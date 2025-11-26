Оккупанты сбросили три бомбы ФАБ-500 на центр Гуляйполя на Запорожье. ВИДЕО

В сети опубликовали видео, на котором рашисты нанесли удар по жилому кварталу в центре Гуляйполя в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские войска сбросили три авиационные бомбы ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции на жилые дома в центре города.

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