Новости Бои на Гуляйпольском направлении
6 697 47

Подразделение ВСУ несогласованно покинуло позиции возле Гуляйполя на Запорожье. Враг зашел в фланг, - Силы обороны Юга

Возле Гуляйполя военные ВСУ отошли от занимаемых позиций

В Запорожской области возле Гуляйполя одно из подразделений ВСУ несогласованно отошло от занимаемых позиций. Войска РФ воспользовались этим и вошли во фланг Сил обороны. После боев несколько наших защитников считаются без вести пропавшими.

Об этом рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Противник проник во фланг ВСУ

По его словам, для сохранения личного состава и более эффективной обороны Гуляйполя проводилась перегруппировка и переформатирование оборонного построения наших войск.

"Однако одно из подразделений несогласованно отошло с занимаемых позиций. Тем самым оно обнажило один из флангов нашей оперативной постройки в этом районе, и личный состав смежного подразделения оказался без прикрытия. Противник, воспользовавшись этой ситуацией и сложными погодными условиями, зашел во фланг Сил обороны", - заявил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты сбросили три бомбы ФАБ-500 на центр Гуляйполя в Запорожской области. ВИДЕО

Воины ВСУ считаются без вести пропавшими

Волошин сообщил, что в результате боевых столкновений несколько украинских военнослужащих считаются пропавшими без вести.

"Информация о том, что там произошло на самом деле, в настоящее время уточняется и проверяется", - сказал офицер.

Он подчеркнул, что в случае, если подтвердится совершение российскими военными военного преступления с нарушением Женевской конвенции, то Украина обратится в соответствующие правозащитные и судебные органы для наказания виновных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на Гуляйпольском направлении сложная, но окружения нет. Сохраняется связь и логистика, - Силы обороны Юга

"Силы обороны Украины, несмотря ни на что, продолжают сдерживать врага и делают все, чтобы не стыдно было перед павшими побратимами и собственной честью", - подчеркнули в ВСУ.

Спикер отметил, что командованием Сил обороны юга были своевременно приняты необходимые меры для улучшения оборонной ситуации на гуляйпольском направлении, в частности введение резервов.

Что предшествовало

Читайте также: Вокруг Гуляйполя - очень опасная ситуация, враг хочет перерезать важный логистический маршрут, - Силы обороны Юга

Автор: 

