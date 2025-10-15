УКР
Зобов’язання союзників стануть спроможностями, PURL для України є частиною цього, - Гегсет

У Пентагоні зробили заяву про допомогу Україні

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що ініціатива PURL, в рамках якої європейські країни передають американську зброю НАТО для України, скоро перетвориться на спроможності для досягнення миру через силу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky TG24.

"Якщо ми чогось і навчилися за президента Трампа, то це активного застосування принципів миру через силу: миру можна досягти, коли ти сильний", - наголосив він.

Гегсет наголосив на важливості "вогневої міці".

"Саме це й буде, ми очікуємо, що вона прийде від НАТО. Кілька місяців тому відбувся історичний саміт, очолюваний президентом Трампом, на якому було заявлено, що нам потрібно, щоб наші союзники активізувалися. Вони це зробили, і вони взяли на себе ці зобов'язання. Тепер ці зобов'язання скоро перетворяться на спроможності, що є найважливішим аспектом, і частиною цього, звичайно, є PURL, ініціатива, у межах якої європейські країни передають американську зброю НАТО для боротьби в Україні, щоб принести мир у цей конфлікт", - зазначив очільник Пентагону.

Навіть військові у США вміють "густо балакати, щоб нічого конкретного не сказати... Те що процитовано нижче ніби тост на якійсь вечірці.

"Якщо ми чогось і навчилися за президента Трампа, то це активного застосування принципів миру через силу: миру можна досягти, коли ти сильний" - компліментарна частина для Трампа.

"Саме це й буде, (напевно, активного застосування принципів миру через силу: миру можна досягти, коли ти сильний -ННН) ми очікуємо, що вона прийде від НАТО. - перевід стрілок на Європу, НАТО.

"Кілька місяців тому відбувся історичний саміт, очолюваний президентом Трампом, на якому було заявлено, що нам потрібно, щоб наші союзники активізувалися. - знову компліментарно для Трампа.

"Вони (напевно Європа, НАТО. ННН) це зробили, і вони взяли на себе ці зобов'язання". - отже таки перевели стрілки...
І далі надія на те що зобов'язання що ці зобов'язання скоро перетворяться на спроможності,
"Тепер ці зобов'язання скоро перетворяться на спроможності, що є найважливішим аспектом, і частиною цього, звичайно, є PURL, ініціатива, у межах якої європейські країни передають американську зброю НАТО для боротьби в Україні, щоб принести мир у цей конфлікт", Таке враження що в словосполученні "у межах якої європейські країни передають американську зброю НАТО для боротьби в Україні" ніби пропущені слова МАЮТЬ НАМІР ПЕРЕДАТИ американську зброю НАТО...

Було б прєлєстно для Кремля у редакції "Тепер ці зобов'язання СКОРО перетворяться на спроможності, що є найважливішим аспектом, і частиною цього, звичайно, є PURL, ініціатива, у межах якої європейські країни МАЮТЬ НАМІР ПЕРЕДАТИ американську зброю НАТО для боротьби в Україні, щоб принести мир у цей конфлікт".

А тим часом агресор тотально знищує енергетичну інфраструктуру України.
