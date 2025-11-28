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Новини Бойові дії на Покровському напрямку
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Росіяни зосередилися в південній частині Покровська, малі групи ворога діють по всій агломерації, - ДШВ

РФ штурмує Покровськ цілодобово, але зазнає десятків втрат щодня

Окупанти зосередилися в південній частині Покровська, а дрібні групи діють по всій агломерації. Українська аеророзвідка і пошуково-ударні групи знищують ворога на місці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в ефірі "Ми-Україна" речник 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ Сергій Окішев.

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"Пошуково-ударні групи виявляють ворога та знищують його на місці. Також працює цілодобово аеророзвідка, яка виявляє ці групи", - додав він.

За його словами, росіяни штурмують Покровськ цілодобово, зазнаючи великих втрат – кожного дня десятки знищених окупантів.

Також він додав, що армія РФ рідко використовує для атак техніку: українські воїни знищують її ще на підході до міста.

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Яка ситуація у Покровську?

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Автор: 

Донецька область (11310) бойові дії (5954) ДШВ Десантно-штурмові війська (477) Покровськ (1346) Покровський район (1779)
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28.11.2025 14:34 Відповісти
 
 