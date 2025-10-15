Обязательства союзников станут возможностями, PURL для Украины является частью этого, - Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что инициатива PURL, в рамках которой европейские страны передают американское оружие НАТО для Украины, скоро превратится в способности для достижения мира через силу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky TG24.
"Если мы чему-то и научились при президенте Трампе, то это активному применению принципов мира через силу: мира можно достичь, когда ты силен", - подчеркнул он.
Гегсет отметил важность "огневой мощи".
"Именно это и будет, мы ожидаем, что она придет от НАТО. Несколько месяцев назад состоялся исторический саммит, возглавляемый президентом Трампом, на котором было заявлено, что нам нужно, чтобы наши союзники активизировались. Они это сделали, и они взяли на себя эти обязательства. Теперь эти обязательства скоро превратятся в способности, что является важнейшим аспектом, и частью этого, конечно, является PURL, инициатива, в рамках которой европейские страны передают американское оружие НАТО для борьбы в Украине, чтобы принести мир в этот конфликт", - отметил глава Пентагона.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Якщо ми чогось і навчилися за президента Трампа, то це активного застосування принципів миру через силу: миру можна досягти, коли ти сильний" - компліментарна частина для Трампа.
"Саме це й буде, (напевно, активного застосування принципів миру через силу: миру можна досягти, коли ти сильний -ННН) ми очікуємо, що вона прийде від НАТО. - перевід стрілок на Європу, НАТО.
"Кілька місяців тому відбувся історичний саміт, очолюваний президентом Трампом, на якому було заявлено, що нам потрібно, щоб наші союзники активізувалися. - знову компліментарно для Трампа.
"Вони (напевно Європа, НАТО. ННН) це зробили, і вони взяли на себе ці зобов'язання". - отже таки перевели стрілки...
І далі надія на те що зобов'язання що ці зобов'язання скоро перетворяться на спроможності,
"Тепер ці зобов'язання скоро перетворяться на спроможності, що є найважливішим аспектом, і частиною цього, звичайно, є PURL, ініціатива, у межах якої європейські країни передають американську зброю НАТО для боротьби в Україні, щоб принести мир у цей конфлікт", Таке враження що в словосполученні "у межах якої європейські країни передають американську зброю НАТО для боротьби в Україні" ніби пропущені слова МАЮТЬ НАМІР ПЕРЕДАТИ американську зброю НАТО...
Було б прєлєстно для Кремля у редакції "Тепер ці зобов'язання СКОРО перетворяться на спроможності, що є найважливішим аспектом, і частиною цього, звичайно, є PURL, ініціатива, у межах якої європейські країни МАЮТЬ НАМІР ПЕРЕДАТИ американську зброю НАТО для боротьби в Україні, щоб принести мир у цей конфлікт".
А тим часом агресор тотально знищує енергетичну інфраструктуру України.