Гуляйполе (121) Запорожская область (3828) Силы обороны юга (490) Пологовский район (258) война в Украине (7011)
Топ комментарии
+14
Гарантію даю, що ви обидва диванні вояки зробили б те саме, коли опинилися в таких умовах як і ті військові.
27.11.2025 18:00 Ответить
+14
Так людей може ВЖЕ не вистачає не в останню чергу через стратегічний "геній" сирського?
27.11.2025 18:00 Ответить
+12
Підрозділ ЗСУ залишив позиції, тому що на нього х#й забили і іншого виходу не було. Ось і все. Чи це перший раз? Творожніков рахує людей за ресурс і йому насрати. Як насрати і його підлеглим на місцях. Тцк ще натягають. Це світогляд.
27.11.2025 18:17 Ответить
Сирський😢😢😢
27.11.2025 17:53 Ответить
Підрозділ ЗСУ залишив позиції, тому що на нього х#й забили і іншого виходу не було. Ось і все. Чи це перший раз? Творожніков рахує людей за ресурс і йому насрати. Як насрати і його підлеглим на місцях. Тцк ще натягають. Це світогляд.
27.11.2025 18:17 Ответить
А хто на Вашу думку зможе краще керувати Військом?
27.11.2025 18:28 Ответить
Грамотних офіцерів достатньо. Але ми бачимо що зелена шантрапа таких командирів пресує.
27.11.2025 18:34 Ответить
В чому виражається прес?
27.11.2025 18:37 Ответить
не вистачає людей...в часи порошенка людей вистачало, але при зеленському був зданий південь і лінія протистояння значно збільшилася... в 23 зеленський був впевнений, що особового складу зсу все ще достатньо, а в 24 році ще й розпочав курську операцію, яка завершилася збільшенням лінії оборони від гирла дніпра аж до сумщини...то ж людей на таку ділянку треба непомірно багато
27.11.2025 18:35 Ответить
Усі пішли шукати винних в Урядовому кварталі, у втечі міндіча з подєльніками??? Особи на посадах в УДО СБУ ФІНМОНІТОРИНГ ДержПрикСлужби та митниці, глибоко зхвильовані!! Їх можуть і просто, повісити…
27.11.2025 18:41 Ответить
Це було вже не раз - одні відходять і мовчать - кацапи йдуть по п"ятах і б"ють в бочину суміжникам
27.11.2025 17:54 Ответить
Гарантію даю, що ви обидва диванні вояки зробили б те саме, коли опинилися в таких умовах як і ті військові.
27.11.2025 18:00 Ответить
А ти б що зробив ?
27.11.2025 18:01 Ответить
Там було варіантів небагато. За останні дні вже було 2 відео розстрілів наших полонених з тих локацій.
27.11.2025 18:07 Ответить
А ти впевнений, що там десять бійців було, а не п'ять?
А ти впевнений, що у них був зв'язок і прикриття?
А ти знаєш скільки часу вони пробули на позиціях і чи був у них в наявності боєкомплект?
А ти впевнений, що вони не 300-ті?
Херой диванний.
27.11.2025 18:12 Ответить
чого ти волаєш? два підтверджених випадки по 5 людей...
27.11.2025 18:29 Ответить
Розтрільник ти мій, а сам дирку в дивані протер.
27.11.2025 18:35 Ответить
Лайно собаче
27.11.2025 18:40 Ответить
Ти можеш розстріляти тільки жінку з свого розсидженого пердака. І то, якщо не отримаєш від неї по ї..лу віником.
27.11.2025 18:43 Ответить
Да **** сырский. Регулярно общаюсь с теми кто там. Ответ один. Нехватка людей. И тут даже Наполеон, Не наш торт, а тот настоящий, вряд ли что-то сможет сделать.
27.11.2025 17:55 Ответить
Так людей може ВЖЕ не вистачає не в останню чергу через стратегічний "геній" сирського?
27.11.2025 18:00 Ответить
Поки зрочтає кількість тилових військових, ТЦКшників, мєнтів, які ніколи не були на фронті і не будуть, бо це офіційні ухилянти в погонах. То звичайно людей не буде вистачати на фронті.
Де мільйонна армія сил оборони?
Майже вся в тилу сидить, не приймає участі в боях і розводить корупцію, щоб давати прибуток у вигляді відкотів від корупції вищиц військово-політичній зеленій банді.
27.11.2025 18:11 Ответить
Так где люди подевались?🤔
27.11.2025 18:19 Ответить
Не людей не достає, а розуму в мозгах бракує. Не потрібно було кидати людей в м'ясні штурми в замінованих посадках. Люди завжди закінчаться, тому потрібно більше летальної зброї, а не розкрадати кошти.
27.11.2025 18:38 Ответить
ну і що це за підрозділ? кто його командир? Декілька чоловік пропало? Мабуть лячно казати правду
27.11.2025 17:56 Ответить
Лячно їм сказати правду що залишили підрозділ без постачання та тилового прикриття.
27.11.2025 18:03 Ответить
тому і бракує інформації, що лякаються розголосу
27.11.2025 18:09 Ответить
З такими підходами командування до війни скоро нас залишиться стільки в Україні, що новини можна буде передавати з уст в уста без брехні і спотворення.
27.11.2025 18:11 Ответить
Неузгодженість у війську, особливо в бойовій обстановку, то є гірше за зраду.
У нас в 22 так на підході до центру міста розстріляли дві САУ, з екіпажом. Бо ніхто не попередив, а їм була поставлена задача. Інцидент зам'яли, списавши на ворожу техніку. Після цього моменту, Кім ввів заборону на продаж та вживання алкоголю, що до речі було другою зіставною причиною того зашкварного розстрілу.
27.11.2025 17:57 Ответить
Сирський і Шмаркля здають Україну.
27.11.2025 18:04 Ответить
Він наголосив, що у випадку, якщо підтвердиться скоєння російськими військовими воєнного злочину, з порушенням Женевської конвенції, то Україна звернеться у відповідні правозахисні й судові органи щодо покарання винних Джерело: https://censor.net/ua/n3587386

