Росіяни зосередилися в південній частині Покровська, малі групи ворога діють по всій агломерації, - ДШВ
Окупанти зосередилися в південній частині Покровська, а дрібні групи діють по всій агломерації. Українська аеророзвідка і пошуково-ударні групи знищують ворога на місці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в ефірі "Ми-Україна" речник 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ Сергій Окішев.
"Пошуково-ударні групи виявляють ворога та знищують його на місці. Також працює цілодобово аеророзвідка, яка виявляє ці групи", - додав він.
За його словами, росіяни штурмують Покровськ цілодобово, зазнаючи великих втрат – кожного дня десятки знищених окупантів.
Також він додав, що армія РФ рідко використовує для атак техніку: українські воїни знищують її ще на підході до міста.
Яка ситуація у Покровську?
- За даними УВ "Схід", ворог намагається прорвати оборону Покровська та Мирнограда: ЗСУ знищують окупантів у міській забудові.
- Як стверджують у DeepState, центральна частина Покровська поступово переходить під контроль РФ: ворог закріплюється та облаштовує позиції.
- Пресцентр 7 корпусу ДШВ повідомляв, що Сили оборони стримують ворога та проводять пошуково-ударні дії для ліквідації росіян у Покровську.
- 23 листопада моніторинговий проєкт DeepState повідомляв, що російські загарбники мають просування у Покровську та поблизу Даченського Донецької області.
- 26 листопада повідомлялося, що російські військові фіксуються в районі залізничного вокзалу у Покровську на Донеччині.
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