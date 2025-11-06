Зеленський і прем’єр Болгарії Желязков обговорили енергетичну і оборонну співпрацю: Є конкретні рішення
Президент Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Болгарії Росеном Желязковим.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Співпраця в галузі енергетики
Як зазначається, сторони обговорили зміцнення енергетичної співпраці та узгодили кроки, які допоможуть енергетичній безпеці в регіоні.
"Є конкретні рішення, і ми їх обовʼязково реалізуємо", - наголосив Зеленський.
Оборонна взаємодія
Крім того, Зеленський і Желязков говорили про оборонну взаємодію і проєкти, над якими можна працювати разом.
"Інструмент Євросоюзу SAFE дає багато можливостей для цього, і я запропонував пану Премʼєр-міністру проєкти спільного виробництва, включно з тими, що стосуються підвищення рівня безпеки в Чорному морі. Болгарія зацікавлена у співпраці з Україною. Домовилися, що наші команди опрацюють усі деталі. Дякую за важливі сигнали щодо подальшої підтримки. Будемо на звʼязку", - додав президент.
