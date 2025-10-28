Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Допомога Україні
49 0

Партнери України виділили додаткові 113 мільйонів євро на енергетику, – міністр

Партнери України виділили додаткові 113 мільйонів євро на енергетику

За минулі 100 днів партнери України виділили 113 млн євро додаткової допомоги для українських енергетиків.

Як повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник на брифінгу, крім того, є фактично підтверджені заяви країн-партнерів ще на 33,1 млн євро, передає Укрінформ.

За словами Колісника, укараїнські енергетики також отримали 86 вантажів із гуманітарною допомогою – це 1126 тонн обладнання і матеріалів із 14 країн.

Колісник зазначив, що наразі в енергосистемі працюють усі 9 атомних енергоблоків, що знаходяться на підконтрольній уряду України території. Забезпечений запас паливно-мастильних матеріалів, необхідний для проходження зими.

При цьому уряд продовжує роботу над залученням допомоги від партнерів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як повідомялося, раніше  прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Україні потрібно близько 2 млрд євро для фінансування додаткового імпорту газу. Кошти залучать з внутрішніх резервів і від міжнародних партнерів.

Перед тим стало відомо, що Німеччина перерахувала 60 млн євро до Фонду підтримки енергетики України.

Автор: 

допомога (1673) фінансування (2164) енергетика (471) гуманітарна допомога (218) опалювальний сезон (1204)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 