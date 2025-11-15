Мінфін США дав більше часу підсанкційному "Лукойлу" на продаж міжнародних активів
Міністерство фінансів США продовжило час на продаж міжнародних активів російської нафтової компанії "Лукойл".
Про це йдеться у повідомленні Управління з контролю за закордонними активами (OFAC) при Мінфіні США, інформує Цензор.НЕТ.
Термін на продаж активів продовжено
Управління продовжило до 13 рудня 2025 року термін операцій для узгодження та укладання контрактів з продажу Lukoil International GmbH та пов'язаних з ним активів "Лукойла".
Дозвіл на операції з болгарськими компаніями
Крім цього, управління дозволило операції з болгарськими юридичними особами російської компанії: Lukoil Neftohim Burgas JSC, Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Aviation Bulgaria EOOD, Lukoil Bulgaria Bunker EOOD – до 29 квітня 2026 року.
- Нагадаємо, що 23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
США заблокували цю угоду та відмовилися видавати компанії ліцензію на ведення бізнесу доти, доки не буде припинена війна в Україні, вказавши на зв'язки Gunvor із Росією.
Після цього "Лукойл" попросив у Вашингтона більше часу на продаж активів, писало агентство Reuters.
Одним із можливих покупців агентство називало американську інвестиційну компанію Carlyle, яка перебуває на "початковій стадії" вивчення угоди.
Великобританія запровадила санкції проти "Роснефти" і "Лукойлу" 15 жовтня через небажання Росії припинити війну в Україні, через тиждень це зробили також США. Обмеження передбачали заборону на будь-які операції з нафтовою компанією, починаючи з 21 листопада. Санкції стали критичними для Болгарії, де належний російській компанії НПЗ "Нефтохім" у Бургасі забезпечує близько 80% болгарського ринку палива.
Справа в тому, що з США везти дорожче, її можна і так продавати. Ну а заводики, будуть приносити подвійний прибуток.