"Лукойл" оголосив форс-мажор на нафтовому родовищі в Іраку після санкцій США, - Reuters

Російська нафтова компанія "Лукойл" оголосила про форс-мажор на іракському нафтовому родовищі "Західна Курна-2", що є одним із найбільших родовищ у світі. Це сталося після того, як санкції США проти корпорації ускладнили діяльність.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Санкції проти Лукойлу

Минулого місяця США та Велика Британія запровадили санкції проти "Лукойлу" — другої за величиною нафтової компанії РФ.

Після цього, як зазначили троє співрозмовників агентства, Ірак призупинив усі грошові виплати та постачання нафти компанії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки санкцій: Молдова може взяти під контроль місцевий бізнес російського "Лукойлу"

Також джерела агенції повідомили, що минулого тижня "Лукойл" надіслав листа до Міністерства нафти Іраку, в якому повідомляється, що форс-мажорні обставини перешкоджають продовженню нормальної роботи на родовищі "Західна Курна-2".

За словами високопосадовця нафтової галузі Іраку, якщо ситуація не буде вирішена протягом шести місяців, російська компанія припинить видобуток і повністю вийде з проєкту.

Детальніше

"Західна Курна-2" — одне з найбільших нафтових родовищ у світі та є найціннішим іноземним активом компанії "Лукойл". Воно розташоване за 65 кілометрів на північний захід від південного порту Басра.

На це родовище припадає близько 9% від загального обсягу видобутку нафти в Іраку. За словами двох чиновників нафтопромислу, наразі тут видобувається близько 480 000 барелів на день.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Румунія та Болгарія намагаються врятувати НПЗ на своїй території, які належать "Лукойлу", - Politic

23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі