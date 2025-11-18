Санкції проти "Роснєфті" та "Лукойлу" вже скорочують доходи Росії, - Мінфін США

Мінфін США заявив, що санкції Штатів проти "Роснєфті" та "Лукойла" вже зменшують доходи РФ від нафти і, ймовірно, призведуть до зменшення обсягів продажу російської нафти в довгостроковій перспективі.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Так, управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) зазначило, що аналіз первинного впливу санкцій, що було запроваджено 22 жовтня, показав, що вони "мають бажаний ефект зменшення доходів Росії шляхом зниження ціни на російську нафту, а отже, і здатності країни фінансувати військові дії проти України".

Аналіз також свідчить, що кілька основних сортів російської нафти продавалися за найнижчими за останні роки цінами. Майже десяток великих індійських та китайських покупців російської нафти оголосили про намір призупинити закупівлі російської нафти з поставками в грудні.

Нові санкції

Представник Міністерства фінансів США заявив, що санкції "виснажують військову машину Путіна", і міністерство "готове вжити подальших заходів, якщо це буде необхідно, щоб припинити безглузді вбивства" в Україні.

