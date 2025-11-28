На Покровському напрямку росіяни змінили тактику та уникають масованих штурмів, - Нацгвардія

Російські війська на Покровському напрямку більше не покладаються на масовані штурми з бронетехнікою.

Про це заявив речник Національної гвардії Руслан Музичук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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За його словами, окупанти переходять до тактики малих піхотних груп через значну ефективність українських дронів та вогневого ураження.

"Зараз ворог не покладається на масовані штурми із використанням бронетехніки, тобто не створює "ламаючі" штурми, наступи на відкритому просторі, які спрямовані на швидке та раптове просування чи проривання лінії оборони", - повідомив він.

Музичук зазначив, що при активному застосуванні авіації та артилерії ворогу складно проводити такі наступи, оскільки українські дрони дають змогу вчасно виявляти штурмові дії. Він підкреслив, що великі атаки з бронетехнікою восени відбувалися значно рідше, ніж у 2022 чи 2024 роках.

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Кілзона

"Ми зараз говоримо про таке поняття як 'кілзона', яка працює в обидві сторони лінії зіткнення", - додав речник.

За його словами, "кілзона" - це ділянка фронту, де противник не може просуватися великими піхотними групами. Окупанти також уникають використання бронетехніки, адже на глибині 15-20 км у кожен бік активно працюють ударні дрони, включно з "Ланцетами" та дешевшими аналогами типу "Молнія".

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