Зеленський відвідав пункт управління бригади НГУ "Рубіж" на Добропільському напрямку. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовими 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії "Рубіж", які разом із суміжними підрозділами тримають оборону на Добропільському напрямку. Воїнів відзначили державними нагородами.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Доповідь про ситуацію 

Глава держави заслухав доповідь т. в. о. командира бригади підполковника Микити Пліхуна про ситуацію на Добропільському напрямку.

"Детально обговорили з військовими потреби бригади, виробництво й централізоване постачання дронів: наземних роботизованих платформ, тяжких бомберів та інших, виготовлення типових боєприпасів для них", - розповів Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з воїнами "Азову", які ведуть оборону на Добропільському напрямку. ФОТОрепортаж

Нагородження військових

Зеленський подякував воїнам за службу та захист України й відзначив їх державними нагородами.

"Дякую кожному за службу, за захист нашої держави. Бережіть себе і своїх побратимів. Це найголовніше. Віримо в наших захисників", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збільшення тиску на Добропільському виступі змушує РФ розпорошувати сили в районі Покровська, - Сирський

Зеленський зустрівся з воїнами бригади Рубіж під Добропіллям
Зеленський Володимир (26065) Донецька область (10035) військовослужбовці (5021) Національна гвардія (1677) війна в Україні (6806)
Гаплик пункту(((
показати весь коментар
04.11.2025 15:29 Відповісти
А чего не на плацу провёл награждения?
показати весь коментар
04.11.2025 15:35 Відповісти
"зебідоносець" приїхав, мабуть "капздєц не за горами???
показати весь коментар
04.11.2025 15:46 Відповісти
-А от , коли я служив в армії...
-А ви, таки да, служили, Володимире Олександровичу?
-Звичайно. Два строки відслужив: перший раз Наполеоном-Бонапартом, а по другому разу- царем "300 єврейців" - Лєонідом Абрамовичем.
показати весь коментар
04.11.2025 15:47 Відповісти
Чому звичайні солдати мешкають в сирих холупах, ямах, а охвіцери в теплих, захищених бункерах?
показати весь коментар
04.11.2025 16:04 Відповісти
Віримо, віримо. Прямо на передову приїхав, потужно-відважний
показати весь коментар
04.11.2025 16:22 Відповісти
Ну просто таки учасник бойових дій!
показати весь коментар
04.11.2025 16:54 Відповісти
 
 