Обязательства союзников станут возможностями, PURL для Украины является частью этого, - Хегсет

В Пентагоне сделали заявление о помощи Украине

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что инициатива PURL, в рамках которой европейские страны передают американское оружие НАТО для Украины, скоро превратится в способности для достижения мира через силу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky TG24.

"Если мы чему-то и научились при президенте Трампе, то это активному применению принципов мира через силу: мира можно достичь, когда ты силен", - подчеркнул он.

Гегсет отметил важность "огневой мощи".

"Именно это и будет, мы ожидаем, что она придет от НАТО. Несколько месяцев назад состоялся исторический саммит, возглавляемый президентом Трампом, на котором было заявлено, что нам нужно, чтобы наши союзники активизировались. Они это сделали, и они взяли на себя эти обязательства. Теперь эти обязательства скоро превратятся в способности, что является важнейшим аспектом, и частью этого, конечно, является PURL, инициатива, в рамках которой европейские страны передают американское оружие НАТО для борьбы в Украине, чтобы принести мир в этот конфликт", - отметил глава Пентагона.

Навіть військові у США вміють "густо балакати, щоб нічого конкретного не сказати... Те що процитовано нижче ніби тост на якійсь вечірці.

"Якщо ми чогось і навчилися за президента Трампа, то це активного застосування принципів миру через силу: миру можна досягти, коли ти сильний" - компліментарна частина для Трампа.

"Саме це й буде, (напевно, активного застосування принципів миру через силу: миру можна досягти, коли ти сильний -ННН) ми очікуємо, що вона прийде від НАТО. - перевід стрілок на Європу, НАТО.

"Кілька місяців тому відбувся історичний саміт, очолюваний президентом Трампом, на якому було заявлено, що нам потрібно, щоб наші союзники активізувалися. - знову компліментарно для Трампа.

"Вони (напевно Європа, НАТО. ННН) це зробили, і вони взяли на себе ці зобов'язання". - отже таки перевели стрілки...
І далі надія на те що зобов'язання що ці зобов'язання скоро перетворяться на спроможності,
"Тепер ці зобов'язання скоро перетворяться на спроможності, що є найважливішим аспектом, і частиною цього, звичайно, є PURL, ініціатива, у межах якої європейські країни передають американську зброю НАТО для боротьби в Україні, щоб принести мир у цей конфлікт", Таке враження що в словосполученні "у межах якої європейські країни передають американську зброю НАТО для боротьби в Україні" ніби пропущені слова МАЮТЬ НАМІР ПЕРЕДАТИ американську зброю НАТО...

Було б прєлєстно для Кремля у редакції "Тепер ці зобов'язання СКОРО перетворяться на спроможності, що є найважливішим аспектом, і частиною цього, звичайно, є PURL, ініціатива, у межах якої європейські країни МАЮТЬ НАМІР ПЕРЕДАТИ американську зброю НАТО для боротьби в Україні, щоб принести мир у цей конфлікт".

А тим часом агресор тотально знищує енергетичну інфраструктуру України.
