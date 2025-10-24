"Це безлад. Це не мало відбуватися так": Бельгія зірвала рішення щодо "репараційного кредиту" Україні, – Politico

ЄС не зміг узгодити механізм фінансування України за рахунок заморожених російських активів.

Прем’єр Бельгії Барт де Вевер заблокував план "репараційного кредиту" на 140 млрд євро, тож лідери ЄC повернуться до обговорення цього питання у грудні або раніше, повідомляє Politico.

Бельгія пояснила спротив ризиком удару у відповідь з боку Росії, адже значна частина активів зберігається у Брюсселі. У Єврокомісії запевняли, що мають "розв’язку" для бельгійських застережень, але консенсус не склався.

"Це безлад. Це не мало відбуватися так", – сказав європейський дипломат на умовах анонімності.

Голова Євроради Антоніу Кошта зранку запевняв Зеленського: "сьогодні ми ухвалимо політичне рішення" щодо фінансування 2026-2027 років. Втім увечері керівництво ЄС пояснювало підсумки без прямих згадок про активи, наполягаючи, що задум не поховано.

Емманюель Макрон заявив, що ініціатива не відкинута остаточно і потребує "методичного прогресу", аби не порушити міжнародне право.

Урсула фон дер Ляєн сказала, що ЄС "надовго" з Україною, але Києву гроші потрібні вже на початку наступного року.

До провалу домовленостей союзники йшли на тлі позитиву: ЄС затвердив 19 пакет санкцій, що б’є по "тіньовому флоту", банківському і енергетичному секторах, а США вперше в цю каденцію Дональда Трампа оголосили "жорсткі санкції" проти найбільших російських нафтових компаній.

Віктор Орбан цього разу не блокував обговорення України, а лідери зуміли погодити висновки щодо клімату, уникаючи жорстких зобов’язань. У п’ятницю частина глав держав зустрінеться із Зеленським та Кіром Стармером у форматі коаліції охочих, де Київ розраховує на прорив.

Читайте також: У ЄС обговорюють зміну правил членства, щоб обійти вето Орбана для України, – Politico

Раніше повідомлялось, що лідери ЄС 23 жовтня обговорять надання Україні "репараційного кредиту", забезпеченого замороженими активами РФ.

Очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас підкреслила важливий сигнал, який має створити це рішення: "Один – Україні, що ми підтримуємо їх у самозахисті. Інший – Росії, що вони не можуть перечекати нас. І третій – Америці, щоб показати, що ми самі робимо дуже важливі кроки".