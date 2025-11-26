Ситуация на Гуляйпольском направлении сложная, но окружения нет. Сохраняется связь и логистика, - Силы обороны Юга

Силы обороны Юга предостерегают от распространения панических нарративов о ситуации на Гуляйпольском направлении, подчеркивая, что враг активно ведет информационно-психологические операции, преувеличивая свои "успехи" и манипулируя фактами о боевых действиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Война идет не только на поле боя, но и на информационном фронте. Враг умело манипулирует настроениями украинского общества: специально преувеличивает свои так называемые успехи и гиперболизирует проблемы в Силах обороны Украины, разгоняя среди украинцев панические настроения и побуждая к необдуманным действиям. Некоторые наши соотечественники, к сожалению, поддаются на подобные провокации, бессознательно распространяя враждебные нарративы", - говорится в сообщении.

Читайте также: Вокруг Гуляйполя очень опасная ситуация, враг хочет перерезать важный логистический маршрут, - Силы обороны Юга

Обстановка на Гуляйпольском направлении

В частности, как отмечается, ситуация на юге Украины, в частности на Гуляйпольском направлении, в настоящее время действительно напряженная.

"Противник ведет активные штурмовые действия, увеличивает количество артиллерийских обстрелов и использование дронов-камикадзе. Так, только за прошедшие сутки зафиксировано более трех десятков штурмов, более полутысячи артиллерийских обстрелов с использованием более 2100 боеприпасов, десяток авиаударов, 250 сбросов с БПЛА, атаки почти 2 тысяч дронов-камикадзе", - говорится в сообщении.

Ликвидация врага

По данным Сил обороны Юга, несмотря ни на что, наши защитники держат оборону, с ними налажена связь, логистика, оказывается поддержка. Ежедневно они уничтожают по 250-300 оккупантов и более полусотни единиц вооружения и военной техники. Только за вчерашний день выведено из строя 2 вражеских танка, полтора десятка артсистем, около четырех десятков единиц авто-мототехники.

"За каждый метр родной земли идут жестокие бои. Ситуация на направлении действительно сложная, но окружения нет, с нашими бойцами поддерживается связь, налажена логистика, проводится эвакуация раненых. Тем более не соответствует действительности информация о так называемых заградительных отрядах, которые блокируют наши подразделения. Наоборот, штурмовые подразделения брошены на их усиление и помогают держать оборону.

Военное командование оперативно реагирует на любые изменения в ситуации и всегда принимает взвешенные решения: при наличии ресурсов - держать оборону и защищать украинскую территорию, при отсутствии - сохранить жизнь личного состава, отведя его на более выгодные рубежи, тем самым пожертвовав врагу ту или иную позицию. Но в дальнейшем - остановить врага, блокировать его продвижение и нанести комплексное огневое поражение", - отмечают в Силах обороны.

Смотрите также: РФ перерезала важный логистический маршрут в Гуляйполе: эвакуация под угрозой. ВИДЕО

Также отмечается, что целесообразность того или иного решения могут определять только те лица, которые обладают достаточными данными об оперативной ситуации на фронте.

"Граждане и СМИ имеют право выражать свою точку зрения, делиться своими размышлениями и выводами, но основным распорядителем достоверной информации о ходе военных действий является Генеральный Штаб. Он предоставляет оперативную и верифицированную информацию, которая отражает реальное положение дел на фронте.

Именно поэтому призываем СМИ и общественность доверять только проверенной информации и не поддаваться влиянию сомнительных источников, которые сознательно или бессознательно играют на руку врагу", - добавили в Силах обороны Юга.

Читайте: Враг пытается продвинуться к Гуляйполю с севера и востока. Интенсивные бои продолжаются возле Яблокового, - Волошин

Что предшествовало