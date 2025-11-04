РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9810 посетителей онлайн
Новости Фото Награждение бойцов Нацгвардии Бригада Рубіж Ситуация на Добропольском направлении
1 216 6

Зеленский посетил пункт управления бригады НГУ "Рубеж" на Добропольском направлении. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский встретился с военными 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Рубеж", которые вместе со смежными подразделениями держат оборону на Добропольском направлении. Воины были награждены государственными наградами.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Доклад о ситуации

Глава государства заслушал доклад и. о. командира бригады подполковника Никиты Плихуна о ситуации на Добропольском направлении.

"Подробно обсудили с военными потребности бригады, производство и централизованную поставку дронов: наземных роботизированных платформ, тяжелых бомберов и других, изготовление типовых боеприпасов для них", - рассказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с воинами "Азова", которые ведут оборону на Добропольском направлении. ФОТОрепортаж

Награждение военных

Зеленский поблагодарил воинов за службу и защиту Украины и отметил их государственными наградами.

"Спасибо каждому за службу, за защиту нашего государства. Берегите себя и своих побратимов. Это самое главное. Верим в наших защитников", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усиление давления на Добропольском выступе заставляет РФ распылять силы в районе Покровска, - Сырский

Зеленский встретился с воинами бригады Рубеж под Добропольем
Зеленский встретился с воинами бригады Рубеж под Добропольем
Зеленский встретился с воинами бригады Рубеж под Добропольем
Зеленский встретился с воинами бригады Рубеж под Добропольем
Зеленский встретился с воинами бригады Рубеж под Добропольем
Зеленский встретился с воинами бригады Рубеж под Добропольем
Зеленский встретился с воинами бригады Рубеж под Добропольем
Зеленский встретился с воинами бригады Рубеж под Добропольем
Зеленский встретился с воинами бригады Рубеж под Добропольем

Автор: 

Зеленский Владимир (22469) Донецкая область (11182) военнослужащие (6380) Национальная гвардия (2263) война в Украине (6742)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гаплик пункту(((
показать весь комментарий
04.11.2025 15:29 Ответить
А чего не на плацу провёл награждения?
показать весь комментарий
04.11.2025 15:35 Ответить
"зебідоносець" приїхав, мабуть "капздєц не за горами???
показать весь комментарий
04.11.2025 15:46 Ответить
-А от , коли я служив в армії...
-А ви, таки да, служили, Володимире Олександровичу?
-Звичайно. Два строки відслужив: перший раз Наполеоном-Бонапартом, а по другому разу- царем "300 єврейців" - Лєонідом Абрамовичем.
показать весь комментарий
04.11.2025 15:47 Ответить
Чому звичайні солдати мешкають в сирих холупах, ямах, а охвіцери в теплих, захищених бункерах?
показать весь комментарий
04.11.2025 16:04 Ответить
Віримо, віримо. Прямо на передову приїхав, потужно-відважний
показать весь комментарий
04.11.2025 16:22 Ответить
 
 