Мінфін США дав більше часу підсанкційному "Лукойлу" на продаж міжнародних активів

Міністерство фінансів США продовжило час на продаж міжнародних активів російської нафтової компанії "Лукойл".

Про це йдеться у повідомленні Управління з контролю за закордонними активами (OFAC) при Мінфіні США, інформує Цензор.НЕТ.

Термін на продаж активів продовжено

Управління продовжило до 13 рудня 2025 року термін операцій для узгодження та укладання контрактів з продажу Lukoil International GmbH та пов'язаних з ним активів "Лукойла". 

Дозвіл на операції з болгарськими компаніями

Крім цього, управління дозволило операції з болгарськими юридичними особами російської компанії: Lukoil Neftohim Burgas JSC, Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Aviation Bulgaria EOOD, Lukoil Bulgaria Bunker EOOD – до 29 квітня 2026 року.

  • Нагадаємо, що 23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Черговий дедлайн щоб врятувати московський фашистський режим
15.11.2025 00:28 Відповісти
Угу , а потім виявиться , що в принципі нічого продавати і не треба ...
15.11.2025 00:45 Відповісти
хто будет покупать то что ему завтра даром достанется?
15.11.2025 08:50 Відповісти
Скільки там пройшло? Два тижні?
15.11.2025 00:30 Відповісти
Це удар по Європі, які у своїх сто тисяч двадцяти пакетах фейкових санкцій не знайшли місце вигідній кацапській нафті та бензину.
15.11.2025 00:33 Відповісти
Після введення санкцій США "Лукойл" вирішив продати свої закордонні активи. Першим претендентом на них стала швейцарська компанія Gunvor, одним із засновників якої є друг путіна Геннадій Тимченко.
 США заблокували цю угоду та відмовилися видавати компанії ліцензію на ведення бізнесу доти, доки не буде припинена війна в Україні, вказавши на зв'язки Gunvor із Росією.
Після цього "Лукойл" попросив у Вашингтона більше часу на продаж активів, писало агентство Reuters.

Одним із можливих покупців агентство називало американську інвестиційну компанію Carlyle, яка перебуває на "початковій стадії" вивчення угоди.
15.11.2025 00:35 Відповісти
Управління з реалізації фінансових санкцій казначейства Великобританії до 14 лютого 2026 року продовжило дію ліцензії, що дозволяє, незважаючи на санкції, проводити операції з болгарськими підрозділами російської нафтової компанії "Лукойл" - Lukoil Bulgaria EOOD та Lukoil Neftochim Burgas AD. Про це повідомляється на сайті відомства у п'ятницю, 14 листопада.

Великобританія запровадила санкції проти "Роснефти" і "Лукойлу" 15 жовтня через небажання Росії припинити війну в Україні, через тиждень це зробили також США. Обмеження передбачали заборону на будь-які операції з нафтовою компанією, починаючи з 21 листопада. Санкції стали критичними для Болгарії, де належний російській компанії НПЗ "Нефтохім" у Бургасі забезпечує близько 80% болгарського ринку палива.
15.11.2025 00:39 Відповісти
На тлі обмежень владa Болгарії заявилa, що очікують дефіциту бензину, а запасів пального вистачить лише на один місяць. На початку листопада парламент країни схвалив рішення про викуп НПЗ у Бургасі та його продаж новому власнику, а також розширили повноваження для державного управління НПЗ.
15.11.2025 00:41 Відповісти
Ну правильно чтобы кремлёвская крыса больше украинцев убил. Ублюдки из Белого Дома!
15.11.2025 00:44 Відповісти
Європейці благають Трампа зберегти їм бізнес з рашкою. Трамп виявився занадто добрим.
15.11.2025 01:26 Відповісти
Суворість санкцій щодо росії компенсується необов'язковістю їх дотримування...
15.11.2025 00:49 Відповісти
… і безкоштовний річний абонемент в один популярний гольф клуб на Флориді.
15.11.2025 01:36 Відповісти
15.11.2025 01:46 Відповісти
15.11.2025 03:21 Відповісти
А рижий не може то викупити? Тоді нахера було накладати оті санкції?
15.11.2025 08:56 Відповісти
Американські компанії і викуплять, хоча вигідніше буде на російській продовжувати працювати.
15.11.2025 09:28 Відповісти
А от і ні, вигідніше таки мати у своїй "власності". Думаю, америкоси також вже роздуплились ху із ху....
15.11.2025 19:44 Відповісти
Викуплять і подивимося, для цих компаній знімуть обмеження на покупку російської нафти.

Справа в тому, що з США везти дорожче, її можна і так продавати. Ну а заводики, будуть приносити подвійний прибуток.
15.11.2025 20:23 Відповісти
Як варіант, 50 на 50. Хоча америикоси ще ті крутелики. Бабло "превыше всего", так що - ждем-с...,час покаже
15.11.2025 21:23 Відповісти
Певно ще роки два !
15.11.2025 09:49 Відповісти
******* "санкції " проти росії від натовських ********, і так вже з 2014р
15.11.2025 11:24 Відповісти
 
 