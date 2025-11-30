Силы обороны заблокировали врага на подступах к Гуляйполю, оккупантов в городе нет, - Волошин

Российские силы продолжают атаковать, однако в само Гуляйполе в Запорожской области им войти не удалось - защитники остановили врага еще на подступах к городу.

Об этом в телеэфире отметил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация довольно сложная, противник не прекращает штурмовых действий, пытается оттеснить Силы обороны Украины, однако в самом Гуляйполе противника нет. Он остановлен и заблокирован на подступах к самому этому населенному пункту. Силы обороны Украины проводят контрмеры по отношению к вражеским атакам, продолжаются поисково-ударные действия по выявлению групп, которые пытаются проникнуть в этот населенный пункт. Поэтому в самом Гуляйполе боевых столкновений нет. Враг в этот населенный пункт не вошел", - сообщил Волошин.

