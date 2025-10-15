Обязательства союзников станут возможностями, PURL для Украины является частью этого, - Хегсет

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что инициатива PURL, в рамках которой европейские страны передают американское оружие НАТО для Украины, скоро превратится в способности для достижения мира через силу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky TG24.

"Если мы чему-то и научились при президенте Трампе, то это активному применению принципов мира через силу: мира можно достичь, когда ты силен", - подчеркнул он.

Гегсет отметил важность "огневой мощи".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Именно это и будет, мы ожидаем, что она придет от НАТО. Несколько месяцев назад состоялся исторический саммит, возглавляемый президентом Трампом, на котором было заявлено, что нам нужно, чтобы наши союзники активизировались. Они это сделали, и они взяли на себя эти обязательства. Теперь эти обязательства скоро превратятся в способности, что является важнейшим аспектом, и частью этого, конечно, является PURL, инициатива, в рамках которой европейские страны передают американское оружие НАТО для борьбы в Украине, чтобы принести мир в этот конфликт", - отметил глава Пентагона.

Читайте: Хегсет планирует ограничить возможности военных жаловаться на командиров, - WP