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Новости Видео Ситуация на Покровском направлении
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Оборонительная операция в Покровске осложнена из-за погодных условий, - 7 корпус ДШВ. ВИДЕО

Силы обороны продолжают сдерживать российские войска по всей линии боевого столкновения в зоне ответственности 7 корпуса ШР ДШВ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7 корпуса ДШВ.

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Обстановка в Покровске

Как отмечается, в связи с ухудшением погодных условий оборонительная операция в Покровске затруднена. Густой туман, который держался над городом в течение всего вчерашнего дня, значительно затруднил работу украинских подразделений, в частности воздушной разведки. Это ограничивает видимость, а также возможности обнаруживать и уничтожать противника.

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"Враг пытается использовать ухудшение видимости для наращивания сил, создания укрытий в застройках и подготовки условий для дальнейшего наступления. При неблагоприятных погодных условиях противник имеет возможность заводить в город больше личного состава", - говорится в сообщении.

Подразделения в зоне ответственности 7 корпуса ШР ДШВ, несмотря на неблагоприятные погодные условия, не прекращают воздушную разведку, корректировку и огневое поражение вражеских групп.

Уничтожение оккупантов

За 27-28 ноября украинские военные в Покровске уничтожили 29 оккупантов, еще 9 - ранены. Большинство противников ликвидированы в стрелковых боях.

Читайте: На Покровском направлении россияне изменили тактику и избегают массированных штурмов, - Нацгвардия

Автор: 

Донецкая область (12439) боевые действия (6185) ДШВ Десантно-штурмовые войска (472) Покровск (1312) Покровский район (1764)
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Топ комментарии
+11
Для оборонної операції ускладнює, а для наступальної кацапів - ні?

Херня повна....
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29.11.2025 17:08 Ответить
+9
Чому кацапам туман не заважає наступати?
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29.11.2025 16:47 Ответить
+7
А ти, чучело, в якій бригаді служиш?
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29.11.2025 17:12 Ответить
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Чому кацапам туман не заважає наступати?
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29.11.2025 16:47 Ответить
Тому що у них напевно немає ускладнень через погодні умови.🤷
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29.11.2025 16:51 Ответить
Тобто йти хрен знає куди і опинятися хрен знає де виявляється ефективніше, ніж сидіти і намагатися власне виявити тих хто йде хрен знає куди? Це так тепер працює?
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29.11.2025 16:57 Ответить
Пропоную двом чучелам зверху по гілці замість претензій і дискредитації ЗСУ - героїчно приєднатись до 7 корпусу ДШВ і показати як потрібно захищати Покровськ.
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29.11.2025 17:02 Ответить
поддерживаю Ваше предложение.с дивана как то сподручней по ворогам из кулемета строчить
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29.11.2025 17:10 Ответить
А ти, чучело, в якій бригаді служиш?
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29.11.2025 17:12 Ответить
ПНХ
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29.11.2025 18:02 Ответить
Найактивніше ворог атакує на Покровському та Олександрівському напрямках, - Генштаб Джерело: https://censor.net/ua/n3587742.
тобто ворогу наступати туман аж ніяк не заважає
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30.11.2025 05:32 Ответить
Для оборонної операції ускладнює, а для наступальної кацапів - ні?

Херня повна....
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29.11.2025 17:08 Ответить
Як тільки буратінка зняв Залужного, так і почалися ускладнення, але вони щедро були компенсовані бравурними звітами Сирського та самого буратінки.
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29.11.2025 17:43 Ответить
Просто у нас немає чим воювати
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29.11.2025 18:13 Ответить
а чому погода болотним істотам наступати не заважає ? ..наступ куди складніше ЗАВЖДИ
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29.11.2025 19:19 Ответить
 
 