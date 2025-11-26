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Новости Видео Обстрелы Запорожской области
7 086 28

Оккупанты сбросили три бомбы ФАБ-500 на центр Гуляйполя на Запорожье. ВИДЕО

В сети опубликовали видео, на котором рашисты нанесли удар по жилому кварталу в центре Гуляйполя в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские войска сбросили три авиационные бомбы ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции на жилые дома в центре города.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты уничтожили жилой многоэтажный дом в Мирнограде авиабомбой ФАБ-3000М54. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23001) бомба (375) Гуляйполе (235) Запорожская область (4430) бомбардировка (471) ФАБ (50) Пологовский район (425)
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Топ комментарии
+18
Це одне відео з тисячі кабів, які летять на наші міста і украплення на сході щотижня..., при тому летять безкарно, Захід нам не дає далекобійних засобів, щоб знищувати авіацію носії кабів, а потім дивуються чому така кількість СЗЧ і українці втрачають територію...
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26.11.2025 22:29 Ответить
+11
і шо потужний пукне?
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26.11.2025 22:18 Ответить
+10
Зеленський відразу після свого призначення ,
зупинив випуск далекобйних ракет , які почала випускати
Украіна, при Турчинові , Порошенко і інших людей при владі ,
тому вина на зеленій шоблі , а не на ЄС та США ,
в першу чергу !!
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26.11.2025 22:46 Ответить
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і шо потужний пукне?
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26.11.2025 22:18 Ответить
Це одне відео з тисячі кабів, які летять на наші міста і украплення на сході щотижня..., при тому летять безкарно, Захід нам не дає далекобійних засобів, щоб знищувати авіацію носії кабів, а потім дивуються чому така кількість СЗЧ і українці втрачають територію...
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26.11.2025 22:29 Ответить
А дипломати члєнорукого члєнограя щось зробили щоб ці докази були відомі в світі ??
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27.11.2025 01:32 Ответить
То ж Захiд винен що oтака кількість СЗЧ і українці втрачають територію !
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27.11.2025 02:05 Ответить
західна політика, щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі...
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
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27.11.2025 10:40 Ответить
Ще двушечка на мацкву поїде...😢
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26.11.2025 22:53 Ответить
Так це кацапи вихваляються, як вони нас випаровують. І ***** їм на побудови та все інше. А ми так по Москві фіг там?
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26.11.2025 22:20 Ответить
все згідно договореностям.
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26.11.2025 22:29 Ответить
Яким?
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26.11.2025 22:48 Ответить
ну як якими . Авдіївку кацапи зрівняли з землею а в 20 км у Донецьку навідь електротранспорт ходить . стоять кацапські військові частини госпітоля , працюють на повну потужність заводи які ремонтують кацапську техніку. чому так ? совпаденіє?
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26.11.2025 23:02 Ответить
А для чого нам свої міста розрушати? Щоб потім відбудовувати? Це кацапи розрушають бо знають, що ці міста ніколи їхніми не стануть. Рано чи пізно ми відвоюєм, або параша розвалиться як совок. Так, пройде деякий час, це правда...
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27.11.2025 00:15 Ответить
У нас населення ледве вистачить на третину території. така страшна депопуляція. Навіщо нам купу старих будівель і адмін.одиниць ? Щоб утримувати кучу адміністрацій, районних прокуратур та судів ?
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27.11.2025 01:34 Ответить
Як Українi допоможе зруйнована дев'ятиповерхiвка у Донецьку?
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27.11.2025 02:08 Ответить
На жаль мАЦква далеко від лінії фронту це раз. По друге навколо неї три лінії потужного ППО стоять. По третє, немає чим і в потрібній кількості, щоб відволікти ППО, щоб хоч щось долетіло.
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26.11.2025 22:51 Ответить
потужний обіцяв тотальний блекаут...але схоже знову повторюється -" я ваш вирок"...для України..😢
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26.11.2025 22:55 Ответить
Той презерватив багато шо обіцяв....поки що тільки мафію жидовську створив в країні своїх жидовських мрій....
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27.11.2025 06:22 Ответить
Беруться за Гуляйполе організовують кліщі зараз потрібно боронитися а не як під Покровськом - коли ні логістики в місті вже кацапи бігають - кидають ГУР
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26.11.2025 22:25 Ответить
Озвучка дуже весела! Цензорята ви вже геть непритомні чи ще є ще шанси на одуження????????
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26.11.2025 22:31 Ответить
а ми так і не запустили виробництво таких бомб?
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26.11.2025 22:33 Ответить
Міндіч відмовив у фінансуванні...все поїхало на " істарічєскую родіну"...
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26.11.2025 22:56 Ответить
Зеленський відразу після свого призначення ,
зупинив випуск далекобйних ракет , які почала випускати
Украіна, при Турчинові , Порошенко і інших людей при владі ,
тому вина на зеленій шоблі , а не на ЄС та США ,
в першу чергу !!
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26.11.2025 22:46 Ответить
Які тварюки..!!!
Покажіть це Трампу та Венсу- вони ще затримуватимуть нам зброю та Томагавки..?!
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26.11.2025 22:52 Ответить
Санкції ЕС повня фігня проти ФАБів
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26.11.2025 23:00 Ответить
Фаб з модулем планування це і є КАБ. Самі ж тип зброї написали в тексті, та "не вміли подавати"
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27.11.2025 01:35 Ответить
товарищи ботьі придерживайтесь методичек
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27.11.2025 04:37 Ответить
Ти ще один поціновувач 95 кварталу?дай вгадаю...живеш від лбз на відстані км так 300-400.....чорт притрушений...
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27.11.2025 06:24 Ответить
Потвори! Будь те ви прокляті!! Смерть ворогам!!Тварини безбожні!!
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27.11.2025 06:50 Ответить
 
 