Силы обороны завершили операцию на Добропольском направлении и стабилизировали ситуацию, - ДШВ

Операция на Добропольском направлении завершена, что позволило сдержать планы РФ по прорыву к Барвинково и стабилизировать ситуацию вокруг Покровска. Бои продолжаются, город удерживается.

"На данный момент, предварительно, мы закончили свою операцию на Добропольском направлении. Я считаю, что это было правильное решение высшего руководства", - сказал Апостол.

Ситуация в Покровске

По его словам, эскалация ситуации началась в Покровске, а противник планировал наступление с Добропольского направления в сторону Барвинково.

"Проблема началась в Покровске, и она обострялась. Также планы противника были с Добропольского направления выйти на Барвинково и отрезать полностью всю Донецкую область. Сейчас у них уже аппетиты немного поумерились", - отметил Апостол.

По его словам, враг сейчас пытается вести атаки на Доброполье силами морской пехоты с востока и подразделениями 76-й дивизии с юга. В то же время украинские подразделения успешно удерживают позиции в Покровске.

"Покровск держится... В Покровске есть наши подразделения, определенные районы - уже под нашим контролем. Я думаю, противник не будет рапортировать, что он точно его взял, и это будет еще не скоро", - отметил командующий.

Апостол подчеркнул, что бои в условиях города значительно осложнят российское наступление, как это произошло в Торецке и Часовом Яре.

"Он будет вынужден ввязаться в бои в Покровске, а это аналогия того же Торецка... Часов Яр до сих пор держится, так что им будет это трудно", - добавил командующий.

Он также сообщил о возможном обострении обстановки из-за активности 76-й дивизии, которая "имеет свои действия и планы".

