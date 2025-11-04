Зеленский посетил пункт управления бригады НГУ "Рубеж" на Добропольском направлении. ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский встретился с военными 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Рубеж", которые вместе со смежными подразделениями держат оборону на Добропольском направлении. Воины были награждены государственными наградами.
Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Доклад о ситуации
Глава государства заслушал доклад и. о. командира бригады подполковника Никиты Плихуна о ситуации на Добропольском направлении.
"Подробно обсудили с военными потребности бригады, производство и централизованную поставку дронов: наземных роботизированных платформ, тяжелых бомберов и других, изготовление типовых боеприпасов для них", - рассказал Зеленский.
Награждение военных
Зеленский поблагодарил воинов за службу и защиту Украины и отметил их государственными наградами.
"Спасибо каждому за службу, за защиту нашего государства. Берегите себя и своих побратимов. Это самое главное. Верим в наших защитников", - добавил он.
