами лежать, тільки ледачий їх не підніми, ну нелох звичайно...
показати весь коментар
19.08.2025 10:31 Відповісти
...кернес- сдох, а справа-живе!
показати весь коментар
19.08.2025 10:35 Відповісти
"Велике крадівництво" було весь час, починаючи з 2019 року., просто про нього менше говорили, пиляли бюджетні гроші, як і раніше, а на дрони скидаються пенсіонери і діти.
показати весь коментар
19.08.2025 10:39 Відповісти
Ви трохи помилились роком з 1969 приблизно
показати весь коментар
19.08.2025 10:55 Відповісти
ап пять схема разва ровування коштів яку успішно застосовує мерін Ки Єва кляча.
Будинок плитка вивод мільярдів а в середині ніщєта і відсутність медичного обладнання.
Чому б не взяти готовий будинок райадміністрації переробити внутрощі та обладнати найновішими методами лікування раків УЗД наноніж та ін. Діагностика ПСМА ПЕТ і тп.
Очєвидно що мета оборудки аж ніяк не лікування це і не ховають.
показати весь коментар
19.08.2025 11:00 Відповісти
поки росіяни не війшли в Харків зелені криси хочуть розтащити як можна більше сиру по нірках
Сучі діти - розікрали Україну! Ми ВСІ! Разом! Одні крали - інші мріяли накрасти і готувались
показати весь коментар
19.08.2025 11:11 Відповісти
И рядом же статья:

"Голова Мінфіну оцінив потреби України у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік у $45 мільярдів.
Джерело: https://censor.net/n3569222 "

Как это умещается в головах чиновников ? Или они новости не читают ?
показати весь коментар
19.08.2025 11:14 Відповісти
1,5 млн на дрони і 43млн на ***... ось так харків'яни...
показати весь коментар
19.08.2025 11:33 Відповісти
"Великее будівництво" під час війни при цій владі ніколи не зупинялося, просто масштаби стали меншими.
показати весь коментар
19.08.2025 11:45 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 