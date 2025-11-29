Оборонительная операция в Покровске осложнена из-за погодных условий, - 7 корпус ДШВ. ВИДЕО

Силы обороны продолжают сдерживать российские войска по всей линии боевого столкновения в зоне ответственности 7 корпуса ШР ДШВ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7 корпуса ДШВ.

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Обстановка в Покровске

Как отмечается, в связи с ухудшением погодных условий оборонительная операция в Покровске затруднена. Густой туман, который держался над городом в течение всего вчерашнего дня, значительно затруднил работу украинских подразделений, в частности воздушной разведки. Это ограничивает видимость, а также возможности обнаруживать и уничтожать противника.

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"Враг пытается использовать ухудшение видимости для наращивания сил, создания укрытий в застройках и подготовки условий для дальнейшего наступления. При неблагоприятных погодных условиях противник имеет возможность заводить в город больше личного состава", - говорится в сообщении.

Подразделения в зоне ответственности 7 корпуса ШР ДШВ, несмотря на неблагоприятные погодные условия, не прекращают воздушную разведку, корректировку и огневое поражение вражеских групп.

Уничтожение оккупантов

За 27-28 ноября украинские военные в Покровске уничтожили 29 оккупантов, еще 9 - ранены. Большинство противников ликвидированы в стрелковых боях.

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