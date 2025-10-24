Україна залучить близько 2 мільярдів євро на додатковий імпорт газу, – Свириденко
Україні потрібно близько 2 млрд євро для фінансування додаткового імпорту газу.
Кошти залучать з внутрішніх резервів і від міжнародних партнерів заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час години запитань до уряду, передає кореспондент "Укрінформу".
Частину профінансують з резервного фонду та через банківський сектор і діяльність "Нафтогазу". Решту покриють гранти і позики від партнерів, зокрема від Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку.
Норвегія надає грант 150 млн євро на ці потреби. Також після зустрічі з міністром енергетики Німеччини оголошено про додаткові 60 млн євро у відповідний фонд - кошти підуть на імпорт газу.
Свириденко зазначила, що план зі створення запасів у 13,2 млрд куб. м виконано. Водночас через російські атаки на газову інфраструктуру виникла термінова потреба у додаткових обсягах імпорту.
Раніше повідомлялось, що Кабмін виділив 8,4 мільярда з держбюджету на імпорт додаткових обсягів газу до зими.
"Це рішення – частина нашого плану підготовки до зими. Більше газу Україні потрібно для стабільного проходження зимового періоду. Адже через масовані російські удари по газовій інфраструктурі ми тимчасово втратили власний видобуток", – зазначила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
