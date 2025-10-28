Партнери створили коаліцію підтримки енергетики України. Засідання відбудеться найближчими днями, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував проведення засідання коаліції підтримки енергетичного сектора України у відеоформаті.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ Нідерландів Девідом ван Віллем.

Коли відбудеться засідання?

За словами президента, учасники коаліції проведуть засідання вже цього тижня. Рішення про утворення цієї коаліції ухвалили нещодавно.

"Нещодавно, після багатьох масових атак по Україні, по нашій енергетиці, по логістиці, водопостачанню, газопостачанню, не тільки електрика була під ударами… Нещодавно було прийнято рішення організувати таку коаліцію підтримки енергетичного сектора України", - сказав Зеленський.

Підтримка енергетики України

Відомо, що Україна домовляється із Німеччиною та Італією про енергетичну допомогу.

Велика Британія та Франція погодили термінову підтримку енергетики України.

Нідерланди оголосили про виділення 25 млн євро на підтримку енергетики України.

