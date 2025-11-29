Сили оборони завершили операцію на Добропільському напрямку та стабілізували ситуацію, - ДШВ
Операція на Добропільському напрямку завершена, що дозволило стримати плани РФ щодо прориву до Барвінкового та стабілізувати ситуацію навколо Покровська. Бої тривають, місто утримується.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол.
"Станом на зараз, попередньо ми закінчили свою операцію на Добропільському напрямку. Я вважаю, що це було вищим керівництвом прийнято правильне рішення", - сказав Апостол.
Ситуація у Покровську
За його словами, ескалація ситуації розпочалася в Покровську, а противник планував наступ із Добропільського напрямку в бік Барвінкового.
"Проблема почалася у Покровську, і вона загострювалась. Також плани противника були з Добропільського напрямку вийти на Барвінкове і відрізати повністю всю Донецьку область. Зараз у них уже апетити трохи спали", - зазначив Апостол.
За його словами, ворог зараз намагається вести атаки на Добропілля силами морської піхоти зі сходу та підрозділами 76-ї дивізії з півдня. Водночас українські підрозділи успішно утримують позиції в Покровську.
"Покровськ тримається… У Покровську є наші підрозділи, певні райони є вже під нами. Я думаю, що противник не буде рапортувати, що він точно його взяв, і це буде ще не скоро", - зауважив командувач.
Апостол підкреслив, що бої в умовах міста значно ускладнять російський наступ, як це сталося у Торецьку та Часовому Яру.
"Він буде вимушений вв’язатися у бої в Покровську, а це аналогія того самого Торецька… Часів Яр ще до цього часу тримається, то їм буде це важко", - додав командувач.
Він також поінформував про можливе загострення обстановки через активність 76-ї дивізії, яка "має свої дії та плани".
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