Харьковская ОГА заказала реконструкцию больницы в Изюме в 30 км от фронта стоимостью 1 млрд грн, - "Наши деньги". ФОТО
В период с 14 по 20 сентября в системе "Прозорро" было обнародовано 70 тысяч сообщений о закупках на общую сумму 17,93 млрд грн. Крупнейшим тендером недели стала реконструкция больницы Песчанской Богоматери в городе Изюм на Харьковщине стоимостью 1 млрд грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наши деньги".
Издание напоминает, что этот город уже был оккупирован в начале вторжения, а затем освобожден. Во время боев больница была разрушена авиабомбами. Тендер на ее восстановление провели как раз сейчас, когда российские войска ведут новый прорыв в направлении города.
От Изюма до линии боевого столкновения осталось всего 30 километров. Сам город регулярно обстреливается. Однако это не помешало Харьковской обладминистрации Олега Синегубова запланировать реконструкцию больницы до конца 2026 года за счет областного бюджета.
На этот год запланировано потратить 200 тысяч гривен на расчистку зеленых насаждений для строительной площадки. Основные работы планируются на следующий год.
"Анализировать сметные цены нет никакого смысла, поскольку никто не знает будет ли Изюм оккупирован или нет, и какое состояние экономики и инфляции будет в следующем году. Соответственно прогнозировать сам факт строительства сейчас невозможно.
Однако договором между ОГА и консорциумом "Билдинг групп" предусмотрена возможность 20% предоплаты на будущие работы (см скрин). Поэтому нельзя исключать, что обладминистрация заплатит 200 млн грн, а работы из-за войны так и не начнутся", - пишут "Наши деньги".
По данным аналитической системы "YouControl", консорциум "Билдинг Групп" связан с инвестиционно-строительной корпорацией "Авантаж", ключевым лицом которой является бывший нардеп от "Партии регионов" Анатолий Денисенко. На этой неделе фирма "Промтекс" из состава этого консорциума получила еще один подряд обладминистрации на ремонт пораженного обстрелом дома на Салтовке в Харькове за 138 млн грн.
