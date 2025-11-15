Мінфін США дав більше часу підсанкційному "Лукойлу" на продаж міжнародних активів

Міністерство фінансів США продовжило час на продаж міжнародних активів російської нафтової компанії "Лукойл".

Про це йдеться у повідомленні Управління з контролю за закордонними активами (OFAC) при Мінфіні США.

Управління продовжило до 13 рудня 2025 року термін операцій для узгодження та укладання контрактів з продажу Lukoil International GmbH та пов'язаних з ним активів "Лукойла".

Крім цього, управління дозволило операції з болгарськими юридичними особами російської компанії: Lukoil Neftohim Burgas JSC, Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Aviation Bulgaria EOOD, Lukoil Bulgaria Bunker EOOD – до 29 квітня 2026 року.

Нагадаємо, що 23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

