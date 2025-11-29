УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10813 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на Покровському напрямку
3 290 13

Оборонна операція в Покровську ускладнена через погодні умови, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО

Сили оборони продовжують стримувати російські війська по всій лінії бойового зіткнення у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обстановка у Покровську

Як зазначається, у зв’язку з погіршенням погодних умов оборонна операція в Покровську ускладнена. Щільний туман, який тримався над містом протягом усієї вчорашньої доби, значно ускладнив роботу українських підрозділів, зокрема повітряної розвідки. Це обмежує видимість, а також можливості виявляти та знищувати противника.

Також читайте: Сили оборони завершили операцію на Добропільському напрямку та стабілізували ситуацію, - ДШВ

"Ворог намагається використовувати погіршення видимості для нарощування сил, створення укриттів у забудовах та підготовки умов для подальшого наступу. За несприятливих погодних умов противник має можливість заводити у місто більше особового складу", - йдеться у повідомленні.

Підрозділи у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ, попри несприятливі погодні умови, не припиняють повітряну розвідку, коригування та вогневе ураження ворожих груп.

Знищення окупантів

За 27-28 листопада українські військові у Покровську знищили 29 окупантів, ще 9 - поранені. Більшість противників ліквідовані у стрілецьких боях.

Читайте: На Покровському напрямку росіяни змінили тактику та уникають масованих штурмів, - Нацгвардія

Автор: 

Донецька область (11319) бойові дії (5959) ДШВ Десантно-штурмові війська (478) Покровськ (1346) Покровський район (1779)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Для оборонної операції ускладнює, а для наступальної кацапів - ні?

Херня повна....
показати весь коментар
29.11.2025 17:08 Відповісти
+9
Чому кацапам туман не заважає наступати?
показати весь коментар
29.11.2025 16:47 Відповісти
+7
А ти, чучело, в якій бригаді служиш?
показати весь коментар
29.11.2025 17:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому кацапам туман не заважає наступати?
показати весь коментар
29.11.2025 16:47 Відповісти
Тому що у них напевно немає ускладнень через погодні умови.🤷
показати весь коментар
29.11.2025 16:51 Відповісти
Тобто йти хрен знає куди і опинятися хрен знає де виявляється ефективніше, ніж сидіти і намагатися власне виявити тих хто йде хрен знає куди? Це так тепер працює?
показати весь коментар
29.11.2025 16:57 Відповісти
Пропоную двом чучелам зверху по гілці замість претензій і дискредитації ЗСУ - героїчно приєднатись до 7 корпусу ДШВ і показати як потрібно захищати Покровськ.
показати весь коментар
29.11.2025 17:02 Відповісти
поддерживаю Ваше предложение.с дивана как то сподручней по ворогам из кулемета строчить
показати весь коментар
29.11.2025 17:10 Відповісти
А ти, чучело, в якій бригаді служиш?
показати весь коментар
29.11.2025 17:12 Відповісти
ПНХ
показати весь коментар
29.11.2025 18:02 Відповісти
Найактивніше ворог атакує на Покровському та Олександрівському напрямках, - Генштаб Джерело: https://censor.net/ua/n3587742.
тобто ворогу наступати туман аж ніяк не заважає
показати весь коментар
30.11.2025 05:32 Відповісти
Для оборонної операції ускладнює, а для наступальної кацапів - ні?

Херня повна....
показати весь коментар
29.11.2025 17:08 Відповісти
Як тільки буратінка зняв Залужного, так і почалися ускладнення, але вони щедро були компенсовані бравурними звітами Сирського та самого буратінки.
показати весь коментар
29.11.2025 17:43 Відповісти
Просто у нас немає чим воювати
показати весь коментар
29.11.2025 18:13 Відповісти
а чому погода болотним істотам наступати не заважає ? ..наступ куди складніше ЗАВЖДИ
показати весь коментар
29.11.2025 19:19 Відповісти
 
 