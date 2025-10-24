Німеччина внесла 60 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України, - Свириденко

Німеччина перерахувала 60 млн євро до Фонду підтримки енергетики України.

Кошти спрямують на постачання генераторів, енергетичного обладнання та мобільних теплоелектростанцій, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Про внесок оголошено за підсумками її зустрічі з міністеркою енергетики Німеччини Катаріною Райхе.

"Німеччина посилює стійкість нашої критичної інфраструктури і вносить 60 млн євро у Фонд підтримки енергетики України" - написала Свириденко.

Сторони обговорили підготовку до зими та зміцнення енергетичної стійкості. Домовлено створити спільну робочу групу з енергетики та розширити індустріальну співпрацю, у грудні в Берліні заплановано українсько-німецький бізнес-форум.

Українська сторона запропонувала Німеччині міжурядову угоду для підтримки інвесторів за моделлю, яку застосовують Данія, Нідерланди, Франція та Швейцарія.

Раніше повідомлялось, що Бельгія зірвала рішення щодо "репараційного кредиту" Україні.

"Це безлад. Це не мало відбуватися так", – сказав європейський дипломат на умовах анонімності.