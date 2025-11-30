Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград, - ГВ "Восток"

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Восток" за прошедшие сутки отразили 126 российских штурмов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Восток".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, на Покровском направлении наши защитники остановили 76 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономичное, Покровск, Лисовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка и Филия.

Ликвидация войск РФ

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 142 оккупанта, из них 108 - безвозвратно. Уничтожено восемь единиц автомобильной техники, восемь беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, повреждены три единицы автомобильной техники, поражен пункт управления БПЛА и три укрытия для личного состава.

Читайте также: Украинские подразделения удерживают оборонительные рубежи в Мирнограде и ликвидируют врага на подступах к городу, - УВ "Восток"

Ситуация в Покровске

По данным ГВ "Восток", в Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. В Мирнограде украинские подразделения удерживают оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.

Также отмечается, что организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым.

В целом, в зоне ответственности ГВ "Восток" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери - 485 оккупантов за прошедшие сутки.

Также уничтожено 823 БПЛА различных типов и 49 единиц другого вооружения и техники, в частности 3 танка и 8 ББМ.

Смотрите также: Оборонительная операция в Покровске осложнена из-за погодных условий, - 7 корпус ДШВ. ВИДЕО

Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 16 расчетов российских БпАК.

Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1240 огневых задач.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ блокируют попытки врага штурмовать Покровск и Мирноград небольшими пехотными группами, - Сырский

Какова ситуация в Покровске?

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Штурмовики полка "Скала" уничтожили группу оккупантов во время операции в Покровске. ВИДЕО