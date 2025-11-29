Українські підрозділи тримають оборонні рубежі у Мирнограді та ліквідовують ворога на підступах до міста, - УВ "Схід"
У Мирнограді Донецької області українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста.
Про це йдеться у зведенні угруповання військ "Схід", інформує Цензор.НЕТ.
Бої на Покровському напрямку
Від початку доби 29 листопада підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" відбили 99 російських штурмів.
На Покровському напрямку сьогодні ворог 56 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка та Філія. Дотепер триває десять бойових зіткнень.
Ситуація в Покровську
- У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові.
Ворог намагається використовувати густий туман для нарощування сил та підготовки умов для подальшого наступу.
Попри несприятливі погодні умови, наші підрозділи не припиняють повітряну розвідку, коригування та вогневе ураження груп противника.
Ситуація в Мирнограді
- У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста.
Крім цього, організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення підрозділів Сил оборони всім необхідним.
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Його призначенці, сидять від голів сільради, аж до шмигаля-Свириденко, разом з купою його опаришів, держсекретарів в Секретаріаті КМУ і ЦОВВ і гадять Україні!! Олег Пономарь, чітко все розклав про так звану владу зеленського з 2019 року!!! Вішати треба, вертикаль цю!!!!!
Отставка Ермака: переломный момент во внутренней войне Украины ОТ INFINITY Источник: https://www.ponomaroleg.com/otstavka-ermaka-perelomnyj-moment-vo-vnutrennej-vojne-ukrainy/