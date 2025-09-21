РУС
Харьковская ОГА заказала реконструкцию больницы в Изюме в 30 км от фронта стоимостью 1 млрд грн, - "Наши деньги". ФОТО

Восстановление больницы в Изюме

В период с 14 по 20 сентября в системе "Прозорро" было обнародовано 70 тысяч сообщений о закупках на общую сумму 17,93 млрд грн. Крупнейшим тендером недели стала реконструкция больницы Песчанской Богоматери в городе Изюм на Харьковщине стоимостью 1 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наши деньги".

Издание напоминает, что этот город уже был оккупирован в начале вторжения, а затем освобожден. Во время боев больница была разрушена авиабомбами. Тендер на ее восстановление провели как раз сейчас, когда российские войска ведут новый прорыв в направлении города.

От Изюма до линии боевого столкновения осталось всего 30 километров. Сам город регулярно обстреливается. Однако это не помешало Харьковской обладминистрации Олега Синегубова запланировать реконструкцию больницы до конца 2026 года за счет областного бюджета.

Восстановление больницы в Изюме

Также читайте: 230 миллионов за километр: Крупнейший строительный подрядчик получит 1,3 миллиарда на ремонт шоссе в Киеве

На этот год запланировано потратить 200 тысяч гривен на расчистку зеленых насаждений для строительной площадки. Основные работы планируются на следующий год.

"Анализировать сметные цены нет никакого смысла, поскольку никто не знает будет ли Изюм оккупирован или нет, и какое состояние экономики и инфляции будет в следующем году. Соответственно прогнозировать сам факт строительства сейчас невозможно.

Однако договором между ОГА и консорциумом "Билдинг групп" предусмотрена возможность 20% предоплаты на будущие работы (см скрин). Поэтому нельзя исключать, что обладминистрация заплатит 200 млн грн, а работы из-за войны так и не начнутся", - пишут "Наши деньги".

Также читайте: "Большая стройка" возвращается: Харьковская ОГА потратит 43 миллиона на осовременивание проекта онкоцентра

По данным аналитической системы "YouControl", консорциум "Билдинг Групп" связан с инвестиционно-строительной корпорацией "Авантаж", ключевым лицом которой является бывший нардеп от "Партии регионов" Анатолий Денисенко. На этой неделе фирма "Промтекс" из состава этого консорциума получила еще один подряд обладминистрации на ремонт пораженного обстрелом дома на Салтовке в Харькове за 138 млн грн.

больница тендер Изюм Prozorro Харьковская область Изюмский район
Цю країну не врятувати.
Тоді ще треба й шлях до кордону кідарського відремонтувати.
Шоб будо де лікувати "шахтьорів Бамбаса, повставших ізза гньота біндєровцев".
Тоді ще треба й шлях до кордону кідарського відремонтувати.
👍👍👍
Цю країну не врятувати.
Ну, якщо до влади постійно обирати то овочів та блазнів, то хто вам винуватий?
Порошенко винуватий.І всьо
Ні, ще й Кличко))
нажаль ні
Приклад від «діяльності у ТУРБОРЕЖИМІ», призначенців стефанчуків+зеленського з сидоренко, на місцях !!!
Умеров з РНБОУ, може купувати чергову нерухомість у Флориді!!??
Шоб будо де лікувати "шахтьорів Бамбаса, повставших ізза гньота біндєровцев".
Це вже схоже на диверсію. Чому немає закону воєнного часу?
Хочете дати вбивцям та злодіям при владі ще право розстрілів неугодних на місці без суду та слідства ? То першими кого розстріляють будуть журналісти -розслідувачі та всі ,хто викриває брехню.
Закони виключно для лохів-ухилянтів.Генпрокурор людина ішака.Залишити ішака при владі попри зраду це справжня диверсія.А це вже наслідки
А не казали,до Гера та Допа казнокради та корупціонери...Чиновники на цій війні Вже стали мільонерами доларовими...їм війна,як мати рідна!! Крадуть,як перед кінцем Світу...однаково з москалями
Звичайно це не правильно, але і маніпулювати не треба. Бо це сьогодні 30км, а коли планували відновити, кацапи були за 50км.
Тендер не скасований. Прочитайте статтю до кінця. Дуже цікаво.
https://www.facebook.com/amatviychuk?__cft__[0]=AZVszzlbM-gt7hnW85oVxuF3xf75ft_Zv2B5acqa11yAI22bJQgoaI-02u10hJjz8dZ2JjXfkHLrPFq47MXxXSGjjI5SyMyp2JwbGxhW8EyhUG74kqCc1mp9ZIWhqjBXrz7i6dh2jTmrAiXgHEuVJBDnxToxdMvvCQQYtWkX_hYrdA&__tn__=-]C%2CP-R Анатолій Матвійчук почувається замисленим.

https://www.facebook.com/amatviychuk/posts/pfbid0uyw7Bj3yWJuXfd3WT2swVSxTR1VSoPsSNSpTm4dmsvMoHoZYNQvAZ9AGFCXQLJi8l?__cft__[0]=AZVszzlbM-gt7hnW85oVxuF3xf75ft_Zv2B5acqa11yAI22bJQgoaI-02u10hJjz8dZ2JjXfkHLrPFq47MXxXSGjjI5SyMyp2JwbGxhW8EyhUG74kqCc1mp9ZIWhqjBXrz7i6dh2jTmrAiXgHEuVJBDnxToxdMvvCQQYtWkX_hYrdA&__tn__=%2CO%2CP-R 12 год ·

https://www.facebook.com/amatviychuk/posts/pfbid0uyw7Bj3yWJuXfd3WT2swVSxTR1VSoPsSNSpTm4dmsvMoHoZYNQvAZ9AGFCXQLJi8l БРЕХНЯ

Одна з нестерпних проблем української держави - це щоденна, безкарна і руйнівна брехня.

