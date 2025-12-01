Россия совершенствует тактику "дроновой войны". Это было ключевым преимуществом Украины, - WSJ
РФ активно использует дешевые и компактные дроны в боях за Покровск, повышая эффективность своей тактической войны против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.
Самым заметным изменением в войне 2025 года стало усиление российских ударов по украинским путям снабжения с помощью дронов, сообщают украинские военные на передовой и аналитики.
Впервые россияне получили преимущество в применении тактических беспилотников осенью. Их дроны значительно превосходят украинские по количеству на важных участках фронта. Кроме того, усовершенствованная тактика затрудняет Украине обеспечение своих подразделений на линии соприкосновения.
Россия системно наращивает использование малых беспилотников - для разведки, корректировки артиллерии и ударов по украинским силам. Она также переняла украинские методы применения FPV-дронов.
РФ системно увеличивает использование малых беспилотников после украинской операции в Курской области
После украинской операции в Курской области в 2024 году РФ пересмотрела подходы к использованию дронов. По словам Конрада Музыки, директора польской компании Rochan Consulting, сейчас украинские логистические и беспилотные подразделения несут большие потери, чем пехота. Из-за этого пилотам приходится запускать FPV-дроны с большей дистанции, что снижает их эффективность, тогда как российские аппараты значительно увеличили дальность и все чаще поражают цели в глубоком тылу.
Бои за Покровск в Донецкой области демонстрируют, насколько сильно РФ укрепила свои позиции в тактической "дроновой" войне. По данным ВСУ, в этом районе российские дроны превосходят украинские примерно в соотношении 10 к 1.
Дополнительной проблемой является то, что Россия получает масштабные поставки оптоволоконного кабеля из Китая, тогда как Украина обеспечивается им в очень ограниченных объемах от западных партнеров.
