Россияне сосредоточились в южной части Покровска, небольшие группы врага действуют по всей агломерации, - ДШВ
Оккупанты сосредоточились в южной части Покровска, а мелкие группы действуют по всей агломерации. Украинская аэроразведка и поисково-ударные группы уничтожают врага на месте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в эфире "Мы-Украина" спикер 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ Сергей Окишев.
"Поисково-ударные группы обнаруживают врага и уничтожают его на месте. Также круглосуточно работает аэроразведка, которая обнаруживает эти группы", - добавил он.
По его словам, россияне штурмуют Покровск круглосуточно, неся большие потери – каждый день десятки уничтоженных оккупантов.
Также он добавил, что армия РФ редко использует для атак технику: украинские воины уничтожают ее еще на подходе к городу.
Какова ситуация в Покровске?
- По данным ОВ "Восток", враг пытается прорвать оборону Покровска и Мирнограда: ВСУ уничтожают оккупантов в городской застройке.
- Как утверждают в DeepState, центральная часть Покровска постепенно переходит под контроль РФ: враг закрепляется и обустраивает позиции.
- Пресс-центр 7 корпуса ДШВ сообщал, что Силы обороны сдерживают врага и проводят поисково-ударные действия для ликвидации россиян в Покровске.
- 23 ноября мониторинговый проект DeepState сообщал, что российские захватчики продвигаются в Покровске и вблизи Даченского Донецкой области.
- 26 ноября сообщалось, что российские военные фиксируются в районе железнодорожного вокзала в Покровске Донецкой области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ми молимось в ім'я Ісуса Христа про захист та покаяння України. Бо з безбожниками усюди горе