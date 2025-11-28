На Покровском направлении россияне изменили тактику и избегают массированных штурмов, - Нацгвардия

Российские войска на Покровском направлении больше не полагаются на массированные штурмы с бронетехникой.

Об этом заявил спикер Национальной гвардии Руслан Музычук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, оккупанты переходят к тактике малых пехотных групп из-за значительной эффективности украинских дронов и огневого поражения.

"Сейчас враг не полагается на массированные штурмы с использованием бронетехники, то есть не создает "ломающие" штурмы, наступления на открытом пространстве, которые направлены на быстрое и внезапное продвижение или прорыв линии обороны", - сообщил он.

Музычук отметил, что при активном применении авиации и артиллерии врагу сложно проводить такие наступления, поскольку украинские дроны позволяют вовремя выявлять штурмовые действия. Он подчеркнул, что крупные атаки с бронетехникой осенью происходили значительно реже, чем в 2022 или 2024 годах.

Килзона

"Мы сейчас говорим о таком понятии как 'колзона', которая работает в обе стороны линии соприкосновения", - добавил спикер.

По его словам, "колзона" - это участок фронта, где противник не может продвигаться большими пехотными группами. Оккупанты также избегают использования бронетехники, ведь на глубине 15-20 км в каждую сторону активно работают ударные дроны, включая "Ланцеты" и более дешевые аналоги типа "Молния".