Брехня пропагандистів у Марафоні та інших телеканалах, що ведуть війну в ефірі. Люди з передової кажуть, що особливо нестерпно чути про розробки (поставки) нових потужних систем зброі, які є хіба що у випусках новин.

Брехня блогерів у Ютубі взагалі стала неймовірною - особливо кричущі заголовки, після яких неможливо не глянути на цю «сенсацію» і потім не вилаятися на цих міфотворців, які таким чином заробляють на мільйонних переглядах своіх інсинуацій.

Брехня чи замовчування у вітчизняній статистиці, яка не називає жодних реальних показників і не дає жодних цифр - ні кількості загиблих у тилу, ні на фронті, ні по цифрах міграції чи еміграції.

Брехня, або відсутність інформації про те, хто з публічних осіб, як і куди приписаний і де «служить» на папері, і хто потім найбільше буде бити себе в груди, увішані орденами, і кричатиме про героїзм.

...я розумію, що правда може виявитися дуже страшною - у своїй підлості, цинічності чи некомпетентності, але ховаючи її, ми прирікаємо Україну на катастрофу - моральну, етичну, організаційну і загальнодержавну....

...А ще є ті, хто казатиме: ви наївний? яка правда під час війни, ви хочете нашої поразки? Гадаю, ми зазнали поразки, коли перестали відрізняти, де правда, де брехня. І якщо вже про війну, то на глибинному рівні, правда додає сили, тоді як брехня тільки віднімає...

От що з цього приводу сказано в Святому Письмі: «Гнів Божий зʼявляється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою».
Таваріщу Сінєгубову, призначенцю таваріща Зеленського, потрібна гарна хатинка десь в Європі, бажано із золотим унітазом, як у їхнього таваріша Міндіча, а не якісь там дрони чи перехоплювачі дронів для оборони Харківщини.

Скільки можна купити дронів на мільярд грн. ? 🤨
Яка гарна хатинка? Я маю на увазі, яка за рахунком? І чому ви принижуєте таку визначну людину, натякаючи на хатинку в Європі, коли усі поважаючі себе люди прикупляють собі хатинки в Еміратах?
Президент Зеленский - лучший пример для подражания
Он на миллионы не разменивается
Он все любит в миллиардах
Я жду - когда Владимир Александрович перейдет на ТРИЛЛИОНЫ!!
Гулять - так гулять!!!!
Триллионы в мирной жизни не *****.....ь
А война дала такие возможности ВЛАДИМИРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ
И он так поднялся ....
Респект !!!!!!!!!!
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ и сам поднялся
И людям дает заработать
На виллы в Майями
Восхищаюсь
Так круто ни при одном президенте еще не было!!!!
Та яник з азіровим собі вже нігті на ногах навіть згризли..
"А ваш Парашенка!" "Свінарчукі!" "Роттердам!" "У 85 разів!"
Простите за грубость
Но так ,как ****.... страну Зеленский
Путин может позавидовать
Це піздєц...
Прихожу до висновку---вороги України ждутть путіна Тільки їх знищення в середині України дасть можливість захиститись від московії.
Завдання зЕвлади, це чимшвидше вимивання грошей з бюджету на на оборону, а деінде. І головне: 1. Під виглядом неймовірної та незламної турботи про громадян. 2. Туди, де вкрасти дуже легко (бо хто ж порахує витрати фактично в районі бойових дій або постійних обстрілів). Ізюм для цього - золоте дно.
може ці хо.Х..и вже в кацапів почнуть будувати за рахунок Українських платників податків ?
Там буде схема напрацьована. Свої зі своїми (кагал з кацапами) домовляться, щоб кацапи поки що не били по об'єкту (Ізюм підори розбивають), доки гроші через нього не пропустять, потім буде атака (зараз до лінії фронту 30 км, на той момент може бути 10, а то й менше, ближче обстрілювати), і кінці в воду, гроші куди треба, ми не при чому, то "та сторона", а партнери не дають засоби ППО, міндич квартальний усе розповість по тексту, написаному півником Дімою, лохторат поплескає в долоні. Нічого нового. А якщо там комусь щось не подобається, ті агенти кремля, ІПСО, розхитують, авашпорошенко, неначасі, ну і так далі.
Так КАБи і зараз можуть долетіти.Десяток прилетить,і все.А потім знову мульярд на освоєння
Идеальная схема. Оно будет разрушено и концы в воду.
Трохи не розумію кіпіша. Реконструювати лікарню треба? Треба. Те що фронт за 30 км, не вина мешканців Ізюму та навколишніх сіл, які завжди потребують медичної допомоги. І чого б "шановним експертам" не запропонувати свої послуги ЗСУ, і можливо їх аналітичні здібності допоможуть зупинити ворога на тому напрямку, а згодом і відкинути його на більш безпечну відстань.
Всього 30 км. до фронту, але вони не втекли! Провели тендер
