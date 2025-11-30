Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда, - УВ "Схід"

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" за минулу добу відбили 126 російських штурмів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

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Як зазначається, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 76 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка та Філія.

Ліквідація військ РФ

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 142 окупанти, з них 108 - безповоротно. Знищено вісім одиниць автомобільної техніки, вісім безпілотних літальних апаратів. Крім того, пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, уражено пункт управління БпЛА та три укриття для особового складу.

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Ситуація в Покровську

За даними УВ "Схід", у Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста.

Також зазначається, що організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним.

В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат - 485 окупантів за минулу добу.

Також знищено 823 БпЛА різних типів та 49 одиниць іншого озброєння і техніки, зокрема 3 танки та 8 ББМ.

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Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 16 розрахунків російських БпАК.

Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 1240 вогневих завдань.

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Яка ситуація у Покровську?

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