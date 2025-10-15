Ми повинні забезпечити безперервний потік підтримки для України, - глава Міноборони Нідерландів Брекельманс

Варто змінити стратегічну динаміку, бо диктатор Путін відчуває, що він виграє з кожним днем ​​продовження російської агресії в Україні.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні дуже важливий день для нашої колективної оборони та безпеки. І, звісно, ми говоритимемо про російську агресію та про ризики, на які Росія йде дедалі більше, а також про те, як російська загроза все більше наближається до території НАТО. Я дуже пишаюся тим, що наші нідерландські F-35 змогли знищити кілька дронів у Польщі. Але, звичайно, ми повинні зробити з цього висновки. F-35 не є найефективнішим способом знищення дронів, і ми маємо знайти набагато ефективніші методи для цього", - зазначив він.

Брекельманс розповів, що цими вихідними відвідав один із командних центрів протидії безпілотникам в Одесі та побачив, "наскільки інноваційно та ефективно Україна це робить".

"І я думаю, що це - яскравий приклад, з якого нам варто вчитися", - переконаний він.

"Майже щодня ми бачимо потужні повітряні атаки на енергетичну інфраструктуру України. Українці сказали мені минулими вихідними, що ця зима буде найважчою з усіх. І ми повинні забезпечити безперервний потік підтримки для України", - додав міністр.

Брекельманс нагадав, що Нідерланди надають Україні пакет підтримки на 200 млн євро для перехоплення російських безпілотників.

"Кілька днів тому я оголосив про 200 мільйонів євро допомоги в межах боротьби з безпілотниками. Сьогодні про ще 90 мільйонів євро на дрони: як розвідувальні, так і ударні. Ми бачимо, що оборонна промисловість України все ще має потенціал для збільшення виробництва, і саме тому ми інвестуємо ще 90 мільйонів", - сказав очільник Міноборони.

Він закликав змінити стратегічну динаміку, бо Путін відчуває, що він виграє з кожним днем ​​продовження російської агресії в Україні.

"І нам потрібно переконатися, що витрати для Путіна зростають. Це означає стабільний потік, а також довгострокові зобов'язання перед Україною, коли йдеться про військову підтримку, як двосторонню, так і за допомогою інших засобів, таких як заморожені активи.

Але також нам потрібно переконатися, що завдяки більшим санкціям, більшому економічному тиску на Росію, Путін відчує, що він не може продовжувати так, і що ми зрештою, разом з Україною, переможемо. І нам потрібно змінити цю основну динаміку. І я думаю, що ми також повинні обговорити це сьогодні. Я продовжую закликати всіх активізуватися", - підсумував Брекельманс.

