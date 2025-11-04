Зеленский встретился с воинами "Азова", ведущих оборону на Добропольском направлении. ФОТОрепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с нашими воинами на пункте управления 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов", который вместе со смежными подразделениями ведет оборону на Добропольском направлении.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, он заслушал доклады военных, обсудили ситуацию на передовой и самые актуальные потребности, много внимания уделили вопросам оружия, масштабированию производства дронов, потребностям бригад, опыту 1-го корпуса НГУ "Азов" и другим вопросам.
"Поблагодарил бойцов за службу и лично отметил государственными наградами. Защитники несут службу на важном направлении. Спасибо воинам за защиту Украины и нашей территориальной целостности. Это наше государство, это наш Восток, и мы обязательно сделаем максимум, чтобы сохранить его украинским", - добавил Зеленский.
Будь хоч гнидою - честь віддавати зобов'язані! Нічого не вдієш зараз. Але завтра -
проаналізувати й оцінити. І покарати!