краще на роботі пити тільки воду
27.11.2025 18:05 Ответить
Короче натякає що треба було залишитись на місці щоб кацапи зробили військові злочини, а Україна потім їх по судам потягає.
27.11.2025 18:09 Ответить
Негайно замовляйте відео від манька в тік токі. Він пояснить що все під контролем і все прекрасно."Слово пацана", ***...
27.11.2025 18:09 Ответить
Знову прості солдати у всьому винні
27.11.2025 18:11 Ответить
Бо у охвіцерів задача усіма правдами і неправдами завести людей на позиції, а там будь що буде, война всьо спішет
27.11.2025 18:34 Ответить
ЗСУ має змусити нату ввести війська. Ви всі знаєте як це зробити.
27.11.2025 18:13 Ответить
вступити у війну з Польщею, наприклад ?
27.11.2025 18:25 Ответить
..бо верховне Зеленське про.бало мобілізацію і усе, що змогло..
те, що відбувається - наслідки дебільно-зрадливих вчинків Найвеличнівшивого, і це почалося від усунення Залужного (про.об передвоєнних подій - то само собою) і дотепер оце..
занадто вже дорого обходяться Україні вибрики тупорилого бариги Наполеончика.. наголосували, ідіоти?..
27.11.2025 18:17 Ответить
ну ось зелені знайшли крайніх...це захистники котрих кинули в чистому полі без фортификацій та підтримки
27.11.2025 18:18 Ответить
Ну да, конечно, это же прекрасно, когда подразделения "кто-то" отводит именно туда, где шансы 50 на 50 превращаются в 70 на 30 - в пользу врага. Отличный стратегический ход: зачем выбирать выгодные позиции, если можно сразу загнать своих в полукруг и в худший сектор обороны?
Ведь если там было тяжело держать оборону, логично же - не запрашивать подкрепление. Зачем? Гораздо эффектнее показывать одно поражение за другим, будто Украина сама решила «воевать» без реального наступления.
Ну а власть, которая всё время отступает и теряет людей бессмысленно - это, конечно, просто верх стратегического гения. Зачем улучшать позиции, усиливать инфраструктуру и фронт, если можно… наоборот?
И все эти случайные ухудшения ситуации везде, куда ни посмотри - это, видимо, такая тонкая многоходовка: ослабить страну ровно настолько, насколько это выгодно тем, кто стоит за кулисами.
И, наверное, именно поэтому страну продолжают вести так, будто внутри сидят кланы, которые играют на руку Кремлю.
А народ, конечно же, должен сидеть спокойно и наблюдать шоу, будто всё идёт по плану. Потому что чем хуже - тем ведь лучше, правда?
27.11.2025 18:23 Ответить
"неузгоджено відійшов від займаних позицій." -занадто розмите формулювання
27.11.2025 18:32 Ответить
Привыкайте. Это новояз. Так сейчас драп называется. Как дезертиров заменили на СОЧ, а плановое отступление на продолжение контроля.
27.11.2025 18:52 Ответить
Підрозділ ЗСУ неузгоджено залишив позиції
==============
А можна по-іншому написати...Двоє солдат з автоматами (можливо вже без набоїв) покинули наспіх вириту яму в яку їх командир послав.
27.11.2025 18:33 Ответить
Людей буде вистачати, коли охорона маєтків не буде важливіша за війну і охоронці будуть на фронті разом із муніципальними охоронами, міськими вартами, без яких жили ще декілька років тому, а от зараз треба, і т.д., а так це просто знущання з народу. Те ж стосується і хоча б частини ментів, які заброньовані на 90%, взагалі, силовиків, молодих відставників, з яких в ЗСУ тільки кожен 40-й, тих, хто закінчив військові навчальні заклади, офіцерів, що можуть бути тільки великими командирами, жодного дня не воювавши, що треба змінювати.. Чинушами з дітьми, кварталівцями і дізелями, які показово вийдуть і скажуть, що йдуть на фронт. Коли буде реальна боротьба із корупцією, люстрація суддів і прокурорів, коли міндичів будуть не випускати, а садити за грати. А поки що тільки хапають хворих людей, з яких часто воїни ніякі.
27.11.2025 18:47 Ответить
 
 