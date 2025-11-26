Окупанти скинули три бомби ФАБ-500 на центр Гуляйполя у Запорізькій області. ВIДЕО

У мережі опублікували відео на якому рашисти завдали удару по житловому кварталу в центрі Гуляйполя в Запорізькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські війська скинули три авіаційні бомби ФАБ-500 з модулем планування і корекції на житлові будинки серед міста.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти знищили житлову багатоповерхівку у Мирнограді авіабомбою ФАБ-3000М54. ВIДЕО