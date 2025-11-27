Подразделение ВСУ несогласованно покинуло позиции возле Гуляйполя на Запорожье. Враг зашел в фланг, - Силы обороны Юга
В Запорожской области возле Гуляйполя одно из подразделений ВСУ несогласованно отошло от занимаемых позиций. Войска РФ воспользовались этим и вошли во фланг Сил обороны. После боев несколько наших защитников считаются без вести пропавшими.
Об этом рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Противник проник во фланг ВСУ
По его словам, для сохранения личного состава и более эффективной обороны Гуляйполя проводилась перегруппировка и переформатирование оборонного построения наших войск.
"Однако одно из подразделений несогласованно отошло с занимаемых позиций. Тем самым оно обнажило один из флангов нашей оперативной постройки в этом районе, и личный состав смежного подразделения оказался без прикрытия. Противник, воспользовавшись этой ситуацией и сложными погодными условиями, зашел во фланг Сил обороны", - заявил он.
Воины ВСУ считаются без вести пропавшими
Волошин сообщил, что в результате боевых столкновений несколько украинских военнослужащих считаются пропавшими без вести.
"Информация о том, что там произошло на самом деле, в настоящее время уточняется и проверяется", - сказал офицер.
Он подчеркнул, что в случае, если подтвердится совершение российскими военными военного преступления с нарушением Женевской конвенции, то Украина обратится в соответствующие правозащитные и судебные органы для наказания виновных.
"Силы обороны Украины, несмотря ни на что, продолжают сдерживать врага и делают все, чтобы не стыдно было перед павшими побратимами и собственной честью", - подчеркнули в ВСУ.
Спикер отметил, что командованием Сил обороны юга были своевременно приняты необходимые меры для улучшения оборонной ситуации на гуляйпольском направлении, в частности введение резервов.
Что предшествовало
- Аналитики DeepState сообщали, что российские войска захватили села Ровнополье и Яблоково в Запорожской области.
- Также враг продвинулся возле Солодкого и Новоуспенского в Пологовском районе Запорожской области.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны Украины проводят мероприятия по блокированию и комплексному огневому поражению оккупантов вблизи населенных пунктов Яблоково, Веселое и Солодкое на Запорожском направлении.
- Российские войска перерезали один из ключевых логистических маршрутов, ведущих к городу Гуляйполе Запорожской области.
- Войска РФ в настоящее время наращивают усилия для продвижения на Гуляйпольском направлении. Враг хочет охватить Гуляйполе с востока и севера.
А ти впевнений, що у них був зв'язок і прикриття?
А ти знаєш скільки часу вони пробули на позиціях і чи був у них в наявності боєкомплект?
А ти впевнений, що вони не 300-ті?
Херой диванний.
Де мільйонна армія сил оборони?
Майже вся в тилу сидить, не приймає участі в боях і розводить корупцію, щоб давати прибуток у вигляді відкотів від корупції вищиц військово-політичній зеленій банді.
У нас в 22 так на підході до центру міста розстріляли дві САУ, з екіпажом. Бо ніхто не попередив, а їм була поставлена задача. Інцидент зам'яли, списавши на ворожу техніку. Після цього моменту, Кім ввів заборону на продаж та вживання алкоголю, що до речі було другою зіставною причиною того зашкварного розстрілу.
краще на роботі пити тільки воду
те, що відбувається - наслідки дебільно-зрадливих вчинків Найвеличнівшивого, і це почалося від усунення Залужного (про.об передвоєнних подій - то само собою) і дотепер оце..
занадто вже дорого обходяться Україні вибрики тупорилого бариги Наполеончика.. наголосували, ідіоти?..
Ведь если там было тяжело держать оборону, логично же - не запрашивать подкрепление. Зачем? Гораздо эффектнее показывать одно поражение за другим, будто Украина сама решила «воевать» без реального наступления.
Ну а власть, которая всё время отступает и теряет людей бессмысленно - это, конечно, просто верх стратегического гения. Зачем улучшать позиции, усиливать инфраструктуру и фронт, если можно… наоборот?
И все эти случайные ухудшения ситуации везде, куда ни посмотри - это, видимо, такая тонкая многоходовка: ослабить страну ровно настолько, насколько это выгодно тем, кто стоит за кулисами.
И, наверное, именно поэтому страну продолжают вести так, будто внутри сидят кланы, которые играют на руку Кремлю.
А народ, конечно же, должен сидеть спокойно и наблюдать шоу, будто всё идёт по плану. Потому что чем хуже - тем ведь лучше, правда?
==============
А можна по-іншому написати...Двоє солдат з автоматами (можливо вже без набоїв) покинули наспіх вириту яму в яку їх командир послав.