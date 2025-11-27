Подразделение ВСУ несогласованно покинуло позиции возле Гуляйполя на Запорожье. Враг зашел в фланг, - Силы обороны Юга

В Запорожской области возле Гуляйполя одно из подразделений ВСУ несогласованно отошло от занимаемых позиций. Войска РФ воспользовались этим и вошли во фланг Сил обороны. После боев несколько наших защитников считаются без вести пропавшими.

Об этом рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Противник проник во фланг ВСУ

По его словам, для сохранения личного состава и более эффективной обороны Гуляйполя проводилась перегруппировка и переформатирование оборонного построения наших войск.

"Однако одно из подразделений несогласованно отошло с занимаемых позиций. Тем самым оно обнажило один из флангов нашей оперативной постройки в этом районе, и личный состав смежного подразделения оказался без прикрытия. Противник, воспользовавшись этой ситуацией и сложными погодными условиями, зашел во фланг Сил обороны", - заявил он.

Воины ВСУ считаются без вести пропавшими

Волошин сообщил, что в результате боевых столкновений несколько украинских военнослужащих считаются пропавшими без вести.

"Информация о том, что там произошло на самом деле, в настоящее время уточняется и проверяется", - сказал офицер.

Он подчеркнул, что в случае, если подтвердится совершение российскими военными военного преступления с нарушением Женевской конвенции, то Украина обратится в соответствующие правозащитные и судебные органы для наказания виновных.

"Силы обороны Украины, несмотря ни на что, продолжают сдерживать врага и делают все, чтобы не стыдно было перед павшими побратимами и собственной честью", - подчеркнули в ВСУ.

Спикер отметил, что командованием Сил обороны юга были своевременно приняты необходимые меры для улучшения оборонной ситуации на гуляйпольском направлении, в частности введение резервов.

Что предшествовало

