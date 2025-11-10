"Лукойл" оголосив форс-мажор на нафтовому родовищі в Іраку після санкцій США, - Reuters
Російська нафтова компанія "Лукойл" оголосила про форс-мажор на іракському нафтовому родовищі "Західна Курна-2", що є одним із найбільших родовищ у світі. Це сталося після того, як санкції США проти корпорації ускладнили діяльність.
Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Санкції проти Лукойлу
Минулого місяця США та Велика Британія запровадили санкції проти "Лукойлу" — другої за величиною нафтової компанії РФ.
Після цього, як зазначили троє співрозмовників агентства, Ірак призупинив усі грошові виплати та постачання нафти компанії.
Також джерела агенції повідомили, що минулого тижня "Лукойл" надіслав листа до Міністерства нафти Іраку, в якому повідомляється, що форс-мажорні обставини перешкоджають продовженню нормальної роботи на родовищі "Західна Курна-2".
За словами високопосадовця нафтової галузі Іраку, якщо ситуація не буде вирішена протягом шести місяців, російська компанія припинить видобуток і повністю вийде з проєкту.
Детальніше
- "Західна Курна-2" — одне з найбільших нафтових родовищ у світі та є найціннішим іноземним активом компанії "Лукойл". Воно розташоване за 65 кілометрів на північний захід від південного порту Басра.
- На це родовище припадає близько 9% від загального обсягу видобутку нафти в Іраку. За словами двох чиновників нафтопромислу, наразі тут видобувається близько 480 000 барелів на день.
- 23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.
