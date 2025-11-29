УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11509 відвідувачів онлайн
Новини Ситуація на Добропільському напрямку
2 259 2

Сили оборони завершили операцію на Добропільському напрямку та стабілізували ситуацію, - ДШВ

ЗСУ стабілізували ситуацію біля Покровська

Операція на Добропільському напрямку завершена, що дозволило стримати плани РФ щодо прориву до Барвінкового та стабілізувати ситуацію навколо Покровська. Бої тривають, місто утримується.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Станом на зараз, попередньо ми закінчили свою операцію на Добропільському напрямку. Я вважаю, що це було вищим керівництвом прийнято правильне рішення", - сказав Апостол.

Ситуація у Покровську

За його словами, ескалація ситуації розпочалася в Покровську, а противник планував наступ із Добропільського напрямку в бік Барвінкового.

"Проблема почалася у Покровську, і вона загострювалась. Також плани противника були з Добропільського напрямку вийти на Барвінкове і відрізати повністю всю Донецьку область. Зараз у них уже апетити трохи спали", - зазначив Апостол.

За його словами, ворог зараз намагається вести атаки на Добропілля силами морської піхоти зі сходу та підрозділами 76-ї дивізії з півдня. Водночас українські підрозділи успішно утримують позиції в Покровську.

"Покровськ тримається… У Покровську є наші підрозділи, певні райони є вже під нами. Я думаю, що противник не буде рапортувати, що він точно його взяв, і це буде ще не скоро", - зауважив командувач.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Покровському напрямку росіяни змінили тактику та уникають масованих штурмів, - Нацгвардія

Апостол підкреслив, що бої в умовах міста значно ускладнять російський наступ, як це сталося у Торецьку та Часовому Яру.

"Він буде вимушений вв’язатися у бої в Покровську, а це аналогія того самого Торецька… Часів Яр ще до цього часу тримається, то їм буде це важко", - додав командувач.

Він також поінформував про можливе загострення обстановки через активність 76-ї дивізії, яка "має свої дії та плани".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський відвідав пункт управління бригади НГУ "Рубіж" на Добропільському напрямку. ФОТОрепортаж

Автор: 

Донецька область (11319) Торецьк (562) ДШВ Десантно-штурмові війська (478) Покровськ (1346) Бахмутський район (857) Покровський район (1779)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Только у нас всего 2 корпуса ДШВ и заткнуть все дыры их не хватает. Они и так, как пожарники, всегда там, где очень горячо.
показати весь коментар
29.11.2025 13:50 Відповісти
"Покровськ тримається… У Покровську є наші підрозділи, певні райони є вже під нами. Джерело: https://censor.net/ua/n3587723

Вже? Певні райони?
показати весь коментар
29.11.2025 15:50 Відповісти
 
 