Партнери створили коаліцію підтримки енергетики України. Засідання відбудеться найближчими днями, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський анонсував проведення засідання коаліції підтримки енергетичного сектора України у відеоформаті.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ Нідерландів Девідом ван Віллем.
Коли відбудеться засідання?
За словами президента, учасники коаліції проведуть засідання вже цього тижня. Рішення про утворення цієї коаліції ухвалили нещодавно.
"Нещодавно, після багатьох масових атак по Україні, по нашій енергетиці, по логістиці, водопостачанню, газопостачанню, не тільки електрика була під ударами… Нещодавно було прийнято рішення організувати таку коаліцію підтримки енергетичного сектора України", - сказав Зеленський.
Підтримка енергетики України
Відомо, що Україна домовляється із Німеччиною та Італією про енергетичну допомогу.
Велика Британія та Франція погодили термінову підтримку енергетики України.
Нідерланди оголосили про виділення 25 млн євро на підтримку енергетики України.
Ну не знайшлося в Україні конструкторського бюро, інженерної компанії або оборонного підприємства для розробки та виробництва ********* озброєння - тільки наші талановиті продюсери.
У них тепер не тільки мільярди на «єдиний марафон», енергетику режисера «Слуга народу» та елітну нерухомість «Династія», - але й ласий шматок від оборонки (не дарма ж Укроборонпром на карачки ставили).
Виглядає як спроба «заробляння на крові», якщо я правильно пам'ятаю гасла жахливої епохи брехні та бідності.
"Да будєт свєт!" - сказал монтьор
І жопу фосфором натьор!
Щось "наш" недолугий "монтьор" багато базікає без толку!
З 2019 року, прибутки власників енергоструктур в Україні з енергетичної галузі разом з Укренерго, були чималенькі!!! Але власники не готували систему до функціонування в Особливий період, як і не готував зеленський, разом з назначеними ним зелупнями, Україну!!!
Треба їм нести кримінальну відповідальність!!
А всього і треба було зелупням та їх призначенцями з Урядового кварталу та Укренерго, з 2019 року, виконувати вимоги Конституції та законодавство, зокрема,
ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
А вони, законодавство це, саботували!
От і наслідки, з регулярної оплати за електроенергію від користувачів!!??