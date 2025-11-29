Украинские подразделения удерживают оборонительные рубежи в Мирнограде и ликвидируют врага на подступах к городу, - ГВ "Восток"

В Мирнограде Донецкой области украинские подразделения удерживают оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.

Бои на Покровском направлении

С начала суток 29 ноября подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Восток" отразили 99 российских штурмов.

На Покровском направлении сегодня враг 56 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономическое, Покровск, Лесовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка и Филия. До сих пор продолжается десять боевых столкновений.

Ситуация в Покровске

В Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.

Враг пытается использовать густой туман для наращивания сил и подготовки условий для дальнейшего наступления.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, наши подразделения не прекращают воздушную разведку, корректировку и огневое поражение групп противника.

Ситуация в Мирнограде

Кроме этого, организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения подразделений Сил обороны всем необходимым.

