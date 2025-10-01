Фінляндія й Швеція закликали ЄС використати заморожені активи РФ для допомоги Україні

Премʼєр-міністри Фінляндії та Швеції Петтері Орпо та Ульф Крістерссон закликали Європейську комісію використати заморожені російські активи для підтримки України.

Про це вони написали у спільному листі, поданому напередодні неформальних зустрічей ЄС у Копенгагені, передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання Helsinki Times.

Орпо та Крістерссон заявили, що до 2027 року на підтримку України потрібно буде виділити близько 130 мільярдів євро.

План передбачає використання заморожених російських активів як застави для надання кредиту Україні з відстрочкою до моменту виплати Росією репарацій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляєн: "Репараційна позика" Україні з заморожених активів РФ - "чутливе питання" для ЄС

За даними видання, лист, який подали Фінляндія та Швеція, має на меті вплинути на дискусії щодо фінансування України, поставивши в центр дебатів саме знерухомлені російські кошти.

У документі стверджується, що зволікання з діями принесе стратегічні витрати.

Орпо та Крістерссон попередили, що без передбачуваного потоку фінансування військові та цивільні інституції України ризикують стати вразливими до збоїв.

У листі не уточнюється терміни видачі запропонованої позики, але зазначено, що роботу з підготовки до виплат "слід розпочати негайно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Латвія підтримує пропозицію Єврокомісії щодо репараційних кредитів для України, - прем’єрка Сіліня

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів.

Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів. Ці гроші — внесок блоку в ініціативу G7 про передачу Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мерц обговорить з ЄС план фінансування України із заморожених активів РФ на 140 млрд євро, - ЗМІ