Зеленський відвідав пункт управління бригади НГУ "Рубіж" на Добропільському напрямку. ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовими 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії "Рубіж", які разом із суміжними підрозділами тримають оборону на Добропільському напрямку. Воїнів відзначили державними нагородами.
Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Доповідь про ситуацію
Глава держави заслухав доповідь т. в. о. командира бригади підполковника Микити Пліхуна про ситуацію на Добропільському напрямку.
"Детально обговорили з військовими потреби бригади, виробництво й централізоване постачання дронів: наземних роботизованих платформ, тяжких бомберів та інших, виготовлення типових боєприпасів для них", - розповів Зеленський.
Нагородження військових
Зеленський подякував воїнам за службу та захист України й відзначив їх державними нагородами.
"Дякую кожному за службу, за захист нашої держави. Бережіть себе і своїх побратимів. Це найголовніше. Віримо в наших захисників", - додав він.
