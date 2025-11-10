Болгарія посилює захист НПЗ російського "Лукойлу", який хоче взяти під контроль

Премʼєр-міністр Болгарії Росен Желязков заявив, що влада країни вживає заходів безпеки на нафтопереробному заводі російської нафтової компанії "Лукойл" у Бургасі. Уряд готується взяти під контроль цей об'єкт.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Які заходи безпеки

За словами Желязкова, влада Болгарії вживає превентивних заходів, аби зберегти критичну інфраструктуру країни – зокрема й завод "Лукойлу".

У болгарській Раді національної безпеки попередньо анонсували, що йдеться, серед іншого, про інспекції та підготовку військової поліції, а також розгортання системи протидії безпілотникам.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Лукойл" оголосив форс-мажор на нафтовому родовищі в Іраку після санкцій США, - Reuters

Минулого тижня Болгарія ухвалила законодавчі зміни, що дозволяють їй взяти під контроль нафтопереробний завод і продати його новому власнику, щоб захистити НПЗ від санкцій США.

Більше про НПЗ

У Болгарії розташований великий нафтопереробний завод у Бургасі, який належить "Лукойлу" і забезпечує до 80% пального країни. Російська компанія традиційно має значний економічний вплив на Болгарію, а сам завод раніше пов’язували з використанням лазівок у санкційних режимах ЄС.

Читайте також: Зеленський і прем’єр Болгарії Желязков обговорили енергетичну і оборонну співпрацю: Є конкретні рішення

Раніше повідомлялося про те, що парламент Болгарії проголосував за обмеження експорту пального до країн ЄС після запровадження санкцій США проти російської компанії "Лукойл".

Також повідомлялося, що Болгарія розглядає можливість звернутися до США із проханням зробити виняток із нових санкцій, запроваджених проти російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойлу".

23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