Партнери створили коаліцію підтримки енергетики України. Засідання відбудеться найближчими днями, - Зеленський

Коаліція підтримки енергетики. Що відомо про ініціативу?

Президент Володимир Зеленський анонсував проведення засідання коаліції підтримки енергетичного сектора України у відеоформаті.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ Нідерландів Девідом ван Віллем.

Коли відбудеться засідання?

За словами президента, учасники коаліції проведуть засідання вже цього тижня. Рішення про утворення цієї коаліції ухвалили нещодавно.

"Нещодавно, після багатьох масових атак по Україні, по нашій енергетиці, по логістиці, водопостачанню, газопостачанню, не тільки електрика була під ударами… Нещодавно було прийнято рішення організувати таку коаліцію підтримки енергетичного сектора України", - сказав Зеленський.

Підтримка енергетики України

Відомо, що Україна домовляється із Німеччиною та Італією про енергетичну допомогу.

Велика Британія та Франція погодили термінову підтримку енергетики України.

Нідерланди оголосили про виділення 25 млн євро на підтримку енергетики України.

Зеленський Володимир (25981) енергетика (2839)
+2
Чудово, ще одна коаліція у відповідь на знищення енергетики. Перемога буде.
28.10.2025 17:32 Відповісти
+2
там уже черт ногу сломит, а можно было в 2022 ещё санкции против нефтянки ввести, сохранить людей, города и сёла , а не в эту дроч ****** с коалициями играть
28.10.2025 17:33 Відповісти
+2
Так от чому істерить Раєвська-Мосейчук з приводу «обговорення ракет в публічній сфері» - виявляється, більше мільярда доларів оборонного замовлення пішло на фірму, яка раніше займалася кастингом і зйомками, про що вже навіть написали «The New York Times».
Ну не знайшлося в Україні конструкторського бюро, інженерної компанії або оборонного підприємства для розробки та виробництва ********* озброєння - тільки наші талановиті продюсери.
У них тепер не тільки мільярди на «єдиний марафон», енергетику режисера «Слуга народу» та елітну нерухомість «Династія», - але й ласий шматок від оборонки (не дарма ж Укроборонпром на карачки ставили).
Виглядає як спроба «заробляння на крові», якщо я правильно пам'ятаю гасла жахливої епохи брехні та бідності.
28.10.2025 17:33 Відповісти
Чудово, ще одна коаліція у відповідь на знищення енергетики. Перемога буде.
28.10.2025 17:32 Відповісти
там уже черт ногу сломит, а можно было в 2022 ещё санкции против нефтянки ввести, сохранить людей, города и сёла , а не в эту дроч ****** с коалициями играть
28.10.2025 17:33 Відповісти
Так, в 2022 в Турции арахамия со товарищами очень действенный документ подписал. Вчера московиты его опять трясли. И кстати у нас вмя энергетика защищена тремя уровнями. Пуштун арать не будет!
28.10.2025 17:41 Відповісти
Так от чому істерить Раєвська-Мосейчук з приводу «обговорення ракет в публічній сфері» - виявляється, більше мільярда доларів оборонного замовлення пішло на фірму, яка раніше займалася кастингом і зйомками, про що вже навіть написали «The New York Times».
Ну не знайшлося в Україні конструкторського бюро, інженерної компанії або оборонного підприємства для розробки та виробництва ********* озброєння - тільки наші талановиті продюсери.
У них тепер не тільки мільярди на «єдиний марафон», енергетику режисера «Слуга народу» та елітну нерухомість «Династія», - але й ласий шматок від оборонки (не дарма ж Укроборонпром на карачки ставили).
Виглядає як спроба «заробляння на крові», якщо я правильно пам'ятаю гасла жахливої епохи брехні та бідності.
28.10.2025 17:33 Відповісти
Більше коаліцій богу коаліцій!
28.10.2025 17:36 Відповісти
Чомусь, читаючи висловлення зеленського про енергетику, спливло з дитинства:
"Да будєт свєт!" - сказал монтьор
І жопу фосфором натьор!
Щось "наш" недолугий "монтьор" багато базікає без толку!
28.10.2025 17:37 Відповісти
Цікаво, цей блазень зможе назвати точну кількість створених коаліцій?
28.10.2025 17:41 Відповісти
За зеленського і його зелупнів, на посадах в Урядовому кварталі(генпрокурори всі їх знають), працює каоліція!?!
З 2019 року, прибутки власників енергоструктур в Україні з енергетичної галузі разом з Укренерго, були чималенькі!!! Але власники не готували систему до функціонування в Особливий період, як і не готував зеленський, разом з назначеними ним зелупнями, Україну!!!
Треба їм нести кримінальну відповідальність!!
А всього і треба було зелупням та їх призначенцями з Урядового кварталу та Укренерго, з 2019 року, виконувати вимоги Конституції та законодавство, зокрема,

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
А вони, законодавство це, саботували!
От і наслідки, з регулярної оплати за електроенергію від користувачів!!??
28.10.2025 17:46 Відповісти
Афнанец с ленкиным кумом будут?
28.10.2025 17:52 Відповісти
Афнанец = авганец
28.10.2025 17:53 Відповісти
Коаліція імпотентів озабочок буде.
28.10.2025 18:06 Відповісти
Енергія для обігріву хати : https://forum.lvivport.com/threads/duzhe-alternativna-energetika.95594/page-6#post-3346029
28.10.2025 18:29 Відповісти
 
 