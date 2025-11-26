Оккупанты сбросили три бомбы ФАБ-500 на центр Гуляйполя на Запорожье. ВИДЕО
В сети опубликовали видео, на котором рашисты нанесли удар по жилому кварталу в центре Гуляйполя в Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российские войска сбросили три авиационные бомбы ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции на жилые дома в центре города.
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+18 BOITAN NICOLAE
показать весь комментарий26.11.2025 22:29 Ответить Ссылка
+11 SlavaGeroyam
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+10 Amber
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зупинив випуск далекобйних ракет , які почала випускати
Украіна, при Турчинові , Порошенко і інших людей при владі ,
тому вина на зеленій шоблі , а не на ЄС та США ,
в першу чергу !!
Покажіть це Трампу та Венсу- вони ще затримуватимуть нам зброю та Томагавки..?!