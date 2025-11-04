РУС
Зеленский встретился с воинами "Азова", ведущих оборону на Добропольском направлении. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с нашими воинами на пункте управления 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов", который вместе со смежными подразделениями ведет оборону на Добропольском направлении.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, он заслушал доклады военных, обсудили ситуацию на передовой и самые актуальные потребности, много внимания уделили вопросам оружия, масштабированию производства дронов, потребностям бригад, опыту 1-го корпуса НГУ "Азов" и другим вопросам.

"Поблагодарил бойцов за службу и лично отметил государственными наградами. Защитники несут службу на важном направлении. Спасибо воинам за защиту Украины и нашей территориальной целостности. Это наше государство, это наш Восток, и мы обязательно сделаем максимум, чтобы сохранить его украинским", - добавил Зеленский.

Зеленский Владимир (22469) Донецкая область (11182) Азов (846) Покровский район (1188)
А як справи з справжніми азовцями, що їх сотнями у рабство здало зелене чмо у Маріуполі?
Це була потужна зустріч!!!
Це була потужна зустріч!!!
А як справи з справжніми азовцями, що їх сотнями у рабство здало зелене чмо у Маріуполі?
Тут теж справжні.
в бункері
а че не в окопах покровска?
Тебе чекають. Як приїдеш то зразу з тобою й поїдуть.
та я за тобой
Щоб бути Верховним, служити і вчитися в академіях не обов'язково.
Будь хоч гнидою - честь віддавати зобов'язані! Нічого не вдієш зараз. Але завтра -
проаналізувати й оцінити. І покарати!
"Зеленський твердо вирішив: та ну його нахер те президенство, і призвався в армію, щоб не тикали в очі , що він чотирикратний ухилянт і шлемазл. Міндич і д'Єрьмак одобрили рішення Зеленського і перечислили всі вкрадені від українського народу гроші в фонд оборони", - так починається новий фантастичний роман "Слуга народу, в якого прокинулася совість".
Навіщо Зе дратує хлопців?
