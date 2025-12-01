РУС
Новости примененеи дронов рф
Россия совершенствует тактику "дроновой войны". Это было ключевым преимуществом Украины, - WSJ

РФ усиливает дронные атаки в Донецкой области

РФ активно использует дешевые и компактные дроны в боях за Покровск, повышая эффективность своей тактической войны против Украины. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

Самым заметным изменением в войне 2025 года стало усиление российских ударов по украинским путям снабжения с помощью дронов, сообщают украинские военные на передовой и аналитики.

Впервые россияне получили преимущество в применении тактических беспилотников осенью. Их дроны значительно превосходят украинские по количеству на важных участках фронта. Кроме того, усовершенствованная тактика затрудняет Украине обеспечение своих подразделений на линии соприкосновения.

Россия системно наращивает использование малых беспилотников - для разведки, корректировки артиллерии и ударов по украинским силам. Она также переняла украинские методы применения FPV-дронов.

РФ системно увеличивает использование малых беспилотников после украинской операции в Курской области

После украинской операции в Курской области в 2024 году РФ пересмотрела подходы к использованию дронов. По словам Конрада Музыки, директора польской компании Rochan Consulting, сейчас украинские логистические и беспилотные подразделения несут большие потери, чем пехота. Из-за этого пилотам приходится запускать FPV-дроны с большей дистанции, что снижает их эффективность, тогда как российские аппараты значительно увеличили дальность и все чаще поражают цели в глубоком тылу.

Бои за Покровск в Донецкой области демонстрируют, насколько сильно РФ укрепила свои позиции в тактической "дроновой" войне. По данным ВСУ, в этом районе российские дроны превосходят украинские примерно в соотношении 10 к 1.

Дополнительной проблемой является то, что Россия получает масштабные поставки оптоволоконного кабеля из Китая, тогда как Украина обеспечивается им в очень ограниченных объемах от западных партнеров.

Це не просто аби пишуть,прогинають нас на капітуляцію під час перемовин,он у рускіх дронів 10 до 1,не брикайтесь і срочно укладайте угоду.
01.12.2025 08:36 Ответить
І шо? Зєлєнской теж удосконалюється і виводить з під удару - міндічя та єрмака
01.12.2025 08:36 Ответить
Тепер русня переважає у всьому? Єдиним козирем залишилися удари по нафтотанкерам. Якщо їх звичайно не заборонять шановні союзники.
01.12.2025 08:45 Ответить
Ну таке....Аби писати щось.
01.12.2025 08:30 Ответить
Те, що росія по дронам, дроновим технологіям і дроновій тактиці стала набагато сильнішою ніж в перший рік війни - це вже давно всім ясно, капітулянт ти сраний, про це уже давно всі говорять, в т.ч. наші військові і експерти, навіть Бутусов здається це констатував.
Ти дуже сильно проти "капітуляції" але за 4 роки свою сцикливу задницю так і не підняв і на фронт не пішов, хай інші гинуть і здобувають "перемогу", а я тут рішуче повиступаю проти "капітуляції".
01.12.2025 08:51 Ответить
Бачу ти скрізь в коментах відмітився просуваючи капітуляцію.Палишся ботня,на таких давно в мене імунітет.
01.12.2025 09:12 Ответить
Та я просте питання людям задаю, чому куди не глянь всі проти "капітуляції", а черг до ТЦК немає, і противники "капітуляції" вже скоро 5-й рік як чомусь не поспішають записатися в штурмовики. Ну це ж логічно.
Почитай хоча б пресловуті 28 пунктів і скажи, де там капітуляція і чи в курсі ти взагалі, що значить слово капітуляція? І що для тебе НЕ капітуляція? Кордони 1991 і розпад Росії? Ну так чого ти чекаєш? Ти в курсі, що особового складу на передку не вистачає?
Як там пишуть в СМС, "для перемоги не вистачає тільки тебе". Не вистачає тебе Петро для перемоги.
01.12.2025 09:23 Ответить
піхоти не вистачає, не бажаєш вступити в штурмові війська і долучитись до здобуття перемоги?
01.12.2025 08:53 Ответить
Не сосія, а китай. Без нього вони ніхто і ніщо.
01.12.2025 08:46 Ответить
у цьому районі російські дрони переважають українські приблизно у співвідношенні 10 до 1. Джерело: https://censor.net/ua/n3587890

У чому проблема? Грошей не вистачає? Партнери постійно повідомляють про надіслані мільярди.
01.12.2025 08:53 Ответить
Що нового? Програвати стали ще в кінці 22-го, коли один недобитий еврей почав рятувати кацапський фронт, далі кацапи лише нарощували темп.
Дрони є, їх лише треба купити або зібрати, оптоволокна повно - усі маркети ним забиті. Просто не має такого завдання у проросійських міністрів "українського" уряду - війську допомагати.
А грошей стільки маємо, що мало які воюючі країни таке можуть собі дозволити:
"Розв'язка біля метро "Дарниця":Статус: 28 листопада 2025 року відкрили верхню частину для руху звичайного та громадського транспорту.Подальші роботи: Роботи на Броварському проспекті навколо шляхопроводу ще продовжуються.Нова тунельна розв'язка на трасі М-05 Київ-Одеса:Статус: Завершено понад 90% робіт.Відкриття: Перший пусковий комплекс планують відкрити восени 2025 року.Мета: Збільшення безпеки та пропускної здатності траси."
01.12.2025 09:10 Ответить
У них після відставки шойгу путін поставив толкового міністра і той підтягнув відповідну команду. А у нас умєров підтягнув свою шоблу. Тому обидва міністра оборони - наш і російський - працювали проти України. Шо там зараз шмиг робить, хрін його знає. Може нічого, ну хоч не шкодить.
01.12.2025 09:21 Ответить
 
 