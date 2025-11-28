Россияне сосредоточились в южной части Покровска, небольшие группы врага действуют по всей агломерации, - ДШВ

Оккупанты сосредоточились в южной части Покровска, а мелкие группы действуют по всей агломерации. Украинская аэроразведка и поисково-ударные группы уничтожают врага на месте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в эфире "Мы-Украина" спикер 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ Сергей Окишев.

"Поисково-ударные группы обнаруживают врага и уничтожают его на месте. Также круглосуточно работает аэроразведка, которая обнаруживает эти группы", - добавил он.

По его словам, россияне штурмуют Покровск круглосуточно, неся большие потери – каждый день десятки уничтоженных оккупантов.

Также он добавил, что армия РФ редко использует для атак технику: украинские воины уничтожают ее еще на подходе к городу.

Какова ситуация в Покровске?

