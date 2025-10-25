Нідерланди збільшать фінансову підтримку України в енергетичній сфері, - Схооф

Нідерланди мають намір збільшити фінансову підтримку України в енергетичній сфері перед початком зими.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф під час спільного з лідерами країн Коаліції охочих і генерального секретаря НАТО спілкування з пресою, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Посилення економічного тиску на РФ

"Ми бачимо, що Росія є єдиною стороною, яка відкидає припинення вогню, обходить усі дипломатичні ініціативи і продовжує атакувати Україну. Єдиний спосіб переконати Путіна розпочати серйозні переговори - це посилення економічного тиску на Росію і наша підтримка України", - сказав глава нідерландського уряду.

Необхідність підтримки України

Схооф наголосив, що підтримка України має вирішальне значення, і всі країни мають робити свій внесок.

Зокрема, він закликав посилити енергетичну допомогу Україні, "щоб допомогти українцям пережити зиму".

"Ми дуже стурбовані постійними атаками Росії на енергетичну інфраструктуру України перед початком зими. Внутрішні та виробничі витрати на відновлення високі. Тож Нідерланди збільшать фінансову підтримку в енергетичній сфері, і ми закликаємо усіх партнерів також розглянути можливість збільшення своїх внесків", - заявив прем'єр-міністр Нідерландів.

