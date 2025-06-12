Відкритий Зеленським "Шевченко хаб" у Каневі досі стоїть пустим: У "Слузі народу" закликали перевірити ефективність "Великого будівництва"

Народні депутати ініціюють перевірки ефективності використання бюджетних коштів на проєкти "Великого будівництва", зокрема, "Шевченко хабу" у Каневі.

Про це заступник голови фракції "Слуга народу", голова ТСК Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України у сферах культури, туризму, фізичної культури і спорту Максим Ткаченко розповів у коментарі Укрінформу.

Він нагадав, що у березні цього року Верховна Рада ухвалила рішення про створення ТСК, яка має з’ясувати, чому низка проєктів у сфері культури, туризму та спорту залишаються недобудованими або недієвими.

Депутат розповів, що одне з перших виїзних засідань ТСК відбулося в Каневі, на Черкащині.

"Ми відвідали важливі для української культури об’єкти — зокрема, Шевченківський національний заповідник та недобудований культурний центр "Шевченко Хаб". Цей об'єкт мав стати візитівкою не лише Канева, а й усієї країни. Його будівництво велося в межах програми президента "Велике будівництво" і мало завершитися ще у 2021 році. Але попри заяви про відкриття – він досі стоїть пустим", – розповів голова ТСК.

Депутат зауважив, що об’єкт має понад 92% будівельної готовності, однак досі не введений в експлуатацію.

Ткаченко нагадав, що на зведення "Шевченко хабу" було витрачено понад 170 млн грн, а для його повного завершення необхідно ще близько 14,7 млн грн, "однак Черкаська обласна військова адміністрація, яка нині відповідає за об’єкт, не вирішила питання з фінансуванням і не ввела будівлю в експлуатацію".

"На жаль, у центрі Канева досі стоїть будівля з табличкою "Велике будівництво", але без жодного відвідувача. Цей об’єкт міг би стати осередком української ідентичності, місцем культурної сили в умовах війни. Тому ми ініціюємо аудит ефективності використання бюджетних коштів Державною аудиторською службою та Рахунковою палатою. Прагнемо домогтися відкриття цього комплексу та подібних заморожених об’єктів", – зазначив Ткаченко.

Він додав, що це не поодинокий випадок, а частина системної проблеми з "замороженими" об’єктами культури та спорту, які роками залишаються недобудованими.

"Ми вже звернулись до прем’єр-міністра щодо проведення аналізу стану об'єктів культури і спорту, профінансованих у 2020-2022 роках у межах програми "Велике будівництво". Ми обов’язково інформуватимемо суспільство про перебіг роботи", – пообіцяв Ткаченко.

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Як повідомлялося, у жовтні 2021 року відкривати "Шевченко хаб" до Канева особисто приїздив президент Володимир Зеленський, а голова області Олександр Скічко запрошував до нього відвідувачів.

"Шевченко хаб" на 700 місць мали створити на базі місцевого будинку культури, який довгий час був довгобудом. Його включили до Національної програми "Велике будівництво" й завершили у 2021 році в межах підготовки до відзначення 30-ї річниці незалежності України, запевняли у пресслужбі президента.

При цьому у повідомленні Офісу президента від 20 жовтня 2021 року було вказано, що "усі приміщення Шевченківського культурного центру обладнані за принципами інклюзивності й доступні для людей з інвалідністю".

Втім, вже після візиту Зеленського у листопаді 2021 року Департамент будівництва Черкаської облдержадміністрації (ОДА) оголосив тендер на завершення будівництва Будинку культури на 700 місць під Шевченківський культурний центр з очікуваною вартістю 96,49 млн грн.

Нагадаємо, програма "Велике будівництво" розпочалась навесні 2020 року з ініціативи президента Володимира Зеленського, її метою була розбудова в Україні якісної соціальної інфраструктури (шкіл, садочків, лікарень, спортивних об'єктів) та оновлення доріг по всій країні.

Наразі Національне антикорупційне бюро розслідує низку проваджень щодо реалізації інфраструктурних проєктів "Великого будівництва", тривають експертизи.