1 748 15

Зеленський зустрівся з воїнами "Азову", які ведуть оборону на Добропільському напрямку. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з нашими воїнами на пункті управління 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов", який разом із суміжними підрозділами веде оборону на Добропільському напрямку.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, він заслухав доповіді військових, обговорили ситуацію на передовій і найактуальніші потреби, багато уваги приділили питанням зброї, масштабуванню виробництва дронів, потребам бригад, досвіду 1-го корпусу НГУ "Азов" та інших.

Зеленський зустрівся з Азовцями
"Подякував бійцям за службу й особисто відзначив державними нагородами. Захисники несуть службу на важливому напрямку. Дякую воїнам за захист України й нашої територіальної цілісності. Це наша держава, це наш Схід, і ми обов’язково зробимо максимум, щоб зберегти його українським", - додав Зеленський.

Що кажуть в Офісі Президента?

Як повідомили в Офісі Президента, глава держави заслухав доповіді Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського, командира корпусу Дениса Прокопенка та командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Олега Апостола. Військові доповіли про продовження ліквідації Добропільського виступу, зачищення та подальшу оборону Шахового, роботу з укріплення флангів оборони Покровська й Мирнограда та захист логістичних маршрутів.

За словами військових, ворог не полишає спроб відновити позиції на Добропільському виступі.

"Обговорили розвиток і масштабування дронової складової, зокрема оптоволоконних технологій. Крім того, є потреба в тіснішій взаємодії дронових і наземних підрозділів, зокрема в паралельному застосуванні артилерії, далекобійних і високоточних снарядів. Також говорили про звільнення українських воїнів із російського полону та необхідні для цього зусилля", - додила в ОП.

Топ коментарі
+6
А як справи з справжніми азовцями, що їх сотнями у рабство здало зелене чмо у Маріуполі?
показати весь коментар
04.11.2025 14:58 Відповісти
+4
Це була потужна зустріч!!!
показати весь коментар
04.11.2025 14:51 Відповісти
+2
"Я ж не лох какой-то"...

Це пролунало?
показати весь коментар
04.11.2025 15:28 Відповісти
Це була потужна зустріч!!!
показати весь коментар
04.11.2025 14:51 Відповісти
А як справи з справжніми азовцями, що їх сотнями у рабство здало зелене чмо у Маріуполі?
показати весь коментар
04.11.2025 14:58 Відповісти
Тут теж справжні.
показати весь коментар
04.11.2025 15:04 Відповісти
в бункері
показати весь коментар
04.11.2025 15:00 Відповісти
а че не в окопах покровска?
показати весь коментар
04.11.2025 15:00 Відповісти
Тебе чекають. Як приїдеш то зразу з тобою й поїдуть.
показати весь коментар
04.11.2025 15:09 Відповісти
та я за тобой
показати весь коментар
04.11.2025 15:11 Відповісти
Щоб бути Верховним, служити і вчитися в академіях не обов'язково.
Будь хоч гнидою - честь віддавати зобов'язані! Нічого не вдієш зараз. Але завтра -
проаналізувати й оцінити. І покарати!
показати весь коментар
04.11.2025 15:02 Відповісти
"Зеленський твердо вирішив: та ну його нахер те президенство, і призвався в армію, щоб не тикали в очі , що він чотирикратний ухилянт і шлемазл. Міндич і д'Єрьмак одобрили рішення Зеленського і перечислили всі вкрадені від українського народу гроші в фонд оборони", - так починається новий фантастичний роман "Слуга народу, в якого прокинулася совість".
показати весь коментар
04.11.2025 15:09 Відповісти
Навіщо Зе дратує хлопців?
показати весь коментар
04.11.2025 15:14 Відповісти
І що зміниться після зустрічі ?!!
показати весь коментар
04.11.2025 15:26 Відповісти
Гаплик азовцям(...
показати весь коментар
04.11.2025 15:52 Відповісти
"Я ж не лох какой-то"...

Це пролунало?
показати весь коментар
04.11.2025 15:28 Відповісти
..ну, от не думав, що Герої, воїни 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" такі УСІ низькорослі, як і Найвеличівшиве....
соромно, Зеленське.. ганьба тобі і твоїм піарщикам-лизоблюдам за таку пАтужну пропагандистсько-передвиборну фотосесію...
показати весь коментар
04.11.2025 15:52 Відповісти
 
 