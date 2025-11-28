Штурмовики полка "Скала" уничтожили группу оккупантов во время операции в Покровске. ВИДЕО

В Покровске продолжается активная операция по поиску и уничтожению сил противника, которую осуществляют штурмовики полка "Скала".

Обнаружение группы врага и первый контакт

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевых действий двое украинских штурмовиков вышли на группу российских оккупантов на расстоянии около ста метров. Между сторонами начался стрелковый бой, после которого трое оккупантов отступили и попытались скрыться.

Украинские военные немедленно применили средства поражения по врагу. Несмотря на попадание рядом, россияне отползли и спрятались в норе. Штурмовики определили укрытие как цель и продолжили работу. После серии поражений оккупанты были вынуждены покинуть нору и бежать. Одного из них пилоты загнали в бетонную трубу. На трансляции не попал момент взрыва внутри, но оккупанта отбросило примерно на десять метров - его уничтожение подтверждено.

Поражение и попытка оккупантов убежать

Двух других вражеских бойцов ликвидировали во время дальнейшего преследования: одного - в камышах после двух контрольных попаданий, последнего - ударом FPV-дрона, после чего движение врага прекратилось.

После уничтожения группы противника украинские штурмовики продолжили поисково-ударные действия. На обнародованных кадрах видно, как они зачищают блиндаж, из которого по нашим позициям велся огонь: термобарические заряды, прострелы внутрь и финальная зачистка.

