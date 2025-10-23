Україна почала відбирати газ із підземних сховищ

Україна 22 жовтня зупинила закачування природного газу в підземні сховища й почала відбирати газ.

Про це свідчать дані європейської платформи Agregated Gas Storage Inventory (AGSI), передає Інтерфакс-Україна.

За даними AGSI, загальний рівень запасів природного газу в сховищах України станом на 22 жовтня перевищував 8,5 млрд кубометрів без урахування газу довготривалого зберігання (технологічного газу).

Україна на два тижні раніше досягла цільового рівня запасів природного газу в підземних сховищах на рівні 13,2 млрд кубометрів (включно з 4,7 млрд кубометрів газу довготривалого зберігання (технологічного газу) та з урахуванням газу на тимчасово непідконтрольних територіях), який планувався урядом на 1 листопада цього року.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

На початку жовтня повідомлялося, що Міністерство енергетики України просить міжнародних партнерів забезпечити додатковий імпорт газу для України через втрату частини власного видобутку внаслідок атак РФ.

Нагадаємо, внаслідок російських ударів по газовидобувній інфраструктурі в лютому 2025 року державне "Укргазвидобування", що входить до складу групи "Нафтогаз", втратило майже 50% потужностей із видобутку газу. Із того часу частину потужностей вдалося відновити. Втім, Росія продовжувала регуярно обстрілювати газову інфраструктуру.

Як повідомлялося, запаси природного газу підземних сховищах газу України 14 вересня вперше з початку року перевищили торішні значення, досягнувши 12,06 млрд кубометрів, тоді як 14 вересня торік у сховищах було 12,05 млрд кубометрів, на 0,05%, або майже 5 млн кубометрів, менше.