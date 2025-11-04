Зеленський зустрівся з воїнами "Азову", які ведуть оборону на Добропільському напрямку. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з нашими воїнами на пункті управління 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов", який разом із суміжними підрозділами веде оборону на Добропільському напрямку.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, він заслухав доповіді військових, обговорили ситуацію на передовій і найактуальніші потреби, багато уваги приділили питанням зброї, масштабуванню виробництва дронів, потребам бригад, досвіду 1-го корпусу НГУ "Азов" та інших.

"Подякував бійцям за службу й особисто відзначив державними нагородами. Захисники несуть службу на важливому напрямку. Дякую воїнам за захист України й нашої територіальної цілісності. Це наша держава, це наш Схід, і ми обов’язково зробимо максимум, щоб зберегти його українським", - додав Зеленський.

Що кажуть в Офісі Президента?

Як повідомили в Офісі Президента, глава держави заслухав доповіді Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського, командира корпусу Дениса Прокопенка та командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Олега Апостола. Військові доповіли про продовження ліквідації Добропільського виступу, зачищення та подальшу оборону Шахового, роботу з укріплення флангів оборони Покровська й Мирнограда та захист логістичних маршрутів.

За словами військових, ворог не полишає спроб відновити позиції на Добропільському виступі.

"Обговорили розвиток і масштабування дронової складової, зокрема оптоволоконних технологій. Крім того, є потреба в тіснішій взаємодії дронових і наземних підрозділів, зокрема в паралельному застосуванні артилерії, далекобійних і високоточних снарядів. Також говорили про звільнення українських воїнів із російського полону та необхідні для цього зусилля", - додила в ОП.