Зеленский посетил пункт управления бригады НГУ "Рубеж" на Добропольском направлении. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский встретился с военными 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Рубеж", которые вместе со смежными подразделениями держат оборону на Добропольском направлении. Воины были награждены государственными наградами.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Доклад о ситуации

Глава государства заслушал доклад и. о. командира бригады подполковника Никиты Плихуна о ситуации на Добропольском направлении.

"Подробно обсудили с военными потребности бригады, производство и централизованную поставку дронов: наземных роботизированных платформ, тяжелых бомберов и других, изготовление типовых боеприпасов для них", - рассказал Зеленский.

Награждение военных

Зеленский поблагодарил воинов за службу и защиту Украины и отметил их государственными наградами.

"Спасибо каждому за службу, за защиту нашего государства. Берегите себя и своих побратимов. Это самое главное. Верим в наших защитников", - добавил он.

