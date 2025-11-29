Оборонна операція в Покровську ускладнена через погодні умови, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО

Сили оборони продовжують стримувати російські війська по всій лінії бойового зіткнення у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

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Обстановка у Покровську

Як зазначається, у зв’язку з погіршенням погодних умов оборонна операція в Покровську ускладнена. Щільний туман, який тримався над містом протягом усієї вчорашньої доби, значно ускладнив роботу українських підрозділів, зокрема повітряної розвідки. Це обмежує видимість, а також можливості виявляти та знищувати противника.

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"Ворог намагається використовувати погіршення видимості для нарощування сил, створення укриттів у забудовах та підготовки умов для подальшого наступу. За несприятливих погодних умов противник має можливість заводити у місто більше особового складу", - йдеться у повідомленні.

Підрозділи у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ, попри несприятливі погодні умови, не припиняють повітряну розвідку, коригування та вогневе ураження ворожих груп.

Знищення окупантів

За 27-28 листопада українські військові у Покровську знищили 29 окупантів, ще 9 - поранені. Більшість противників ліквідовані у стрілецьких боях.

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