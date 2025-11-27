Военные заявили, что оккупанты уже фиксируются на окраинах Гуляйполя. Силы обороны Юга - отрицают
Украинские военнослужащие заявили, что заметили российских захватчиков в окрестностях города Гуляйполе в Запорожской области. Официально Силы обороны Юга соответствующей информации об ухудшении ситуации не получали.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske сообщили трое собеседников среди военных на Запорожском направлении и спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.
Россияне на окраинах города
Как утверждает один из собеседников издания, с утра 27 ноября фиксируют российские силы на северо-восточных окраинах Гуляйполя, в крайних домах.
"В пределах города за сутки зафиксировали до взвода россиян", - добавил другой офицер с направления.
Еще один источник "Громадське" в 102-й бригаде Территориальной обороны отметил, что бойцы бригады вступали в стрелковые бои с противником в пределах города.
- По их данным, оккупанты затягиваются в населенный пункт из села Затишье и заходят на восточные окраины Гуляйполя, откуда их пытаются выбить Силы обороны.
Комментарий Сил обороны Юга
Между тем, Волошин заявил, что такой информации не имеет.
По его словам, ситуация вблизи города на Запорожье остается довольно напряженной: в течение 27 ноября оккупанты пытались проводить штурмовые действия, бои продолжаются.
"Врага пытаемся остановить, блокировать, уничтожить", -добавил спикер Сил обороны Юга.
«Двушечка» млн дол США для деркача від урядовців свириденко, робить свою роботу для ****** і Українців!!
Поки не будуть висіти на вірьовках мародери з Урядового кварталу, зрушень на покращення для України, не буде!
Сирійці, дали дієвий приклад!