Зеленський відвідав пункт управління бригади НГУ "Рубіж" на Добропільському напрямку. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовими 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії "Рубіж", які разом із суміжними підрозділами тримають оборону на Добропільському напрямку. Воїнів відзначили державними нагородами.

Доповідь про ситуацію

Глава держави заслухав доповідь т. в. о. командира бригади підполковника Микити Пліхуна про ситуацію на Добропільському напрямку.

"Детально обговорили з військовими потреби бригади, виробництво й централізоване постачання дронів: наземних роботизованих платформ, тяжких бомберів та інших, виготовлення типових боєприпасів для них", - розповів Зеленський.

Нагородження військових

Зеленський подякував воїнам за службу та захист України й відзначив їх державними нагородами.

"Дякую кожному за службу, за захист нашої держави. Бережіть себе і своїх побратимів. Це найголовніше. Віримо в наших захисників", - додав він.

