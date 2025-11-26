Окупанти скинули три бомби ФАБ-500 на центр Гуляйполя у Запорізькій області. ВIДЕО
У мережі опублікували відео на якому рашисти завдали удару по житловому кварталу в центрі Гуляйполя в Запорізькій області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські війська скинули три авіаційні бомби ФАБ-500 з модулем планування і корекції на житлові будинки серед міста.
Топ коментарі
+18 BOITAN NICOLAE
показати весь коментар26.11.2025 22:29 Відповісти Посилання
+11 SlavaGeroyam
показати весь коментар26.11.2025 22:18 Відповісти Посилання
+10 Amber
показати весь коментар26.11.2025 22:46 Відповісти Посилання
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зупинив випуск далекобйних ракет , які почала випускати
Украіна, при Турчинові , Порошенко і інших людей при владі ,
тому вина на зеленій шоблі , а не на ЄС та США ,
в першу чергу !!
Покажіть це Трампу та Венсу- вони ще затримуватимуть нам зброю та Томагавки..?!