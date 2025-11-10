"Лукойл" объявил форс-мажор на нефтяном месторождении в Ираке после санкций США, - Reuters

Российская нефтяная компания "Лукойл" объявила о форс-мажоре на иракском нефтяном месторождении "Западная Курна-2", которое является одним из крупнейших месторождений в мире. Это произошло после того, как санкции США против корпорации осложнили ее деятельность.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники

Санкции против Лукойла

В прошлом месяце США и Великобритания ввели санкции против "Лукойла" — второй по величине нефтяной компании РФ.

После этого, как отметили трое собеседников агентства, Ирак приостановил все денежные выплаты и поставки нефти компании.

Также источники агентства сообщили, что на прошлой неделе "Лукойл" направил письмо в Министерство нефти Ирака, в котором сообщается, что форс-мажорные обстоятельства препятствуют продолжению нормальной работы на месторождении "Западная Курна-2".

По словам высокопоставленного чиновника нефтяной отрасли Ирака, если ситуация не будет решена в течение шести месяцев, российская компания прекратит добычу и полностью выйдет из проекта.

"Западная Курна-2" — одно из крупнейших нефтяных месторождений в мире и является самым ценным иностранным активом компании "Лукойл". Оно расположено в 65 километрах к северо-западу от южного порта Басра.

На это месторождение приходится около 9% от общего объема добычи нефти в Ираке. По словам двух чиновников нефтепромышленности, в настоящее время здесь добывается около 480 000 баррелей в день.

23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

