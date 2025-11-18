Китай открыл крупнейшее в современной истории месторождение золота

Китай объявил об открытии крупнейшего в современной истории страны месторождения золота Дадунгоу в провинции Ляонин.

Его запасы оцениваются в 1 444 тонны, сообщает Euronews.

На данный момент это крупнейшее открытое месторождение с 1949 года. Геологи обнаружили 2,59 млн тонн руды со средней концентрацией золота 0,56 г на тонну. Ориентировочная стоимость этого объема драгоценного металла превышает 166 млрд евро.

Проект реализовала Ляонинская геологоразведочная и горнодобывающая группа, которая привлекла около тысячи специалистов и операторов и завершила работы всего за 15 месяцев – чрезвычайно короткий срок для объекта такого масштаба. Министерство назвало месторождение "сверхбольшим" и низкосортным, отметив, что оно уже прошло предварительную оценку экономической целесообразности.

В 2024 году производство золота в Китае составило 377,24 тонны, что на 0,56% больше, чем годом ранее. Внутренний спрос также растет: китайцы приобрели около 1 000 тонн золота за год, а спрос на слитки и монеты вырос более чем на 24%.

Как сообщалось, в ноябре в Турции обнаружили месторождение золота с потенциальными запасами в 424 тыс. унций (примерно 12 тонн). По текущим ценам это около $1,7 млрд. В ходе геологоразведочных работ было установлено, что в 14,9 млн тонн руды содержится золото со средним содержанием 0,89 грамма на тонну. Разведочное бурение в этом районе продолжается, и объемы возможных запасов золота могут вырасти.

Ранее сообщалось, что золото обошло евро и стало вторым по объему активом в резервах центральных банков мира. Его доля в глобальных золотовалютных запасах по рыночной стоимости на конец 2024 года выросла до 20%, тогда как доля евро составила 16%.