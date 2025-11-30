Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград, - ГВ "Восток"
Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Восток" за прошедшие сутки отразили 126 российских штурмов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Восток".
Как отмечается, на Покровском направлении наши защитники остановили 76 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономичное, Покровск, Лисовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка и Филия.
Ликвидация войск РФ
По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 142 оккупанта, из них 108 - безвозвратно. Уничтожено восемь единиц автомобильной техники, восемь беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, повреждены три единицы автомобильной техники, поражен пункт управления БПЛА и три укрытия для личного состава.
Ситуация в Покровске
По данным ГВ "Восток", в Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. В Мирнограде украинские подразделения удерживают оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.
Также отмечается, что организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым.
В целом, в зоне ответственности ГВ "Восток" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери - 485 оккупантов за прошедшие сутки.
Также уничтожено 823 БПЛА различных типов и 49 единиц другого вооружения и техники, в частности 3 танка и 8 ББМ.
Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 16 расчетов российских БпАК.
Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1240 огневых задач.
Какова ситуация в Покровске?
- По данным ГВ "Восток", враг пытается прорвать оборону Покровска и Мирнограда: ВСУ уничтожают оккупантов в городской застройке.
- Как утверждают в DeepState, центральная часть Покровска постепенно переходит под контроль РФ: враг закрепляется и обустраивает позиции.
- Пресс-центр 7 корпуса ДШВ сообщал, что Силы обороны сдерживают врага и проводят поисково-ударные действия для ликвидации россиян в Покровске.
- 23 ноября мониторинговый проект DeepState сообщал, что российские захватчики продвигаются в Покровске и вблизи Даченского Донецкой области.
- 26 ноября сообщалось, что российские военные фиксируются в районе железнодорожного вокзала в Покровске Донецкой области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль