Украинские подразделения удерживают оборонительные рубежи в Мирнограде и ликвидируют врага на подступах к городу, - ГВ "Восток"
В Мирнограде Донецкой области украинские подразделения удерживают оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.
Об этом говорится в сводке группировки войск "Восток", информирует Цензор.НЕТ.
Бои на Покровском направлении
С начала суток 29 ноября подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Восток" отразили 99 российских штурмов.
На Покровском направлении сегодня враг 56 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономическое, Покровск, Лесовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка и Филия. До сих пор продолжается десять боевых столкновений.
Ситуация в Покровске
- В Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.
Враг пытается использовать густой туман для наращивания сил и подготовки условий для дальнейшего наступления.
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, наши подразделения не прекращают воздушную разведку, корректировку и огневое поражение групп противника.
Ситуация в Мирнограде
- В Мирнограде украинские подразделения удерживают оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.
Кроме этого, организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения подразделений Сил обороны всем необходимым.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Його призначенці, сидять від голів сільради, аж до шмигаля-Свириденко, разом з купою його опаришів, держсекретарів в Секретаріаті КМУ і ЦОВВ і гадять Україні!! Олег Пономарь, чітко все розклав про так звану владу зеленського з 2019 року!!! Вішати треба, вертикаль цю!!!!!
Отставка Ермака: переломный момент во внутренней войне Украины ОТ INFINITY Источник: https://www.ponomaroleg.com/otstavka-ermaka-perelomnyj-moment-vo-vnutrennej-vojne-ukrainy/