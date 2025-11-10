"Лукойл" оголосив форс-мажор на нафтовому родовищі в Іраку після санкцій США, - Reuters

Російська нафтова компанія "Лукойл" оголосила про форс-мажор на іракському нафтовому родовищі "Західна Курна-2", що є одним із найбільших родовищ у світі. Це сталося після того, як санкції США проти корпорації ускладнили діяльність. 

Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Минулого місяця США та Велика Британія запровадили санкції проти "Лукойлу" — другої за величиною нафтової компанії РФ.

Після цього, як зазначили троє співрозмовників агентства, Ірак призупинив усі грошові виплати та постачання нафти компанії.

Також джерела агенції повідомили, що минулого тижня "Лукойл" надіслав листа до Міністерства нафти Іраку, в якому повідомляється, що форс-мажорні обставини перешкоджають продовженню нормальної роботи на родовищі "Західна Курна-2".

За словами високопосадовця нафтової галузі Іраку, якщо ситуація не буде вирішена протягом шести місяців, російська компанія припинить видобуток і повністю вийде з проєкту.

  • "Західна Курна-2" — одне з найбільших нафтових родовищ у світі та є найціннішим іноземним активом компанії "Лукойл". Воно розташоване за 65 кілометрів на північний захід від південного порту Басра.
  • На це родовище припадає близько 9% від загального обсягу видобутку нафти в Іраку. За словами двох чиновників нафтопромислу, наразі тут видобувається близько 480 000 барелів на день.

  • 23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

"Усьо ідйот по плану" (пуйло)
10.11.2025 16:31 Відповісти
Як щупальця розпустили , а чим Пітаться будут.
10.11.2025 16:33 Відповісти
Не вірте кацапам, то вони придурюються...
10.11.2025 16:35 Відповісти
попереджувальний вистріл рашистові має бути завжди в голову..
10.11.2025 16:47 Відповісти
невже вагнерівцям вже не буде де кормитись?
10.11.2025 16:45 Відповісти
які там форс-мажор?? буде мажор, коли хкуйло з жироком і кабзоном спають хіт С чего чего чего начинається родіна?????
10.11.2025 17:07 Відповісти
А Байден не хотів вводити таких санкцій!
10.11.2025 22:45 Відповісти
 
 