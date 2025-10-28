Партнери України виділили додаткові 113 мільйонів євро на енергетику, – міністр
За минулі 100 днів партнери України виділили 113 млн євро додаткової допомоги для українських енергетиків.
Як повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник на брифінгу, крім того, є фактично підтверджені заяви країн-партнерів ще на 33,1 млн євро, передає Укрінформ.
За словами Колісника, укараїнські енергетики також отримали 86 вантажів із гуманітарною допомогою – це 1126 тонн обладнання і матеріалів із 14 країн.
Колісник зазначив, що наразі в енергосистемі працюють усі 9 атомних енергоблоків, що знаходяться на підконтрольній уряду України території. Забезпечений запас паливно-мастильних матеріалів, необхідний для проходження зими.
При цьому уряд продовжує роботу над залученням допомоги від партнерів.
Як повідомялося, раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Україні потрібно близько 2 млрд євро для фінансування додаткового імпорту газу. Кошти залучать з внутрішніх резервів і від міжнародних партнерів.
Перед тим стало відомо, що Німеччина перерахувала 60 млн євро до Фонду підтримки енергетики України.
