РУС
Новости Бои на Гуляйпольском направлении
2 263 24

Военные заявили, что оккупанты уже фиксируются на окраинах Гуляйполя. Силы обороны Юга - отрицают

гуляйполе

Украинские военнослужащие заявили, что заметили российских захватчиков в окрестностях города Гуляйполе в Запорожской области. Официально Силы обороны Юга соответствующей информации об ухудшении ситуации не получали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske сообщили трое собеседников среди военных на Запорожском направлении и спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Россияне на окраинах города

Как утверждает один из собеседников издания, с утра 27 ноября фиксируют российские силы на северо-восточных окраинах Гуляйполя, в крайних домах.

"В пределах города за сутки зафиксировали до взвода россиян", - добавил другой офицер с направления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подразделение ВСУ несогласованно покинуло позиции возле Гуляйполя в Запорожье. Враг зашел во фланг, - Силы обороны юга

Еще один источник "Громадське" в 102-й бригаде Территориальной обороны отметил, что бойцы бригады вступали в стрелковые бои с противником в пределах города.

  • По их данным, оккупанты затягиваются в населенный пункт из села Затишье и заходят на восточные окраины Гуляйполя, откуда их пытаются выбить Силы обороны.

Комментарий Сил обороны Юга

Между тем, Волошин заявил, что такой информации не имеет.

По его словам, ситуация вблизи города на Запорожье остается довольно напряженной: в течение 27 ноября оккупанты пытались проводить штурмовые действия, бои продолжаются.

"Врага пытаемся остановить, блокировать, уничтожить", -добавил спикер Сил обороны Юга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на Гуляйпольском направлении сложная, но окружения нет. Сохраняется связь и логистика, - Силы обороны Юга

Автор: 

армия РФ (21442) Гуляйполе (121) Запорожская область (3828) Силы обороны юга (490) Пологовский район (258)
Топ комментарии
+13
складывается ощущение что генштаб и войска уже живут в асболютно разных мирах которые слабо перескаются. Генштаб - аля марафон одни позитивные новости чтобы не случилось, военные - реальная срака на фронте
27.11.2025 21:50 Ответить
+10
А Сирський зі своїми речниками як завжди бреше. Сук@🤦‍♀️
27.11.2025 21:48 Ответить
+6
Ну норм, миру не треба, правда? В нас все круто, а рашка в лайні і скоро розвалиться?
27.11.2025 22:00 Ответить
Піпець по наростаючій
27.11.2025 21:44 Ответить
Мабуть, це є реальні наслідки дій стефанчука-зеленського під керуванням ларьочника єрмака, як СРАТЬєхів?!?!
«Двушечка» млн дол США для деркача від урядовців свириденко, робить свою роботу для ****** і Українців!!
Поки не будуть висіти на вірьовках мародери з Урядового кварталу, зрушень на покращення для України, не буде!
Сирійці, дали дієвий приклад!
27.11.2025 22:35 Ответить
А Сирський зі своїми речниками як завжди бреше. Сук@🤦‍♀️
27.11.2025 21:48 Ответить
Військові та сили оборони це вже дві різні структури різних держав?
27.11.2025 21:48 Ответить
Більше того, вони по різні боки фронту
27.11.2025 21:51 Ответить
Це рашистське іпсо , скаже наша пропаганда .
27.11.2025 21:50 Ответить
складывается ощущение что генштаб и войска уже живут в асболютно разных мирах которые слабо перескаются. Генштаб - аля марафон одни позитивные новости чтобы не случилось, военные - реальная срака на фронте
27.11.2025 21:50 Ответить
В генштабах у червоних папочках все добре все чудово
27.11.2025 22:04 Ответить
Так генштаб тупо бреше в своїх доповідях, роблячи гундосу теплу ванну. В них всьо харашо, прєкрасная маркіза, а військові криком кричать, що катастрофа вже ось-ось. Але керівництву пофіг.
27.11.2025 22:34 Ответить
агент "творожнікав" успішно виконує вказівки крємля.
27.11.2025 21:54 Ответить
в групі діпстейт, один з підписників про це написав ще вчора, причому його якимсь дивом не забанили, бо в тій групі сидять самі відбиті дегенерати, які після будь якого слова правди кидають репорт адміну і він відразу всіх банить, гебельс відпочиває
27.11.2025 21:57 Ответить
Ну норм, миру не треба, правда? В нас все круто, а рашка в лайні і скоро розвалиться?
27.11.2025 22:00 Ответить
там всі починають волати, що це типа капітуляція. хоча ще півроку-рік отакої куєти і вони будуть з сльозами згадувати пункти трампа
27.11.2025 22:05 Ответить
Та це наша основна проблема, ми завжди втрачаємо шанси, бо хочемо краще, але робити краще має хтось інший, а не ми. Скільки вже такого було, і нічого не навчилися.
27.11.2025 22:11 Ответить
Ще півроку повоюють і побачать, ЩО таке капітуляція. Доречі, Рубіо Гундосу сказав - Трамп дав 3 місяці на стабілізацію фронту, якщо просрете все знову - умови миру будуть вже набагато гірші. Вангую, гундос все просре, бо воно тупо не здатне керувати країною і вести війну.
27.11.2025 22:36 Ответить
"Ні капітуляції!"... Скоро почнуться "акціі активістів", що треба воювати до "перемоги" і т.д.Хоча самі, вони ніколи не будуть воювати на передовій. Та і чим далі від лінії фронту і взагалі від України, тим гучніше кричать про "кордони 91", "кава в Криму" і "справедливий мир"... І лише на умовах України.
27.11.2025 22:24 Ответить
Совок знищує армію з середини
27.11.2025 22:01 Ответить
Це вже якесь пухнасте звірятко, це виходить одні військові заперечують інших?
27.11.2025 22:01 Ответить
Так це вже було і не раз. Недавно генштаб бадьоро рапортував, що центр Покровська "зачищено", а буквально на другий день військові заявили, що це неправда і орки продовжують сунути через центр міста.
27.11.2025 22:15 Ответить
Таке враження ,що військові і сили оборони півдня не належать до однієї держави((Гірше тут : а яка мета в брехні чи одних ,чи інших?((Що це змінить?((Гуляйполе на день два пізніше займуть москалі?(((
27.11.2025 22:20 Ответить
А де знаходиться кілзона?І чи вона напівсліпа?(((
27.11.2025 22:22 Ответить
Оцей звіздьож у донесеннях нас погубить: мала савєцька армія не переможе велику савєцьку армію, тому потрібні зміни, причому кардинальні, причому вчора
27.11.2025 22:22 Ответить
Офіційно Сили оборони Півдня відповідної інформації про погіршення ситуації не отримували. це що генштаб рашистської 3,14дерації має їх офіційно повідомити....
27.11.2025 23:06 Ответить
Командування зсу зараз дуже нагадує якусь махрову совдеп бюрократичну машину з карикатур, у яких "всьо харашо" в тилу гульки , пляски , лярви , бані "ми наступаємо " а на передовій зовсім друга протилежна картина, хто пам'ятає було шоу файна юкрайна і там був номер з генералом через "зіпсований телефон" якою викривленою доходить інформація до солдата.
27.11.2025 23:10 Ответить
 
 