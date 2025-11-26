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Новини Відео Обстріли Запорізької області
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Окупанти скинули три бомби ФАБ-500 на центр Гуляйполя у Запорізькій області. ВIДЕО

У мережі опублікували відео на якому рашисти завдали удару по житловому кварталу в центрі Гуляйполя в Запорізькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські війська скинули три авіаційні бомби ФАБ-500 з модулем планування і корекції на житлові будинки серед міста.

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Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти знищили житлову багатоповерхівку у Мирнограді авіабомбою ФАБ-3000М54. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21218) бомба (247) Гуляйполе (245) Запорізька область (4953) бомбардування (367) ФАБ (50) Пологівський район (425)
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Топ коментарі
+18
Це одне відео з тисячі кабів, які летять на наші міста і украплення на сході щотижня..., при тому летять безкарно, Захід нам не дає далекобійних засобів, щоб знищувати авіацію носії кабів, а потім дивуються чому така кількість СЗЧ і українці втрачають територію...
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26.11.2025 22:29 Відповісти
+11
і шо потужний пукне?
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26.11.2025 22:18 Відповісти
+10
Зеленський відразу після свого призначення ,
зупинив випуск далекобйних ракет , які почала випускати
Украіна, при Турчинові , Порошенко і інших людей при владі ,
тому вина на зеленій шоблі , а не на ЄС та США ,
в першу чергу !!
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26.11.2025 22:46 Відповісти
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і шо потужний пукне?
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26.11.2025 22:18 Відповісти
Це одне відео з тисячі кабів, які летять на наші міста і украплення на сході щотижня..., при тому летять безкарно, Захід нам не дає далекобійних засобів, щоб знищувати авіацію носії кабів, а потім дивуються чому така кількість СЗЧ і українці втрачають територію...
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26.11.2025 22:29 Відповісти
А дипломати члєнорукого члєнограя щось зробили щоб ці докази були відомі в світі ??
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27.11.2025 01:32 Відповісти
То ж Захiд винен що oтака кількість СЗЧ і українці втрачають територію !
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27.11.2025 02:05 Відповісти
західна політика, щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі...
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
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27.11.2025 10:40 Відповісти
Ще двушечка на мацкву поїде...😢
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26.11.2025 22:53 Відповісти
Так це кацапи вихваляються, як вони нас випаровують. І ***** їм на побудови та все інше. А ми так по Москві фіг там?
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26.11.2025 22:20 Відповісти
все згідно договореностям.
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26.11.2025 22:29 Відповісти
Яким?
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26.11.2025 22:48 Відповісти
ну як якими . Авдіївку кацапи зрівняли з землею а в 20 км у Донецьку навідь електротранспорт ходить . стоять кацапські військові частини госпітоля , працюють на повну потужність заводи які ремонтують кацапську техніку. чому так ? совпаденіє?
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26.11.2025 23:02 Відповісти
А для чого нам свої міста розрушати? Щоб потім відбудовувати? Це кацапи розрушають бо знають, що ці міста ніколи їхніми не стануть. Рано чи пізно ми відвоюєм, або параша розвалиться як совок. Так, пройде деякий час, це правда...
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27.11.2025 00:15 Відповісти
У нас населення ледве вистачить на третину території. така страшна депопуляція. Навіщо нам купу старих будівель і адмін.одиниць ? Щоб утримувати кучу адміністрацій, районних прокуратур та судів ?
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27.11.2025 01:34 Відповісти
Як Українi допоможе зруйнована дев'ятиповерхiвка у Донецьку?
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27.11.2025 02:08 Відповісти
На жаль мАЦква далеко від лінії фронту це раз. По друге навколо неї три лінії потужного ППО стоять. По третє, немає чим і в потрібній кількості, щоб відволікти ППО, щоб хоч щось долетіло.
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26.11.2025 22:51 Відповісти
потужний обіцяв тотальний блекаут...але схоже знову повторюється -" я ваш вирок"...для України..😢
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26.11.2025 22:55 Відповісти
Той презерватив багато шо обіцяв....поки що тільки мафію жидовську створив в країні своїх жидовських мрій....
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27.11.2025 06:22 Відповісти
Беруться за Гуляйполе організовують кліщі зараз потрібно боронитися а не як під Покровськом - коли ні логістики в місті вже кацапи бігають - кидають ГУР
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26.11.2025 22:25 Відповісти
Озвучка дуже весела! Цензорята ви вже геть непритомні чи ще є ще шанси на одуження????????
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26.11.2025 22:31 Відповісти
а ми так і не запустили виробництво таких бомб?
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26.11.2025 22:33 Відповісти
Міндіч відмовив у фінансуванні...все поїхало на " істарічєскую родіну"...
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26.11.2025 22:56 Відповісти
Зеленський відразу після свого призначення ,
зупинив випуск далекобйних ракет , які почала випускати
Украіна, при Турчинові , Порошенко і інших людей при владі ,
тому вина на зеленій шоблі , а не на ЄС та США ,
в першу чергу !!
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26.11.2025 22:46 Відповісти
Які тварюки..!!!
Покажіть це Трампу та Венсу- вони ще затримуватимуть нам зброю та Томагавки..?!
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26.11.2025 22:52 Відповісти
Санкції ЕС повня фігня проти ФАБів
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26.11.2025 23:00 Відповісти
Фаб з модулем планування це і є КАБ. Самі ж тип зброї написали в тексті, та "не вміли подавати"
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27.11.2025 01:35 Відповісти
товарищи ботьі придерживайтесь методичек
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27.11.2025 04:37 Відповісти
Ти ще один поціновувач 95 кварталу?дай вгадаю...живеш від лбз на відстані км так 300-400.....чорт притрушений...
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27.11.2025 06:24 Відповісти
Потвори! Будь те ви прокляті!! Смерть ворогам!!Тварини безбожні!!
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27.11.2025 06:50 Відповісти
 
 